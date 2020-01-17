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  4. "Dilsiz" filminin galası Esenler'de yapıldı

"Dilsiz" filminin galası Esenler'de yapıldı

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 17.01.2020 09:44 | Son Güncelleme

Film, Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen sinema salonlarında gösterim fırsatı bulamayan veya salon imkanı az olan filmler için "Bağımsız Film Galaları" kapsamında seyircilerle buluştu

İSTANBUL (AA) - Murat Pay'ın yönetmen koltuğuna oturduğu, Vildan Atasever, Ozan Çelik ve Mim Kemal Öke'nin başrollerini paylaştığı "Dilsiz" filminin gala gösterimi, Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Film, Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen sinema salonlarında gösterim fırsatı bulamayan veya salon imkanı az olan filmler için "Bağımsız Film Galaları" kapsamında sinemaseverlerin beğenisine sunuldu.

Aynı zamanda Türk sinemasına ve sinemacılara da destek olmak amacıyla yapılan etkinlikte film gösterimi öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen oyuncu Vildan Atasever, filmin hat sanatı aracılığıyla bir gencin hakikate olan manevi yolculuğunu anlattığını söyledi.

Atasever, filmden önce 3 ay hat dersi aldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Çok keyifliydi. Cavide Pala'nın öğrencisiydim. Onunla ettiğimiz sohbetler, hat sanatında levhalara yazılan cümlelerin anlamları, onun dışında bir hattatın hatta başladıktan sonraki kendi içsel yolculuğunu öğrenmek, o sükuneti, sakinliği yaşamak, hat sanatı aracılığıyla kendi geleneksel müziğimize, musikimize de ulaşmak... Yani benim için çok faydalı bir dönem oldu."

Filmin sınırlı sayıdaki salonda gösterime girdiğini, fakat birçok yerde seyirciyle buluşabildiklerini ifade eden Atasever, "Bizim bu tarz filmlere, manevi değerleri anlatan filmlere demek ki ihtiyacımız varmış. Bu yüzden kulaktan kulağa taleplerden dolayı üniversitelerde, Türkiye'nin birçok şehrinde, daha dün İzmir'de, Bolu'da, Erzurum'da yakın da belki Şanlıurfa'da yani birçok şehri geziyoruz." dedi.

Atasever, film gösterimi sonrası yapılan söyleşide de hat dersi almaya karar verdiği sırada filmin senaryosunun kendisine geldiğine işaret ederek, şunları anlattı:

"Senaryoyu okuduğum zaman çok heyecanlandım. Daha önce okuduğum kadın karakterlerine hiç benzemeyen bir hanımefendi karakteriyle karşılaştım. Aslında 'ben bu projenin içerisinde olmak istiyorum' derken, 'ben bu duygunun içerisinde olmak istiyorum' niyetiyle filmi kabul ettim. Benim için çok faydalı bir dönem oldu. Murat, Cavidan ve Mim Kemal Hocam'la ettiğim sohbetler benim bildiğim, içinde olduğum dünyayı bambaşka taraftan farklı şeyler keşfetmeme neden oldu. Çok şükür iyi ki bu proje olmuş diye düşünüyorum."

Murat Pay da hat üzerine bir film yapmak için yola çıkmadığını dile getirerek, "Kendimi rastgele böyle bir şey içerisinde buldum. Elimize yüzümüze bulaştırmış olabiliriz. Ama öyle veya böyle bir film ortaya çıkardık. Bundan sonra nasıl bir yol alacağımızı ben de bilmiyorum. Bir şeylerin kendiliğinden gelişmesi gerektiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Filme hazırlanırken hattın farklı sanat dallarıyla iç içe omurga bir sanat olduğunu keşfettiğini dile getiren Pay, hikayenin de bu keşif sürecinde şekillendiğini kaydetti.

Filmin yapımcısı İsmail Murat Erdağı ise kaybolan değerleri sinema ile filmin başında yer alan sandık sahnesi gibi, yeniden gün yüzüne çıkarmak istediklerinin altını çizdi.

Söyleşi sonrası film ekibi, seyircilerin filme dair sorularını yanıtladı.

- "Dilsiz" filmi hakkında

Pay'ın senaryosunu Selman Kılıçaslan ile birlikte kaleme aldığı filmin başrollerinde Ozan Çelik, Mim Kemal Öke, Vildan Atasever ve Emin Gürsoy yer alıyor.

Hüsn-ü hat sanatını usta-çırak ilişkisi üzerinden anlatan dram türündeki yapım, duvar ressamlığıyla hayatını idame ettiren bir adamın, hat sanatıyla haşır neşir olan bir kadın ve bu sanatın eski kuşak ustalarından Eşref Efendi ile tanışması sonrası değişen hayatını konu ediniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Dilsiz filmi, Murat Pay, Vildan Atasever,

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