Dinlemenin de ötesine geçip müziği adeta hissedeceksiniz! İşte gürültü önleyici kulaklık modelleri

Gürültü önleyici kulaklıkların yaşattığı bu eşsiz deneyim yalnızca müzikseverler için değil odaklanma sorunu yaşayanlar ve sürekli seyahat edenler için de harika bir çözüm sunuyor. Uzun bir uçuşta motor gürültüsünü unutmak, yoğun bir günün ardından yalnızca favori şarkınızla rahatlamak artık çok daha kolay! Kendinizi bu teknolojinin konforuna bırakın: İster spor yaparken motivasyonunuzu artırın ister bir kitap okurken arka plandaki tüm gürültüleri ortadan kaldırın. Gürültüyü susturup sesin en saf haline kulak vermek için gelin, içeriğe geçelim!
Özel geliştirilmiş Nova ses sistemi ve entegre HiFi sürücüleri sayesinde her adımı, patlamayı ve en küçük detayı bile kristal netliğinde duyabildiğiniz SteelSeries Arctis Nova 7'nin dahili 360 derece surround ses desteği ile oyundayken rakiplerinizin nereden geldiğini anında fark edip bir adım öne geçebilirsiniz! 38 saatlik pil ömrüyle günlerce şarj etmeden keyifle kullanabilir, 15 dakikalık hızlı şarj ile 6 saat daha kullanıma devam edebilirsiniz. Üstelik, çift ses akışı teknolojisiyle oyun oynarken Bluetooth üzerinden arama yapabilir, müzik veya podcast dinleyebilirsiniz.
Kullanıcılar ne diyor?
“Ses kalitesine diyecek yok. Ayrıca dış sesleri yalıtıyor. Oyuncular için ideal.”
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Tek şarjla 20 saat dinleme süresi sağlayan Apple AirPods 4, Aktif Gürültü Engelleme ile dış dünyadaki tüm sesleri adeta yok ediyor. Metroda gürültüyü ya da kafede uğultuyu düşünmeden sadece sevdiğiniz şarkıya odaklanabiliyorsunuz. Adaptif Ses ve H2 çipiyle çevrenizde olup bitenleri de gerektiğinde net bir şekilde duyabileceğiniz kulaklığın sohbet ederken müzik sesini otomatik kısan Sohbet Farkındalığı özelliği ise hayatı daha da kolaylaştırıyor.
Kullanıcılar ne diyor?
“Gürültü engellemesi bence çok iyi çalışıyor. Otobüste ve metroda kimseyi duymamak harika! 0 ses duymamak değil onu da kafanızdan silin. Gürültü ve gereksizi duymamak. Yani karşıda okul var önünden geçerken fısıltı gibi sesler gelir. Sanki dünya Mute’a alınmış gibi.”
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Sony’nin efsaneleşen gürültü önleyici kulaklık serisindeki en güçlü modellerden olan WH1000XM4B.CE7, Sektör lideri HD Gürültü Önleyici İşlemci QN1 sayesinde şehir gürültüsünü, uçak motorlarını veya ofis kalabalığını saniyeler içinde arkanızda bıraktırıyor. Yalnızca müziğin o tertemiz sesini duyup kendinizi adeta bir konserin ortasında hissediyorsunuz. Üstelik, 30 saatlik pil ömrü ile uzun yolculuklar veya yoğun günler için ideal olan kulaklığın 10 dakikalık hızlı şarjıyla 5 saat boyunca kesintisiz müzik dinleyebilirsiniz.
Kullanıcılar ne diyor?
“En sevdiğim kulaklığım. Özelleştirebileceğiniz çokça ayarı var. Yüksek seste müzik dinlerken konuştuğunuz anda direkt sesi kısıp sohbet moduna giriyor. Araçta veya yürür durumda olduğunuzu algılıyor ve sesi ona göre ayarlıyor.”
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Gürültüyü arkada bırakıp huzuru bulmak istiyorsanız Soundcore P40i tam size göre! Uyarlanabilir ANC ile ortamdaki gürültüyü anında algılar ve size pürüzsüz bir sessizlik sunar. Hareket halindeyken bile hem sessizliğin tadını çıkarabilir hem de güçlü ses performansının keyfini sürebilirsiniz. BassUp teknolojisiyle yaşattığı etkileyici baslarla da dikkat çeken kulaklık, tek bir şarjla 12 saat, şarj kutusuyla birlikte ise 60 saate kadar kullanıma sahip.
Kullanıcılar ne diyor?
“Pil ömrü gayet uzun, uygulaması başarılı ve gürültü önleme iyi çalışıyor.”
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JBL Tune 770BTNC, JBL Pure Bass Sound teknolojisiyle müziği her zaman en kaliteli haliyle duymanızı sağlıyor. ANC teknolojisiyle dışarıdaki tüm dikkat dağıtıcı sesleri geride bırakıp müziğin keyfini çıkarabilirsiniz. Günlük kullanım için özel olarak tasarlanan kulaklığın 70 saatlik pil ömrü ile bir kez şarj edip günlerce kullanabilir, sadece 5 dakikalık hızlı şarj ile 3 saat daha müzik dinleyebilirsiniz. Aynı anda iki farklı Bluetooth cihaza bağlanabilme fonksiyonuyla da telefonunuzdan gelen çağrıları veya mesajları kaçırmadan tabletinizde film izlemeye devam edebilirsiniz.
