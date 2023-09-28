Baslardan tizlere kadar tüm sesleri en net hâliyle veren en iyi Xiaomi marka kulaklıklar

Kulaklıklar hem ses kalitesi hem kablosuz teknolojisi sayesinde ilk çıktıkları güne kıyasla bambaşka ürünler hâline geldiler. Hele günümüzde bir kulaklık olmadan cep telefonu kullanmak biraz eksik bir deneyime bile neden olabiliyor. Bunu önlemek için ise pahalı ürünlerde çözüm aramaya gerek yok. Hem teknoloji hem fiyat avantajıyla ön plana çıkan Xiaomi, kullanıcılarını tatmin etmenin yolunu buluyor. "Xiaomi en iyi kulaklığı hangisi?" diye merak ediyorsanız en iyi seçenekleri görmek için okumaya devam edebilirsiniz!

1. Hem şık hem kullanışlı bir kulaklık arayanlara: Xiaomi Buds 3

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Apple kullanan kişiler Xiaomi marka kulaklık alacağı zaman ilk olarak "Xiaomi kulaklık iPhone nasıl bağlanır?" sorusuna yanıt arar. Xiaomi ile Apple kulaklıklar arasında bağlantı açısından herhangi bir farklılık bulunmaz. Xiaomi Buds 3, direkt olarak Bluetooth üzerinden bağlantı sağlayabilir.

Modelde gürültü azaltma özelliğine sahip 40 desibele kadar ses kesebilen üç farklı mikrofon yer alır. İki cihaza aynı anda bağlanabilen ürün, bu sayede hem özel hem şirket telefonu olanlar için pratik bir kullanım sağlar. Şarj kılıfıyla birlikte 32 saate kadar çalma performansı verdiği gibi kablosuz olarak şarj olabilir.

2. "Kablolu kulaklıktan vazgeçemiyorum." diyenlere: Xiaomi ZBW4407TY Piston Basic Edition Mikrofonlu Kulak İçi Kulaklık

Xiaomi ZBW4407TY Piston Basic Edition Mikrofonlu Kulak İçi Kulaklık, en iyi Xiaomi kulaklık modelleri arasında yer alıyor. Kablolu kulaklık sevenler için ideal modellerden biri olan ürün, kulak içine oturan tasarımıyla dışarıdan gelen sesleri minimuma indiriyor. Bu sayede kendinizi müziğe kaptırma şansı yakalıyorsunuz.

Kulak içine göre özel olarak üretilen tasarımı modelin kulağa tam oturmasını sağlıyor. Böylelikle kulaklık en hareketli anlarda dahi kulaklardan çıkmıyor. Hem Android hem iOS ile uyumlu çalışan Xiaomi kulaklık ayarları kablosunda yer alan tuşla kolayca yapılabiliyor.

3. Hem kullanışlı hem avantajlı kablosuz kulaklık arayanlara: Xiaomi Redmi Buds 4 Lite Bluetooth Kulaklık

Bluetooth 5.3 bağlantısını destekleyen Xiaomi Redmi Buds 4 Lite Bluetooth Kulaklık, düşük gecikme süresi ve uzun pil ömrü ile kullanıcıları kendisine bağlıyor. Düşük gecikme özelliği, oyun oynayanların oyunun her anını senkronize bir şekilde duymasını sağlıyor. Konuşma esnasında ise AI gürültü engelleme özelliği ile rahat konuşabilirsiniz.

Tek bir şarjıyla tam beş saate kadar dinleme performansı sunan kulaklık, şarj kutusu ile beraber toplam 20 saate kadar çalışabiliyor. IP54 toz ve su geçirmez özelliği sayesinde spor yaparken rahatlıkla kullanılabiliyor.

4. Tasarım ve teknoloji bir arada: Xiaomi Buds 3T Pro

Xiaomi Buds 3T Pro; 25 saate kadar pil ömrü desteği sunması, estetik yapısı ve MIUI desteği ile ilgi çeken kulaklıklar arasında yer alıyor. Xiaomi 12 ve 10 modellerine uyum sağlayan cihaz, eğer farklı bir telefonla kullanılacaksa bazen sıfırlamaya ihtiyaç duyabiliyor.

Xiaomi kulaklık sıfırlama ise oldukça basit şekilde yapılabilecek işlemeler arasında yer alıyor. Bunun için iki kulaklığı da aynı anda çıkarmak ve beş saniye boyunca tuşlarına basmak gerekiyor. Kulaklıkta kırmızı ışık yanıp sönmeye başladığı anda basmayı bırakmayın. Bir 10 saniyede daha basıp LED'lerin yanıp sönmeye başlayınca bırakırsanız kulaklıklarınız fabrika ayarlarına dönüyor.

5. Performans açısından iyi, fiyat açısından avantajlı kulaklık arayanlara: Xiaomi Redmi Buds 3 Lite

"Xiaomi en iyi Bluetooth kulaklık hangisi?" diye merak ediyorsanız göz atmanız gereken ürünlerin arasında Xiaomi Redmi Buds 3 Lite de bulunuyor. Üzerinde yer alan tuşları sayesinde oldukça kolay kullanım sunuyor. Kulaklıklardan birine iki kez dokununca müzik değiştirme, basılı tutunca ise gürültü engelleme modunu aktif etme imkânı mevcut.

