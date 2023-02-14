Diyarbakır'da çökme tehlikesi olan bina böyle yıkıldı

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ile Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6'lık depremlerden etkilenen 10 ilden biri olan Diyarbakır'da 7 apartman enkaz haline geldi. Bağlar ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi 337. Sokak'ta AVM yanında bulunan ve çökme tehlikesi olan 9 katlı Altınkaya Apartmanı güvenlik güçleri tarafından alınan önlem ve yapılan çağrı sonrası boşaltıldı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ ekipleri tarafından acilen yıkılma kararı çıkan apartmanın yıkımı tamamlandı.

(İHA)

