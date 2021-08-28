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Dışarı çıkacaklar dikkat! Meteoroloji'den sıcak hava uyarısı

28.08.2021 09:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahmin raporuna göre, Edirne çevrelerinde öğle saatlerinden sonra gök gürültülü sağanak beklenirken, yurt genelinde hava sıcaklığının mevsim normallerinin 4-8 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Dışarı çıkacaklar dikkat! Meteoroloji'den sıcak hava uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, ülkenin kuzey kesimlerinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu olacak.

Öğle saatlerinden sonra Edirne çevrelerinde yerel düzeyde sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin edilirken, diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık olacağı öngörülüyor.

Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin 4-8 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları, İç Anadolu'nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerinden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

AA

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji
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