Dinlemenin de ötesine geçip müziği adeta hissedeceksiniz! İşte gürültü önleyici kulaklık modelleri

Gürültü önleyici kulaklıkların yaşattığı bu eşsiz deneyim yalnızca müzikseverler için değil odaklanma sorunu yaşayanlar ve sürekli seyahat edenler için de harika bir çözüm sunuyor. Uzun bir uçuşta motor gürültüsünü unutmak, yoğun bir günün ardından yalnızca favori şarkınızla rahatlamak artık çok daha kolay! Kendinizi bu teknolojinin konforuna bırakın: İster spor yaparken motivasyonunuzu artırın ister bir kitap okurken arka plandaki tüm gürültüleri ortadan kaldırın. Gürültüyü susturup sesin en saf haline kulak vermek için gelin, içeriğe geçelim!

1. Oyunseverlerin vazgeçilmezi: SteelSeries Arctis Nova 7 ANC Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık

Özel geliştirilmiş Nova ses sistemi ve entegre HiFi sürücüleri sayesinde her adımı, patlamayı ve en küçük detayı bile kristal netliğinde duyabildiğiniz SteelSeries Arctis Nova 7'nin dahili 360 derece surround ses desteği ile oyundayken rakiplerinizin nereden geldiğini anında fark edip bir adım öne geçebilirsiniz! 38 saatlik pil ömrüyle günlerce şarj etmeden keyifle kullanabilir, 15 dakikalık hızlı şarj ile 6 saat daha kullanıma devam edebilirsiniz. Üstelik, çift ses akışı teknolojisiyle oyun oynarken Bluetooth üzerinden arama yapabilir, müzik veya podcast dinleyebilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

“Ses kalitesine diyecek yok. Ayrıca dış sesleri yalıtıyor. Oyuncular için ideal.”

“Gayet güzel bir ürün. İlk kez bu tip kulaklık kullanıyorum. 2 saat kesintisiz oynamama rağmen belirgin bir ağrı yapmadı. Çok daha uzun süre kalıp da ağrıtmayacak olanı da yoktur sanırım. Tavsiye olunur.”

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2. Güvenilir seçenek: Apple AirPods 4 ANC Kablosuz Kulak İçi Kulaklık

Tek şarjla 20 saat dinleme süresi sağlayan Apple AirPods 4, Aktif Gürültü Engelleme ile dış dünyadaki tüm sesleri adeta yok ediyor. Metroda gürültüyü ya da kafede uğultuyu düşünmeden sadece sevdiğiniz şarkıya odaklanabiliyorsunuz. Adaptif Ses ve H2 çipiyle çevrenizde olup bitenleri de gerektiğinde net bir şekilde duyabileceğiniz kulaklığın sohbet ederken müzik sesini otomatik kısan Sohbet Farkındalığı özelliği ise hayatı daha da kolaylaştırıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

“Gürültü engellemesi bence çok iyi çalışıyor. Otobüste ve metroda kimseyi duymamak harika! 0 ses duymamak değil onu da kafanızdan silin. Gürültü ve gereksizi duymamak. Yani karşıda okul var önünden geçerken fısıltı gibi sesler gelir. Sanki dünya Mute’a alınmış gibi.”

“Airpods 2. nesilden geçiş yaptım, ses kalitesi olarak büyük bir farklılık yok, ANC için almıştım, silikonsuz olarak güzel gürültü önlemesi.”

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3. Gürültüyü susturan: Sony WH1000XM4B.CE7 ANC Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık

Sony’nin efsaneleşen gürültü önleyici kulaklık serisindeki en güçlü modellerden olan WH1000XM4B.CE7, Sektör lideri HD Gürültü Önleyici İşlemci QN1 sayesinde şehir gürültüsünü, uçak motorlarını veya ofis kalabalığını saniyeler içinde arkanızda bıraktırıyor. Yalnızca müziğin o tertemiz sesini duyup kendinizi adeta bir konserin ortasında hissediyorsunuz. Üstelik, 30 saatlik pil ömrü ile uzun yolculuklar veya yoğun günler için ideal olan kulaklığın 10 dakikalık hızlı şarjıyla 5 saat boyunca kesintisiz müzik dinleyebilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

“En sevdiğim kulaklığım. Özelleştirebileceğiniz çokça ayarı var. Yüksek seste müzik dinlerken konuştuğunuz anda direkt sesi kısıp sohbet moduna giriyor. Araçta veya yürür durumda olduğunuzu algılıyor ve sesi ona göre ayarlıyor.”

“Şarjı efsane, dayanıklı ve içinden uçakta kullanabileceğiniz ikili ucu olan uçak aparatı çıkıyor. Kılıfı bile ayrı kaliteli!”

