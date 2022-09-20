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Diyarbakır'da vahşet! 2 yıldır kayıp olan Yasemin Demir'in toprağa gömülü cesedi bulundu

20.09.2022 10:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da 2 yıl önce kayıp ilanı verilen kadının toprağa gömülü cesedi bulundu. Özel ekip, öldürülen Yasemin Demir'in görümcesinin itirafı sonucu ortaya çıkan olayda Demir'in kocası R.D. ile görümcesi M.D. ve 2 kayınbiraderi gözaltına alındı.

Diyarbakır'da vahşet! 2 yıldır kayıp olan Yasemin Demir'in toprağa gömülü cesedi bulundu

Diyarbakır Bismil'de 3 çocuk annesi 34 yaşındaki Yasemin Demir'den 9 Aralık 2020’den beri haber alınamıyordu. Demir'in görümcesinin itirafından yola çıkan özel ekip, kayıp kadının toprağa gömülü cesedini buldu. Polis, Demir'in kocası R.D. ile görümcesi M.D. ve 2 kayınbiraderi gözaltına alındı.

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ÖZEL EKİP KURULDU

Bismil ilçesinde 9 Aralık 2020’de kaybolan 3 çocuk annesi Yasemin Demir için ailesi polise başvurarak, ilan verdi. Kayıp kadın için İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Cinayet şüphesi üzerine özel ekip kuruldu. Aile bireylerinin ifadeleri alındı. Özel ekip, kayıp Yasemin Demir’in 18 Mart 2021’de ‘Uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan cezaevine giren eşi R.D.’nin bulunduğu Silivri Cezaevi’ne giderek avukat eşliğinde tekrar ifadesini aldı. R.D.’nin çelişkili ifadesi ve şüpheli tavırları nedeniyle soruşturmayı genişleterek, tekrar aile bireylerinin bilgisine başvurdu.

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GÖRÜMCESİ İTİRAF ETTİ, CESET ORTAYA ÇIKTI

Yapılan görüşmelerde, görümcesi M.D., Yasemin Demir’in öldürüldüğünü ve tehdit edildiği için kimseye olayı anlatamadığını itiraf ederek, cesedinin ilçe dışında araziye gömüldüğünü söyledi. Yapılan yer tespitinin ardından özel ekiple, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Diyarbakır’dan da olay yeri inceleme ekipleri bölgeye sevk edildi. Belirlenen alanda savcılık izniyle yapılan kazı ve kadavra köpeğiyle yapılan aramada, 2 metre derinlikte bir kadın cesedi bulundu. Yapılan incelemede cesedin Yasemin Demir’e ait olduğu tespit edildi.

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GÖZALTINA ALINDILAR

Yasemin Demir’in cesedi otopsi için adli tıp kurumuna gönderildi. M.D. ile hapisten tahliye olan R.D. ve ağabeyleri M.D. ve M.A.D. gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: DHA

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cinayet kadın cinayeti Diyarbakır
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