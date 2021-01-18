Diş macunuyla temizleyebileceğiniz yerleri görünce şaşkına döneceksiniz!

Diş macunu dişlerinizi temizlemekten ve beyazlatmaktan daha fazlasını yapabilir. Diş macunu hafif aşındırıcıdır, bu nedenle zorlu lekeleri ovalamak için harikadır ancak hassas yüzeyleri çizmeyecek kadar naziktir. Ayrıca, bazı diş macunları beyazlatma için bile formüle edilmiştir, bu da onları lekeleri çıkarmada daha etkili hale getirir. Peki diş macununun kullanım alanları nereler?
Diş macunu ile temizlediğiniz küçük parçalar için eski bir diş fırçası bile kullanabilirsiniz.
Yumuşak bir bez üzerine bir diş macunu sürmek, krom lavabo ve duş armatürlerinin harika görünmesini sağlayacaktır. Macunu küçük daireler halinde sürün ve ardından kuru bir bezle parlatın.
Nemli bir sünger veya bez üzerine biraz diş macunu, duş kapılarında ve fiberglas duş kabinlerinde biriken sabun kalıntılarını giderir. Temiz suya batırılmış bir bezle durulayın ve su lekelerini önlemek için kurulayın.
Tuvaleti hızlı bir şekilde temizlemeniz gerekiyorsa, kaseye biraz diş macunu sıkın. Tuvalet fırçasını alın ve fırçalayın. Macun lekeleri çıkaracak ve taze bir koku bırakacaktır. Diş macunu bakterilerden kurtulmak için tuvaleti dezenfekte etmez, ancak kısa süreli işe yarar.
Aynaları silmek için nemli bir bez üzerine biraz diş macunu kullanın. Küçük daireler halinde ovun ve diş macununun kurumasına izin verin sonra kuru bir bezle parlatın.
Gümüş takılarınız kararmışsa veya elmaslarınız biraz donuk görünüyorsa diş macunu harika çalışır. Her çatlağa girmek için çalışan eski bir diş fırçası üzerinde çok az kullanın. İyice durulayın ve parçanın ışıldadığını görmek için kuru bir bezle parlatın. Diş macununu asla aşındırıcı kalitesinden çizilebilecek inci veya opal gibi yumuşak taşlar üzerinde kullanmayın.
Yumuşak bir bez veya sünger üzerine diş macunu sürmek, pürüzsüz deri, rugan veya vinil ayakkabılardaki çizikleri giderir. Her seferinde küçük bir alan üzerinde çalışın ve ardından artıkları parlatın ve yumuşak bir bezle silin. Unutmayın, süet deri ayakkabılarda veya botlarda pek işe yaramayacaktır.
Spor ayakkabı tabanları kirliyse, eski bir diş fırçasına biraz diş macunu sürerek, iyi bir ovalama sağlayın. Kalan diş macununu ve kiri nemli bir bezle silerek bitirin.
Yemek hazırladıktan sonra ellerinizde kalan soğan veya balık kokuları ile ilgili problemleriniz varsa, avucunuzun içine bir miktar diş macunu sıkmanız yeterli. Her yüzeye ulaşmak için ellerinizi birkaç saniye birbirine sürtün ve iyice durulayın. Koku gitmiş olacak. Hatta tırnaklarınızın daha beyaz ve parlak göründüğünü bile görebilirsiniz.
Ütünüzün alt kısmında kireç birikmişse ve biraz yanmış görünüyorsa, yumuşak bir beze biraz diş macunu sürün ve yapışkan maddeyi silin. Ütünün tamamen soğuduğundan emin olun ve diş macununu nemli bir bezle silerek tamamlayın.
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