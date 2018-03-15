Diriliş Ertuğrul 111. bölüm fragmanı! 'Ya Selçuklu'yu kurtaracağız ya da yeni devletin tohumlarını atacağız'

Diriliş Ertuğrul'un 111. bölüm fragmanında, Ertuğrul Bey yeni hedeflerini açıkladı. Ertuğrul Bey'in, 'Bilecik Tekfuru bizi pusuda beklemektedir. İlk hedefimiz Söğüt ve civarını kefereden temizleyip ondan sonra göç etmektir. Sonraki hedefimiz Saadettin Köpek'tir. Saadettin Köpek ölecek. Ya bu yolda Selçuklu Devleti'ni kurtaracağız ya da yeni kutlu bir devletin ilk tohumlarını atacağız. Ya yok oluş ya da diriliş' sözleri fragmana damga vurdu. TRT'nin fenomen dizisi Diriliş Ertuğrul, 14 Mart Çarşamba akşamı ekrana gelen 110. bölümüyle nefesleri kesti. Yeni bölümde, Karacahisar Kalesi'ne adamlarıyla gelen Günalp Bey'e Ertuğrul sert tepki gösterdi. 'Ya Emir Saaddin'e pusatını kiralamış bir hainsin ya da devletine sadakatten gözü körelmiş bir zavallısın' diyen Ertuğrul Bey'e, Günalp Bey Sultan Alaeddin'in kendisine yolladığı son fermanı verdi. Günalp Bey, 'Sultanımız son fermanında benim askerlerimle beraber Karacahisar Kalesi'ne gidip, senin emrine girmemi istedi. Eğer dediğin kadar rahmetli sultanımıza sadık bir uç beyiysen bu son fermana uyman gerekir' dedi.

Ertuğrul Bey ise, 'Sultanımızın fermanı başım üstünedir. Burada kalmana müsade edeceğim lakin sadakatsiz edip buyruklarımı çiğnemeye kalkarsan ben de seni çiğnerim' sözleriyle gözdağı verdi. DİRİLİŞ ERTUĞRUL 110. BÖLÜM FİNAL SAHNESİ NEFESLERİ KESTİ GÜNALP BEY ZİNDANA ATILDI

Ancak Sultan Alaeddin'in son fermanına rağmen Günalp Bey, emirlerin dışına çıktı. Dizinin son sahnesinde, Söğüt ve çevresini Söğüt'ü Bilecik Tekfuru'na vermek üzereyken Ertuğrul Bey odaya girdi. 'Vergi vermek kaydıyla Söğüt Bizans Tekfuru'na bırakılacak' diyen Günalp Bey, zindana atıldı. Günalp Bey'in 'Ben bu anlaşma masasına devletimizin buyruğuyla oturdum. Devletimiz bunu sana ödetir Ertuğrul. Savaşı sen başlattın. Söğüt senin kanınla boyanacak' sözleri dikkat çekti. DİRİLİŞ ERTUĞRUL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ertuğrul, Sultan Alaeddin’in emriyle tutuklanarak huzuruna getirilmiş fakat sonra haklı olduğu anlaşılmıştı. Ertuğrul’un sultana Emir Saadeddin’in bütün oyunlarını anlattığı esnada, Saadeddin’in adamı olan çaşnigir tarafından hazırlanan zehirli eti yiyen Sultan Alaeddin zehirlenmişti. Zehirlenme sırasında içeri giren Şehzade Gıyaseddin, şüphelendiği Ertuğrul’u sorgulamak için tutuklanmıştı.