Eğer üç kere basarsanız da şarkıyı değiştirebilir veya aramayı sonlandırabilirsiniz. Kablosuz teknolojisinin konforu ile sizi tanıştıran cihaz, 5.2 Bluetooth teknolojisini kullanıyor. Bu sayede kesintisiz ve pürüzsüz bir ses aktarımı sağlayarak size en iyi deneyimi yaşama fırsatı veriyor.

6. Beyaz rengin şıklığı ile tanışın: Xiaomi Redmi Buds 3 Kablosuz Kulaklık

Xiaomi Redmi Buds 3 Kablosuz Kulaklık, şık tasarımı ve kullanışlı yapısıyla ilgi gören ürünler arasında yer alıyor. 20 saatlik pil ömrü sunan kulaklık, bu hâliyle kullanıcılarını tatmin eden ürünlerden biri. Hafif yapısıyla âdeta kulakta yokmuş gibi hissettiren model, yarı kulak içi tasarıma sahip kulakları kullanmak istemeyenlere hitap ediyor.

Kulaklıkta aramalarda daha rahat konuşmak için çift mikrofonlu bir gürültü engelleme teknolojisi de bulunuyor. Qualcomm® QCC3040 Bluetooth® yonga setini kullanan cihaz, bu sayede pürüzsüz bir ses iletimi sağlarken aynı zamanda düşük pil tüketimi yaparak uzun ömürlü kullanım sunuyor.

7. Tasarım konusuna önem verenlere: Xiaomi Redmi Buds 4 Kulaklık

Şık görünümlü, sade tasarımlı ve kaliteli kulaklık arayan herkesin beğendiği Xiaomi Redmi Buds 4 Kulaklık, beyaz rengiyle hemen herkesin beğenisine hitap ediyor. Kulaklık, yapay zekâ ile ortam gürültüsünü azaltıyor. Böylece konuşma ve dinleme esnasında daha iyi performans almanızı sağlıyor.

Çift şeffaflık modu da sunan ürün bu sayede en kritik anlarda dışarıda olan olayları duymanızı sağlıyor. 0,006 milimetre ultra ince diyafram teknolojisi hem hafif hem az yer kaplayan bir ürün olmasına yardımcı. 30 saate varan pil ömrü ise dinleme deneyiminin yarıda kalmasını önlüyor.

8. Kablolu kulaklıkların ses performansından vazgeçemeyenlere: Xiaomi Single Moving Mikrofonlu Kulak İçi Kablolu Kulaklık

Kablolu modeller arasında Xiaomi en iyi kulaklık iddiasına sahip olabilecek ürünleri merak ediyorsanız sizi, bu kategoriye giren Xiaomi Single Moving Mikrofonlu Kulak İçi Kablolu Kulaklık ile tanıştıralım. 32 ohm dirence sahip kaliteli bir kablosu bulunan ve 3,5 milimetre jak girişi ile bağlantı sağlayan ürün, kaliteli ses iletimiyle ön plana çıkıyor.

Ses ve hava akışını geliştiren canlı stereo efektler sunuyor. Daha iyi performans sağlaması adına iyi bir denge sönümleme sistemi ile üretiliyor. Bu sayede bas ve tizlerde mükemmel bir denge sağlıyor. L şeklinde üretilen jak girişi, uzun ömürlü kullanım sunuyor.

9. Kablosuz kulaklık konusunda en kaliteli modellerden biri: Xiaomi Redmi Buds 3 Pro Kulaklık

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Xiaomi Redmi Buds 3 Pro Kulaklık, en iyi Xiaomi Bluetooth kulaklık modellerinden biri. Sezgisel dokunmatik kontrol sistemi sayesinde birçok işlevi kulaklık üzerinden yerine getirmek mümkün. Aktif gürültü engelleme ve şeffaf mod arasında geçiş yapabilir, gelen çağrıları cevaplayabilir ve ya reddedebilirsiniz. Müzikler arasında gezinebilir, çalan müziği durdurup başlatabilirsiniz.

Bütün bunları tuşlara dokunarak veya basılı tutarak yapmak mümkün. Böylelikle cep telefonunu hiç elinize almadan kablosuz teknolojisinin özgürlüğünden sonuna kadar faydalanabilirsiniz. Kutusundan çıktığı an otomatik olarak açılır ve tanımlı olduğu cihaza bağlanır. Yüksek kaliteli ses deneyimiyle etkili kullanım sunar.

10. Özgün tasarımlı bir kulaklık arıyorsanız: Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 Basic Bluetooth Kablosuz Kulak İçi Kulaklık

Yarı kulak içi olarak tasarlanan modellerden biri olan Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 Basic Bluetooth Kablosuz Kulak İçi Kulaklık hem tasarım hem teknolojisi açısından dikkat çekiyor. Kulaklık, tam 20 saate kadar kesintisiz bir dinleme performansı sunuyor.

