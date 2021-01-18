KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. YAŞAM
  4. Diş macunuyla temizleyebileceğiniz yerleri görünce şaşkına döneceksiniz!

Diş macunuyla temizleyebileceğiniz yerleri görünce şaşkına döneceksiniz!

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 18.01.2021 16:20 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dişlerinizi temizlemek için kullandığımız diş macunu, evin etrafındaki birçok şeyi temizlemek için kullanışlı olabilir. Diş macunu, genellikle karbonatla yapılan ve diş plağını yok eden hafif bir temizleyicidir. Bununla birlikte aynı eylem, duvarlardan ayakkabılara kadar her şeydeki çizikleri ve lekeleri gidermede harikalar yaratır.

Diş macunu dişlerinizi temizlemekten ve beyazlatmaktan daha fazlasını yapabilir. Diş macunu hafif aşındırıcıdır, bu nedenle zorlu lekeleri ovalamak için harikadır ancak hassas yüzeyleri çizmeyecek kadar naziktir. Ayrıca, bazı diş macunları beyazlatma için bile formüle edilmiştir, bu da onları lekeleri çıkarmada daha etkili hale getirir. Peki diş macununun kullanım alanları nereler?

Diş macunu ile temizlediğiniz küçük parçalar için eski bir diş fırçası bile kullanabilirsiniz.

BANYO ARMATÜRLERİ

Yumuşak bir bez üzerine bir diş macunu sürmek, krom lavabo ve duş armatürlerinin harika görünmesini sağlayacaktır. Macunu küçük daireler halinde sürün ve ardından kuru bir bezle parlatın.

SABUN LEKESİNİ ÇIKARIN

Nemli bir sünger veya bez üzerine biraz diş macunu, duş kapılarında ve fiberglas duş kabinlerinde biriken sabun kalıntılarını giderir. Temiz suya batırılmış bir bezle durulayın ve su lekelerini önlemek için kurulayın.

KLOZETİ TEMİZLER

Tuvaleti hızlı bir şekilde temizlemeniz gerekiyorsa, kaseye biraz diş macunu sıkın. Tuvalet fırçasını alın ve fırçalayın. Macun lekeleri çıkaracak ve taze bir koku bırakacaktır. Diş macunu bakterilerden kurtulmak için tuvaleti dezenfekte etmez, ancak kısa süreli işe yarar.

BANYO AYNASINI TEMİZLEYEBİLİRSİNİZ

Aynaları silmek için nemli bir bez üzerine biraz diş macunu kullanın. Küçük daireler halinde ovun ve diş macununun kurumasına izin verin sonra kuru bir bezle parlatın.

TAKILARINIZA YENİ BİR PARILTI VERİN

Gümüş takılarınız kararmışsa veya elmaslarınız biraz donuk görünüyorsa diş macunu harika çalışır. Her çatlağa girmek için çalışan eski bir diş fırçası üzerinde çok az kullanın. İyice durulayın ve parçanın ışıldadığını görmek için kuru bir bezle parlatın. Diş macununu asla aşındırıcı kalitesinden çizilebilecek inci veya opal gibi yumuşak taşlar üzerinde kullanmayın.

DERİ VE VİNİL AYAKKABILARI PARLATIN

Yumuşak bir bez veya sünger üzerine diş macunu sürmek, pürüzsüz deri, rugan veya vinil ayakkabılardaki çizikleri giderir. Her seferinde küçük bir alan üzerinde çalışın ve ardından artıkları parlatın ve yumuşak bir bezle silin. Unutmayın, süet deri ayakkabılarda veya botlarda pek işe yaramayacaktır.

SPOR AYAKKABI KENARLARINI TEMİZLEYİN

Spor ayakkabı tabanları kirliyse, eski bir diş fırçasına biraz diş macunu sürerek, iyi bir ovalama sağlayın. Kalan diş macununu ve kiri nemli bir bezle silerek bitirin.

YİYECEK KOKULARINI GİDERİN

Yemek hazırladıktan sonra ellerinizde kalan soğan veya balık kokuları ile ilgili problemleriniz varsa, avucunuzun içine bir miktar diş macunu sıkmanız yeterli. Her yüzeye ulaşmak için ellerinizi birkaç saniye birbirine sürtün ve iyice durulayın. Koku gitmiş olacak. Hatta tırnaklarınızın daha beyaz ve parlak göründüğünü bile görebilirsiniz.

ÜTÜ TABANI TEMİZLEME

Ütünüzün alt kısmında kireç birikmişse ve biraz yanmış görünüyorsa, yumuşak bir beze biraz diş macunu sürün ve yapışkan maddeyi silin. Ütünün tamamen soğuduğundan emin olun ve diş macununu nemli bir bezle silerek tamamlayın.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Sevgilisi sorulan Birce bakın ne yanıt verdi! Sevgilisi sorulan Birce bakın ne yanıt verdi!
Eski ayakkabılarını yenilemenin kolay yolu! Eski ayakkabılarını yenilemenin kolay yolu!
Bıngıldak ne zaman kapanır?Bıngıldak ne zaman kapanır?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Gelin adayı kendini aştı! Bir de arkasını görün

Gelin adayı kendini aştı! Bir de arkasını görün

Değişimiyle olay olmuştu! Süper mini şortla kar pozu

Değişimiyle olay olmuştu! Süper mini şortla kar pozu

Asi geçiş! Baştan çıkaran tasarımla...

Asi geçiş! Baştan çıkaran tasarımla...

Cinsel fantezi kurmamak sebeplerinden sadece biri! Tedavisi erotik fıkralarla...

Cinsel fantezi kurmamak sebeplerinden sadece biri! Tedavisi erotik fıkralarla...

Bu hafta burçları neler bekliyor?

Bu hafta burçları neler bekliyor?

Bugün burçları neler bekliyor?

Bugün burçları neler bekliyor?

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Pürüzsüz ve mermer gibi olmasının sırrı buymuş!

Pürüzsüz ve mermer gibi olmasının sırrı buymuş!

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Kiri de yağı da kökünden söküp atıyor!

Kiri de yağı da kökünden söküp atıyor!

Sorun böyle gideriliyor! Ev ödevinde mastürbasyon ve...

Sorun böyle gideriliyor! Ev ödevinde mastürbasyon ve...

Öğrenenler uygulamaya başladı bile!

Öğrenenler uygulamaya başladı bile!

Diğer Haberler

Bu ev yapımı leke çıkarıcının çıkaramadığı hiçbir leke yok! Ne deterjan, ne de çamaşır suyu

Çıkaramadığı hiçbir leke yok! Ne deterjan, ne de çamaşır suyu

Eski ayakkabılarını yenilemenin kolay yolu!

Eski ayakkabılarını yenilemenin kolay yolu!

Tıkanan lavaboyu açmanın kolay yolu! Tesisatçı çağırmanıza gerek kalmayacak

Tıkanan lavaboyu açmanın kolay yolu! Tesisatçı çağırmanıza gerek kalmayacak

Giysilere yapışan sakız nasıl çıkarılır? Mucize etki yaratan sirkeli çözüm!

Yapışan sakızı çıkarmanın mucize formülü!

Gömlek yakasındaki lekeler nasıl çıkar? İşte sakız gibi bembeyaz yapan yöntemler!

Hepimizin sorunu! Bu yöntem sakız gibi bembeyaz yapıyor

Yıllar sonra ortaya çıktı! Prenses Diana kuralları gelinlik seçimiyle yıkmaya başlamış! Kırış kırış ve lekeli gelinlik...

Kuralları gelinlik seçimiyle yıkmaya başlamış! Meğer önü lekeli...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.