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4. Hareket halindeyken sessizlik ve konfor: Soundcore by Anker P40i ANC Kablosuz Kulak İçi Kulaklık

Gürültüyü arkada bırakıp huzuru bulmak istiyorsanız Soundcore P40i tam size göre! Uyarlanabilir ANC ile ortamdaki gürültüyü anında algılar ve size pürüzsüz bir sessizlik sunar. Hareket halindeyken bile hem sessizliğin tadını çıkarabilir hem de güçlü ses performansının keyfini sürebilirsiniz. BassUp teknolojisiyle yaşattığı etkileyici baslarla da dikkat çeken kulaklık, tek bir şarjla 12 saat, şarj kutusuyla birlikte ise 60 saate kadar kullanıma sahip.

Kullanıcılar ne diyor?

“Pil ömrü gayet uzun, uygulaması başarılı ve gürültü önleme iyi çalışıyor.”

“Çok ileri seviye ayarlar yapabildiğiniz harika bir uygulaması var. Bass, mid ve tizler çok dengeli. Dış ortam sesi ile ilgili üç ayarda çok güzel çalışıyor. Ortam dinleme özelliğini çok beğendim. Aklınızda acaba olmasın. Gönül rahatlığı ile alabilirsiniz.”

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5. Her yerde maksimum ses kalitesi: JBL Tune770BTNC ANC Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık

JBL Tune 770BTNC, JBL Pure Bass Sound teknolojisiyle müziği her zaman en kaliteli haliyle duymanızı sağlıyor. ANC teknolojisiyle dışarıdaki tüm dikkat dağıtıcı sesleri geride bırakıp müziğin keyfini çıkarabilirsiniz. Günlük kullanım için özel olarak tasarlanan kulaklığın 70 saatlik pil ömrü ile bir kez şarj edip günlerce kullanabilir, sadece 5 dakikalık hızlı şarj ile 3 saat daha müzik dinleyebilirsiniz. Aynı anda iki farklı Bluetooth cihaza bağlanabilme fonksiyonuyla da telefonunuzdan gelen çağrıları veya mesajları kaçırmadan tabletinizde film izlemeye devam edebilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

“Bu kulaklığa geçtiğimden beri müzik dinleme kalitem arttı. Gürültü engelleme sayesinde toplu taşımada kafam rahat bir şekilde hiç baş ağrısı çekmeden yolculuk edebiliyorum.”

“Batarya süresi, kullanım kolaylığı ve ses kalitesi parasına göre çok üst düzey. App uygulamasını mutlaka indiririn ve kullanın, özellikle ekolayzer için.”

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6. Oyun tutkunları için kusursuz deneyim: Asus Rog Cetra True ANC Kablosuz Kulak İçi Kulaklık

Oyuncular için geliştirilen Asus Rog Cetra True kulaklık, hangi ortamda olursanız olun hibrit ANC ile dış seslerden tamamen izole olup oyuna veya müziğinize odaklanmanızı destekliyor. 27 saatlik toplam kullanım süresi sunarken hızlı şarjıyla yalnızca 10 dakikada 1,5 saat kullanım elde ediyorsunuz. Üstelik, IPX4 suya dayanıklılık ile spor yaparken ya da dış mekan aktivitelerinde de size eşlik ediyor. Oyun oynarken ya da müzik dinlerken her ayrıntıyı duymak istiyorsanız Asus Rog Cetra tam size göre!

Kullanıcılar ne diyor?

“ANC olayı bambaşka; diyelim ki çok gürültülü bir ortamda çalışıyorsunuz ya da uyumaya çalıştınız, ANC özelliğini açıyorsunuz ve ortam sesi yok denecek kadar az, keyfinize bakıyorsunuz. Muazzam bir şey.”

“Ürünü yaklaşık 1 haftadır kullanıyorum. Ses, müzik dinlemek için oldukça yeterli. Oyun modunda gecikme neredeyse kablolu kadar. Işıkları çok hoş ve dikkat çekiyor. Ek olarak noise cancelling modu oldukça başarılı ve uğultuyu kesiyor. Kablosuz şarj özelliği ise şarj etme derdini ortadan kaldırıyor. Zaten kendi şarjı da oldukça uzun gidiyor.”