Çift mikrofonlu ECN teknolojisi, kristal berraklığında ses kalitesi sağlıyor. Bu teknoloji dinleme esnasında kolaylık sağladığı gibi çağrı cevaplarken de önemli bir rol üstleniyor. Böylece hem sizin hem karşınızdaki kişi için konuşma performansı çok daha kaliteli oluyor. Kutusundan çıkarıldığında daha önce eşleştiği cihaza otomatik olarak bağlanabiliyor.

11. 100 desibel ses ile müzik dinlemenin keyfine varın: Xiaomi In-Ear Headphones Basic Edition Mikrofonlu Kulak İçi Kulaklık

Xiaomi In-Ear Headphones Basic Edition Mikrofonlu Kulak İçi Kulaklık; şık tasarımı, kaliteli malzemesi ve kullanıcılardan aldığı olumlu yorumlarla ilgi gören bir kulaklık modeli. Eğer kablosuz teknolojisine henüz alışamamış, kablolu ses iletiminin kalitesinden vazgeçememişseniz bu ürüne göz atmanızda fayda var.

Beyaz rengiyle pek çok kişinin beğenisini kazanan kulaklık, 100 desibele kadar ulaşan ses kalitesi ile âdeta kulaklarınızın pasını silmeye aday. Model, ses kalitesinin yanında kullanıcılardan malzeme kalitesi açısından da ilgi görüyor. Uzunluğu, hafifliği ve kullanım rahatlığıyla benzersiz bir kulaklık deneyimi yaşatıyor.

12. Sık sık telefonla konuşanlara: Xiaomi Basic Tekli Bluetooth Kulaklık

Müzik dinlemekten ziyada telefonla konuşmak için kaliteli bir kulaklık kullanıyorsanız Xiaomi Basic Tekli Bluetooth Kulaklık, göz atmanız gereken ürünlerden biri. Tek parça olarak gelen ürün, 100 saate kadar bekleme imkanı sunuyor. Özel tasarımı kulaktan düşmeden uzun süreler boyunca kullanılmasını sağlıyor.

Çağrı cevaplama ve sonlandırma ile son çağrıyı tekrar arama için bir tuşu bulunuyor. Ses açıp kapama tuşu da bulunan cihaz, telefonu elinize almadan çağrı yönetimini gerçekleştirmeniz için ideal. Özellikle iş insanları ve araç kullananlar tarafından tercih edilen modeli mutlaka inceleyin.

13. Oyun oynayanların ilgisini çekebilecek bir model: Xiaomi Mi True Kablosuz Temel 2S Kulaklık

Kablosuz kulaklık teknolojisinin bütün imkânlarından sonuna kadar faydalanmak isteyenler için Xiaomi Mi True Kablosuz Temel 2S Kulaklık, en ideal modeller arasında yer alıyor. Bluetooth 5.0 teknolojisi sayesinde kesintisiz ve pürüzsüz bir ses iletimi sağlayan ürün, düşük güç tüketimi yapıyor oluşuyla da ön plana çıkıyor.

Oyun modu teknolojisi ile kullanıcıya ulaşıyor ve bu mod esnasında ses gecikmesini en aza indiriyor. 20 saat boyunca çalma performansı sağlayan kulaklığın üzerinde yer alan tuşlarla çağrı cevaplayabilir veya müziği durdurabilirsiniz. Model, sesli asistanlarla da uyumlu çalışıyor. Böylelikle sadece konuşarak telefonu yönetme imkânı bulunuyor.

14. 30 saate varan dineleme performansı: Xiaomi True Wireless Earphones 2 Pro

Gürültü engelleme teknolojisine sahip olan Xiaomi True Wireless Earphones 2 Pro, dışarıdan gelen 35 desibele kadar sesleri engelleyerek size sessiz bir ortam sunuyor. Cihazın üzerinde yer alan üç adet mikrofon, dışarıdan gelen sesleri en aza indirerek daha iyi bir konuşma performansı sağlıyor.

Şarj kutusu ile birlikte toplamda 30 saate kadar dinleme imkânı elde etmeniz mümkün. Üstelik şarj kutusu Qi sertifikalı kablosuz şarj istasyonları ile sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Böylelikle kablo taşıma derdi de sona eriyor.

15. Üç tuşlu kumanda ile telefonu kulaklıktan yönetin: Orijinal Xiaomi Piston Fresh Version Kulak İçi Kulaklık

"Kablosuz kulaklıktan vazgeçemiyorum." diyorsanız Orijinal Xiaomi Piston Fresh Version kulak içi kulaklık, aradığınız ürün olabilir. Hassasiyet oranı 98 desibele olan model, gürültülü ortamlarda dahi iyi bir dinleme ve konuşma performansı sunuyor. 32 ohm dirençle çalışan kablosu sayesinde uzun süre size eşlik edebiliyor.

Yumuşak silikon kulak yastıklarıyla kulak içine tam olarak oturur ve sesi direkt olarak kulağınıza doğru iletir. Üstelik yanında üç çift kulak yastığı ile beraber geliyor. 1,25 metre uzunluğunda olan kablosu, hareket özgürlüğü açısından oldukça ideal.

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