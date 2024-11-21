Diş hekiminin hatası bu hale getirdi! İğne çenesinde kırıldı: 17 bin sterlin (yaklaşık 741 bin TL) tazminat kazandı

MYNET|DIŞ HABERLER 41 yaşındaki Joe Woollen, iğnelerden çok korktuğu için 13 yaşından beri diş hekimine gitmekten kaçınıyordu. Ancak dayanılmaz bir diş ağrısı yaşadıktan sonra 2021 yılında Londra'daki bir diş kliniğine gitti. Dişinin çekilmesi yönünde karar verildiğini söyleyen Woollen'e diş çekimi günü, ağzının uyuşturulması için birkaç anestezi enjeksiyonu yapıldı ve ardından blok enjeksiyonu yapıldı. Joe, diş hekimi ve asistanının şırınganın ucundaki iğneyi bulamayınca el yordamıyla aradıklarını fark ettiğini söyledi.

ŞIRINGA AĞZININ ARKASINA SAPLANMIŞTI

Ertesi gün hastanede çekilen röntgende, 2,1 cm'lik iğnenin ağız arkasındaki yumuşak dokuya tamamen saplandığı görüldü. İğnenin çıkarılması ve ardından dişinin çekilmesi için Wollen'in genel anestezi altında bir operasyon geçirmesi gerekiyordu.

Joe, yüzünde ciddi bir şişlik oluştuğunu, bunun kendisini "Fil Adam" gibi gösterdiğini ve bunun kalıcı sinir hasarına yol açtığını söyledi ; bu durum onun salya akıttığı, yüzünün sağ alt tarafını hissedemediği ve farkında olmadan sık sık yanağını ve dudağını ısırdığı anlamına geliyor.

TAZMİNAT ÖDEMEYİ KABUL ETTİ

Uzman diş hekimliği ihmali avukatları olan Dental Law Partnership, davayı üstlendi ve dava, Temmuz 2024'te Joe'ya mahkeme dışı bir anlaşmayla 17.000 sterlin ödenerek başarıyla sonuçlandı. Ancak söz konusu diş hekimi sorumluluğu kabul etmedi.