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7. Her ortamda kusursuz ses: Razer Barracuda Pro ANC Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık

Hem oyun hem günlük kullanımda üstün performans veren Razer Barracuda Pro ANC, hibrit aktif gürültü engelleme teknolojisiyle sizi dış dünyadan tamamen soyutluyor. Özellikle THX AAA amplifikatörü sayesinde oyunlarda, filmlerde ve müziklerde tertemiz, bozulmamış bir ses deneyimi yaşatıyor. Ayrıca kulaklık, iki farklı cihaz arasında geçiş yapmanızı sağlayan SmartSwitch teknolojisi ile bir yandan bilgisayarınızda oyun oynarken öbür yandan da gelen çağrıları anında telefonunuzdan almanıza imkan tanıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

“2 tane aldık abimle beraber. Mikrofon kalitesi kablolu kulaklıklarla yarışacak tek kulaklık denilebilir. Ses kalitesi de oldukça iyi. Oyunlarda çok fark ediyor.”

“Hiç kopma gecikme vs. yok. Net ve tertemiz, evde her odada wc'de çekiyor, hiç takılma bile yok.

Bluetooth bağlantıda hiç sorun yok, hızlı bağlanıyor, sorunsuz. Telefonda Razer Audio programını yükleyip ekolayzer ve şarj durumunu görebilirsiniz. Kablo ile de kullanım imkanı var. 3.5 mm jak onda da gayet iyi ses kalitesi.”

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8. Müzik keyfini kesintisiz devam ettiren: Sennheiser Accentum ANC Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık

Ses kalitesi ve uzun pil ömrüyle dikkat çeken Sennheiser Accentum, hibrit aktif gürültü engelleme teknolojisiyle rahatsız edici dış sesleri filtreleyip yalnızca müziğinize odaklanmanıza yardımcı oluyor. Tek şarjla tam 50 saate kadar pil ömrü sunan kulaklık, uzun yolculuklarda veya yoğun günlerde şarj derdi yaratmıyor. Aynı zamanda, kişiselleştirilebilir ses modları ile dinlediğiniz içeriklere uygun ayarlar yapabilir, basları artırabilir veya podcast modunu tercih edebilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

“Accentum gerçekten harika bir kulaklık. Rahatsızlık hissi vermiyor, ses kalitesi son derece tatmin edici, plastiği çok kaliteli. Uzun yıllar kullanmayı umuyorum.”

“Bu kulaklığı çoğunlukla PC'mde ve seyahat ederken kullanmak için aldım. Bu kulaklığı 8 saat boyunca başımda tutabiliyorum ve baş ağrısına neden olmuyor.”

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9. Hem küçük hem güçlü: Ugreen HiTune T3 ANC Kablosuz Kulak İçi Kulaklık

Ugreen HiTune T3, AI destekli gürültü engelleme ile telefon görüşmeleri ve müzik keyfini daha temiz bir hale getiriyor. Bluetooth 5.2 teknolojisiyle hızlı ve sorunsuz bağlantı kurarak düşük enerji tüketimi sağlıyor. IPX5 suya dayanıklılığı ile spor yaparken veya dışarıda kullanırken terden ve su sıçramalarından etkilenmiyor. Tek adımda kolayca eşleşebilen ve Siri ile uyumlu çalışan Ugreen HiTune T3, işlevselliği ve taşınabilirliğiyle her an yanınızda!

Kullanıcılar ne diyor?

“Kulaklık almayı düşündüğümde aynı ayarda diğer farklı markalardan daha kaliteli ve fiyat performans açısından birçok yönden ilk sırada bir ürün olduğunu görünce hemen satın aldım. Çok memnunum. Tavsiye ediyorum. Kesinlikle pişman olmayacaksınız.”

“Ugreen markasının diğer ürünlerinden de memnun kaldığım için düşünmeden aldım. Cihaz diğer bu fiyat bandındaki ürünlerde olmayan ANC özelliği sayesinde diğer ürünlerden ayrılıyor. Tavsiye ederim.”

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10. Sizi müzikle saran: Marshall Monitor III ANC Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık

Efsanevi Marshall Monitor III ANC, hem tasarımı hem de ses kalitesiyle göz dolduruyor. 70 saatlik pil ömrü ile uzun süre kesintisiz müzik keyfi sunan kulaklık, özellikle ANC teknolojisiyle dikkat çekiyor. Dışarıdan gelen istenmeyen sesleri sürekli ölçüp filtreleyen bu teknolojiyle sanki konser salonunda gibisiniz! Güçlü baslar, net tizler ve detaylı orta tonlar bu kulaklıkta bir araya geliyor. Ayrıca, katlanabilir yapısı ve sert kılıfıyla taşıması da oldukça pratik.

Kullanıcılar ne diyor?

“Kutusu, yapısı, doku hissi, yumuşaklığı, esnekliği, ANC performansı ve pil performansı tek kelimeyle mükemmel!”

“Örnek kalite, mükemmel ses ve çok rahat, hediye olarak aldım, Marshall uygulamasının kullanımı kolay, eşim çok memnun!”

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