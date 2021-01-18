Diş macunuyla temizleyebileceğiniz yerleri görünce şaşkına döneceksiniz!

Diş macunu dişlerinizi temizlemekten ve beyazlatmaktan daha fazlasını yapabilir. Diş macunu hafif aşındırıcıdır, bu nedenle zorlu lekeleri ovalamak için harikadır ancak hassas yüzeyleri çizmeyecek kadar naziktir. Ayrıca, bazı diş macunları beyazlatma için bile formüle edilmiştir, bu da onları lekeleri çıkarmada daha etkili hale getirir. Peki diş macununun kullanım alanları nereler?

Diş macunu ile temizlediğiniz küçük parçalar için eski bir diş fırçası bile kullanabilirsiniz.

BANYO ARMATÜRLERİ

Yumuşak bir bez üzerine bir diş macunu sürmek, krom lavabo ve duş armatürlerinin harika görünmesini sağlayacaktır. Macunu küçük daireler halinde sürün ve ardından kuru bir bezle parlatın.

SABUN LEKESİNİ ÇIKARIN

Nemli bir sünger veya bez üzerine biraz diş macunu, duş kapılarında ve fiberglas duş kabinlerinde biriken sabun kalıntılarını giderir. Temiz suya batırılmış bir bezle durulayın ve su lekelerini önlemek için kurulayın.

KLOZETİ TEMİZLER

Tuvaleti hızlı bir şekilde temizlemeniz gerekiyorsa, kaseye biraz diş macunu sıkın. Tuvalet fırçasını alın ve fırçalayın. Macun lekeleri çıkaracak ve taze bir koku bırakacaktır. Diş macunu bakterilerden kurtulmak için tuvaleti dezenfekte etmez, ancak kısa süreli işe yarar.