Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Fulya Öztürk'e: Bizden de çok tanınıyorsun...

Teknofest'te gazeteci Fulya Öztürk ile karşılaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev'e Öztürk için "Ben bunu aday yapacaktım, kayboldu ortadan" demesiyle dikkat çekmişti.

Bir süre aday olacağı iddialarıyla gündeme gelen gazeteci Öztürk ekrandaki yerini koruyor.

Popüler isimlerden olan gazeteci son olarak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yayın yaptığı sırada vatandaşın yoğun ilgisiyle karşılaştı.

FOTOĞRAF İSTEĞİ GELDİ

Fulya Öztürk'e bir kız çocuğu "Fotoğraf çektirebilir miyiz?" deyince Mevlüt Çavuşoğlu şaşırdı.

Bakan bunun üzerine gazeteciye "Bizden de çok tanınıyorsunuz daha doğrusu bizden daha popülersiniz. Siyasetçiyi herkes tanır ama herkes sevmez sizi herkes seviyor" dedi.

Fulya Öztürk ise o anları "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Antalya’da çekim esnasında yaptı bu yorumu" diyerek paylaştı.



