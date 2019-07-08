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Disney imzalı Mulan’dan ilk fragman yayınlandı

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SİNEMA TV  | 08.07.2019 09:34 | Son Güncelleme

Bir Disney klasiği olan Mulan’ın yeniden çevriminden ilk fragman yayınlandı.

Disney imzalı Mulan’dan ilk fragman yayınlandı

Cinderella, The Jungle Book, Beauty and the Beast, Aladdin gibi sevilen animasyon filmlerinin live action versiyonlarını çeken Disney, başarılı geri dönüşlerden ötürü bu furyaya bir klasiğini daha ekledi. Sevilen animasyon Mulan’ın live-action yeniden çevriminden ilk fragman sinemaseverlerin beğenisine sunuldu. Özellikle müzikleriyle hafızalara kazınan Mulan, ilk olarak 1998 yılında vizyona girmişti. Yönetmen koltuğunda Whale Rider ve North Country gibi yapımlara imzasını atan Niki Caro’nun oturduğu film, önümüzdeki yıl vizyondaki yerini almaya hazırlanıyor.

Babasını kurtarmak için erkek kılığında savaşa giren güçlü bir kadının hikâyesini konu alan Mulan’ın live action yeniden çevriminde bazı değişiklikler yer alıyor. Hikayenin kötüsü Hun lideri Shan Yu’nun yerini Gong Li tarafından canlandırılan kötü cadıya bırakıyor. Mulan’ı Yifei Liu‘nun canlandırdığı filmin oyuncu kadrosunda Gong Li, Jet Li, Donnie Yen, Jason Scott Lee, Yoson An, Utkarsh Ambudkar, Ron Yuan ve Tzi Ma gibi isimler eşlik ediyor.

Mulan, 17 Nisan 2020’de izleyicilerle buluşacak.

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Anahtar Kelimeler:
Mulan disney Cinderella Aladdin Niki Caro

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