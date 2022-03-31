Dilara Kurşun yaşadığı dehşet anlarını anlattı! "Beş saat şiddet gördüm. Üstümdeki kıyafetleri..."

2016 yılında Miss Turkey yarışmacısı model Dilara Kurşun, eski sevgilisi Tufan Kılıç tarafından cinsel tacize ve şiddete maruz kaldı. Tufan Kılıç hakkında 'nitelikli cinsel saldırı', 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından 14 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı. Model Dilara Kurşun cinsel saldırıya uğradığı iddiasıyla ilgili davada yaşadıklarını anlattı.

"5 SAAT ŞİDDET GÖRDÜM"

Duruşmada şikayetçi Dilara Kurşun, sanıkla bir yıldır sevgili olduğunu ve onunla beraber yaşadığını söyleyerek şunları anlattı: "Sanık Tufan'ın bu süre zarfında öfke kontrol problemi olduğunu görmüştüm. Ağır ilaçlar ve ağır alkol kullanıyordu. 4 Haziran 2021 tarihinde onun evinde otururken bir arkadaşımla İngilizce konuşurken ondan yazışma konusunda destek almama kafayı takmış ve bana saldırdı. 5 saat kadar bana saldırdı. Bir süre sonra şiddete kendi isteği ile son verdi. Sonra zaten kendisini affetmemi istedi, pişmanlığını hissettirdi. 15 Haziran günü ise sanıkla tanışma yıldönümümüzdü. O gün annemdeydim ve sanık beni arabasıyla evden aldı. Beni Kumköy'de ıssız bir plaja götürdü. Orada masa kurmuştu."

"ÜSTÜMDEKİ KIYAFETLERİ ÇIKARMAK İSTEDİ"

Kurşun, ifadesinin devamında, "Tufan orada alkol almaya başladı. Havanın soğuk olması ve karanlık olması nedeniyle oradan ayrılmak istediğimi söyledim. Bana bağırarak 'Sana yaranılmıyor, sen benimsin' gibi sözler söyleyerek bağırmaya başladı. Saçlarımdan ve boynumdan tutup öpmeye çalıştı. Bir yandan üstümdeki kıyafetleri çıkarmaya çalışıyordu. Benimle cinsel ilişkiye girmek istediğini düşündüm. O anda kaçmaya çalıştım. Yaptığı hareketler cinsel isteğe yönelik hareketlerdi. O anda onunla mücadele verdim ve bağırmaya başladım. Sonra korktu ve durdu. 'Gitmek mi istiyorsun?' dedi ve arabasının anahtarını verdi. Arabasına bindim ve oradan uzaklaşarak annemlerin evine geldim. Sonrasında Tufan'ı almak için tekrar geldim, arabasıyla alıp onun evine geçtik. Ben eve girmedim. Evin önünde tartışmamız oldu. Taksi durağının olduğu yerde tartıştık. Sonrasında polisler geldi ve Tufan benden telefonunu çaldığım gerekçesiyle şikayetçi olduğunu söyledi polise. Bende orada ona serzenişte bulundum ve onu bir daha görmedim. Olaylardan sonra banka hesabıma 1 kuruş, 1 kuruş paralar atarak mesajlar yazıyordu. Ayrıca tehdit mesajları vardır. Sanıktan şikayetçiyim" şeklinde konuştu.

Şikayetçi avukatı Emek Emre taraflar arasında mesajların incelendiğinde sanığın tehdit ve hakaret suçlarının işlediğinin anlaşılacağını söyleyerek, "Cinsel saldırı suçu yönünden olayda sanığın darp esnasından sonra elini müvekkilimin vücudunun ön bölgesine koyduğu sabittir. Müvekkilimin olay anında yaralanmasına ilişkin fotoğraflar kendi kendini yaralamasının mümkün olmayacağını göstermektedir" ifadelerini kullandı.

"KENDİSİNE HİÇBİR ŞEKİLDE ELİMİ SÜRMEDİM"

Sanık Tufan Kılıç, şikayetçi Dilara Kurşun'un ifadelerini kabul etmediğini belirterek, "Dilara'yı Kumköy'deyken darp ettiğim ve dokunduğum şeklindeki iddiaları asılsızdır. Kendisine hiçbir şekilde elimi sürmedim, dokunmadım. Daha önce trafikte bir çift ile tartışmıştık, Dilara'nın yaralanmaları bu olayla alakalı olabilir. Şikayetçi ile ilişkilerimiz arasında sıkıntılar olsa da sonrasında barışıp ilişkimize devam ettik" diye konuştu.

Mahkeme heyeti eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.



