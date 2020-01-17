"Dilsiz" filminin galası Esenler'de yapıldı

İSTANBUL (AA) - Murat Pay'ın yönetmen koltuğuna oturduğu, Vildan Atasever, Ozan Çelik ve Mim Kemal Öke'nin başrollerini paylaştığı "Dilsiz" filminin gala gösterimi, Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi. Film, Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen sinema salonlarında gösterim fırsatı bulamayan veya salon imkanı az olan filmler için "Bağımsız Film Galaları" kapsamında sinemaseverlerin beğenisine sunuldu. Aynı zamanda Türk sinemasına ve sinemacılara da destek olmak amacıyla yapılan etkinlikte film gösterimi öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen oyuncu Vildan Atasever, filmin hat sanatı aracılığıyla bir gencin hakikate olan manevi yolculuğunu anlattığını söyledi. Atasever, filmden önce 3 ay hat dersi aldığını belirterek, şunları kaydetti: "Çok keyifliydi. Cavide Pala'nın öğrencisiydim. Onunla ettiğimiz sohbetler, hat sanatında levhalara yazılan cümlelerin anlamları, onun dışında bir hattatın hatta başladıktan sonraki kendi içsel yolculuğunu öğrenmek, o sükuneti, sakinliği yaşamak, hat sanatı aracılığıyla kendi geleneksel müziğimize, musikimize de ulaşmak... Yani benim için çok faydalı bir dönem oldu."

Filmin sınırlı sayıdaki salonda gösterime girdiğini, fakat birçok yerde seyirciyle buluşabildiklerini ifade eden Atasever, "Bizim bu tarz filmlere, manevi değerleri anlatan filmlere demek ki ihtiyacımız varmış. Bu yüzden kulaktan kulağa taleplerden dolayı üniversitelerde, Türkiye'nin birçok şehrinde, daha dün İzmir'de, Bolu'da, Erzurum'da yakın da belki Şanlıurfa'da yani birçok şehri geziyoruz." dedi. Atasever, film gösterimi sonrası yapılan söyleşide de hat dersi almaya karar verdiği sırada filmin senaryosunun kendisine geldiğine işaret ederek, şunları anlattı: "Senaryoyu okuduğum zaman çok heyecanlandım. Daha önce okuduğum kadın karakterlerine hiç benzemeyen bir hanımefendi karakteriyle karşılaştım. Aslında 'ben bu projenin içerisinde olmak istiyorum' derken, 'ben bu duygunun içerisinde olmak istiyorum' niyetiyle filmi kabul ettim. Benim için çok faydalı bir dönem oldu. Murat, Cavidan ve Mim Kemal Hocam'la ettiğim sohbetler benim bildiğim, içinde olduğum dünyayı bambaşka taraftan farklı şeyler keşfetmeme neden oldu. Çok şükür iyi ki bu proje olmuş diye düşünüyorum."