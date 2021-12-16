MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Direk dansı yapmıştı! Mazhar Alanson'dan eşi Biricik Suden'e destek

Direk dansı yapmıştı! Mazhar Alanson'dan eşi Biricik Suden'e destek

16.12.2021 12:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Direk dansı öğrenmeye başlayan Biricik Suden, geçtiğimiz günlerde o anları takipçileriyle paylaşmış ancak tepki toplamıştı. Eşinin eleştirilmesiyle ilgili konuşan MFÖ grubu solistlerinden Mazhar Alanson, "Dans, değil spor! Kayak, kürek ve halter de yapıyor. Sporun bütün dallarını yapıyor" ifadelerini kullandı.

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; '5. Uluslararası Altın Kalite Ödülleri', önceki akşam sahiplerini buldu. Organizasyonun sunuculuğunu Tuğba Özay ile Şenol İpek üstlendi.

'Yaşam Boyu Onur Ödülü'ne layık görülen MFÖ grubunun solistlerinden Mazhar Alanson, gazetecilerle sohbet etti.

Biricik Suden direk dansı yaptı! Tepki çekince "Cinsellik için direklere sarılmaya ihtiyacım yok" dediBiricik Suden direk dansı yaptı! Tepki çekince "Cinsellik için direklere sarılmaya ihtiyacım yok" dedi

"ÖDÜL ALMAK NEFSİMİ OKŞADI"

Alanson, "Pandemi dönemi sizin için nasıl geçti?" sorusuna, "Boyuna yazdım. Çalmak içinse pek bir şey olmadı. Yakında bir solo albümüm çıkacak. MFÖ ile de single çıkacak. Müzik programından ödül almak nefsimi okşadı. İnşallah ikinci bir mesleğim olmuş oldu." yanıtını verdi.

3284899_a8bbda35f82eae7405d94f20446939d5

"DANS DEĞİL, SPOR!"

Geçtiğimiz günlerde ünlü sanatçının eşi Biricik Suden, direk dansı öğrenmeye başlamış ve o anları da sosyal medya hesabından yayınlamıştı. Eşine gelen eleştiriler hakkında konuşan Mazhar Alanson, "Dans değil, spor! Kayak, kürek ve halter de yapıyor. Sporun bütün dallarını yapıyor." diyerek Suden'e destek verdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERÖdül gecesinde göz kamaştırdı!Ödül gecesinde göz kamaştırdı!
Bebeğin ağlama sesleri ortaya çıkardı! Doğalgaz borusunda asılı bulunduBebeğin ağlama sesleri ortaya çıkardı! Doğalgaz borusunda asılı bulundu
Aksesuarı neredeyse 64 bin TL! Tepki yağdıAksesuarı neredeyse 64 bin TL! Tepki yağdı
Anahtar Kelimeler:
Mazhar Alanson
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Hazine ve Maliye Bakanlığında görev değişikliği

Hazine ve Maliye Bakanlığında görev değişikliği

Fed, merakla beklenen faiz kararını açıkladı

Fed, merakla beklenen faiz kararını açıkladı

AK Parti ve MHP ne düşünüyor? Erken seçim açıklaması

AK Parti ve MHP ne düşünüyor? Erken seçim açıklaması

İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı

İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı

Galatasaray'da istifa depremi!

Galatasaray'da istifa depremi!

Bilim Kurulu sonrası tüm Türkiye'yi ilgilendiren aşı kararı

Bilim Kurulu sonrası tüm Türkiye'yi ilgilendiren aşı kararı

İlginizi Çekebilir

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Şarkıcı Gülçin Ergül'ün son klibinde acı tesadüf!

Şarkıcı Gülçin Ergül'ün son klibinde acı tesadüf!

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Haluk Levent hayranlarını üzecek karar!

Haluk Levent hayranlarını üzecek karar!

"Vücut kaldıramayabilir ama... " diyerek kararını açıkladı

"Vücut kaldıramayabilir ama... " diyerek kararını açıkladı

Pideciye kaçan eş gündemde! Ölümünden sonra söyledikleri şoke etti

Pideciye kaçan eş gündemde! Ölümünden sonra söyledikleri şoke etti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.