Kullanıcılar ne diyor?
“Bu kulaklığa geçtiğimden beri müzik dinleme kalitem arttı. Gürültü engelleme sayesinde toplu taşımada kafam rahat bir şekilde hiç baş ağrısı çekmeden yolculuk edebiliyorum.”
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Oyuncular için geliştirilen Asus Rog Cetra True kulaklık, hangi ortamda olursanız olun hibrit ANC ile dış seslerden tamamen izole olup oyuna veya müziğinize odaklanmanızı destekliyor. 27 saatlik toplam kullanım süresi sunarken hızlı şarjıyla yalnızca 10 dakikada 1,5 saat kullanım elde ediyorsunuz. Üstelik, IPX4 suya dayanıklılık ile spor yaparken ya da dış mekan aktivitelerinde de size eşlik ediyor. Oyun oynarken ya da müzik dinlerken her ayrıntıyı duymak istiyorsanız Asus Rog Cetra tam size göre!
Kullanıcılar ne diyor?
“ANC olayı bambaşka; diyelim ki çok gürültülü bir ortamda çalışıyorsunuz ya da uyumaya çalıştınız, ANC özelliğini açıyorsunuz ve ortam sesi yok denecek kadar az, keyfinize bakıyorsunuz. Muazzam bir şey.”
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Hem oyun hem günlük kullanımda üstün performans veren Razer Barracuda Pro ANC, hibrit aktif gürültü engelleme teknolojisiyle sizi dış dünyadan tamamen soyutluyor. Özellikle THX AAA amplifikatörü sayesinde oyunlarda, filmlerde ve müziklerde tertemiz, bozulmamış bir ses deneyimi yaşatıyor. Ayrıca kulaklık, iki farklı cihaz arasında geçiş yapmanızı sağlayan SmartSwitch teknolojisi ile bir yandan bilgisayarınızda oyun oynarken öbür yandan da gelen çağrıları anında telefonunuzdan almanıza imkan tanıyor.
Kullanıcılar ne diyor?
“2 tane aldık abimle beraber. Mikrofon kalitesi kablolu kulaklıklarla yarışacak tek kulaklık denilebilir. Ses kalitesi de oldukça iyi. Oyunlarda çok fark ediyor.”
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Ses kalitesi ve uzun pil ömrüyle dikkat çeken Sennheiser Accentum, hibrit aktif gürültü engelleme teknolojisiyle rahatsız edici dış sesleri filtreleyip yalnızca müziğinize odaklanmanıza yardımcı oluyor. Tek şarjla tam 50 saate kadar pil ömrü sunan kulaklık, uzun yolculuklarda veya yoğun günlerde şarj derdi yaratmıyor. Aynı zamanda, kişiselleştirilebilir ses modları ile dinlediğiniz içeriklere uygun ayarlar yapabilir, basları artırabilir veya podcast modunu tercih edebilirsiniz.
Kullanıcılar ne diyor?
“Accentum gerçekten harika bir kulaklık. Rahatsızlık hissi vermiyor, ses kalitesi son derece tatmin edici, plastiği çok kaliteli. Uzun yıllar kullanmayı umuyorum.”
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Ugreen HiTune T3, AI destekli gürültü engelleme ile telefon görüşmeleri ve müzik keyfini daha temiz bir hale getiriyor. Bluetooth 5.2 teknolojisiyle hızlı ve sorunsuz bağlantı kurarak düşük enerji tüketimi sağlıyor. IPX5 suya dayanıklılığı ile spor yaparken veya dışarıda kullanırken terden ve su sıçramalarından etkilenmiyor. Tek adımda kolayca eşleşebilen ve Siri ile uyumlu çalışan Ugreen HiTune T3, işlevselliği ve taşınabilirliğiyle her an yanınızda!
Kullanıcılar ne diyor?
“Kulaklık almayı düşündüğümde aynı ayarda diğer farklı markalardan daha kaliteli ve fiyat performans açısından birçok yönden ilk sırada bir ürün olduğunu görünce hemen satın aldım. Çok memnunum. Tavsiye ediyorum. Kesinlikle pişman olmayacaksınız.”
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Efsanevi Marshall Monitor III ANC, hem tasarımı hem de ses kalitesiyle göz dolduruyor. 70 saatlik pil ömrü ile uzun süre kesintisiz müzik keyfi sunan kulaklık, özellikle ANC teknolojisiyle dikkat çekiyor. Dışarıdan gelen istenmeyen sesleri sürekli ölçüp filtreleyen bu teknolojiyle sanki konser salonunda gibisiniz! Güçlü baslar, net tizler ve detaylı orta tonlar bu kulaklıkta bir araya geliyor. Ayrıca, katlanabilir yapısı ve sert kılıfıyla taşıması da oldukça pratik.
Kullanıcılar ne diyor?
“Kutusu, yapısı, doku hissi, yumuşaklığı, esnekliği, ANC performansı ve pil performansı tek kelimeyle mükemmel!”
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