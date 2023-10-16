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    4. Diyet yaparken ekmekten vazgeçemeyenler buraya! Diyete uygun ekmek önerileri

    Diyet yaparken ekmekten vazgeçemeyenler buraya! Diyete uygun ekmek önerileri

    13.10.2023 15:36 | Son Güncelleme:
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    Kilo vermeye karar veren herkesin ilk işi ekmeği hayatından çıkarmak oluyor. Fakat ekmeği kesmeden de diyet yapmak mümkün. Diyet yaparken öğünlerinize ekleyebileceğiniz sağlıklı ve az kalorili ekmek seçimi yapmak önemli bir detay. Hem sağlıklı beslenmek hem de ekmekten vazgeçmek istemiyorsanız sizler için birkaç seçenek mevcut.

    Diyet yaparken ekmekten vazgeçemeyenler buraya! Diyete uygun ekmek önerileri

    Sağlık açısından en zararlı şeylerden biri diyet yaparken vücudun ihtiyaç duyduğu besinleri kesmek. Bu nedenle doğru bir diyet listesi çok önemli. Kaliteli beslenme ile sağlıklı kilo vermek oldukça önemli. Doğru karbonhidrat alımı ile diyetinizi sağlıklı bir şekilde yürütebilirsiniz. Peki, bu karbonhidrat deposu sağlıklı tahıllardan elde edilmiş mis gibi ekmeklerden hangisini seçeceksiniz? Diyetinize uygun olan hangi ekmeği seçmelisiniz? Bu soruların yanıtını merak ediyorsanız doğru yerdesiniz!

    Diyet yaparken hangi ekmek çeşitlerini tüketebilirsiniz?

    Günümüzde birçok diyet ve sağlıklı beslenme yöntemi mevcut. Hangi diyet yönteminde ne çeşit ekmeğin kullanılacağı konusu da kafa karıştırıcı bir nokta. Bu konuya açıklık getirmek istiyorsak en önemli nokta ekmeklerin içerikleri.

    • Yaygın bir beslenme türü olan ketojenik beslenme hem fit bir vücut hem de sağlıklı bir yaşam sunuyor. Bağırsak ve mide sağlığını uzun vade de tehdit eden gluten içeren ekmekler bu diyette kullanılmıyor. Karabuğday, yulaf ve benzer tahılları içeriğinde barındıran ekmeklerin tüketilmesi gerekiyor.

    • Sağlıklı kilo kaybı için kişisel düzenlenen bol öğünlü diyetlerde ise kepek, tam buğday gibi kalorisi düşük ekmek seçimi yapmak gerekiyor. Düşük yağ oranlı diyetlerde ise kesinlikle kepek ekmeğinden vazgeçilmemeli.

    • Aralıklı oruç ve benzeri süreli diyetlerde bol tahıllı, tohumlu, meyveli, çekirdekli ekmekler kullanılması öneriliyor. Yani bol öğünlü diyetlere göre uzun süreli açlık durumunda, sağlıklı tahıllar ile tok tutum süresinin fazla olması gereken ekmekleri seçmelisiniz.

    • Diyabetik diyetlerde ise beyaz ekmekten kesinlikle uzak durulması gerektiği için yine sağlıklı tahıl içerikli ekmekler tercih edilmeli. Çavdar, karabuğday, kepek, tam buğday ve çekirdekli ekmekler seçenek olabilir. Gelin, birlikte bu lezzetli sağlık depolarına birlikte bir göz atalım.

    1. Diyetinizi destekleyecek çıtır çıtır lif kaynağı: Wasa Lifli Gevrek Ekmek

    Diyet yaparken ekmekten vazgeçemeyenler buraya! Diyete uygun ekmek önerileri

    Diyet sürecinde bağırsak ve mide düzenleyici tek besin kaynağı liflerdir. Tahıl liflerinin sindirimi hızlandırması işinizi kolaylaştıracak. İçeriğinde gluten bulunmaması oldukça önemli bir ayrıntı. Gluten hassasiyeti olan kişilerde rahatça tüketebilir. Çavdar, yulaf gibi besleyici yönden zengin tahıllar ile hem sağlıklı hem lezzetli bir diyet yardımcısı. Diyet kahvaltılarında tatlı, tuzlu çeşitli tariflerin zeminini oluşturacak ince ve çıtırlı yapısı ile Wasa Lifli Gevrek Ekmek muhteşem bir seçenek.

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    2. Diyetinize biraz lezzet katmak için çekirdekli ekmekler birebir: Mestemacher Ayçekirdekli Çavdarli Tam Tahıl Ekmeği

    Diyet yaparken ekmekten vazgeçemeyenler buraya! Diyete uygun ekmek önerileri

    Çavdarın sindirim sistemini en iyi destekleyen besinlerden biri olduğunu biliyor muydunuz? Faydalarını saysak bitmez! Kalp ve damar sağlığı içinde beyaz ekmek yerine tüketmeniz gereken bir ürün. Ayrıca keto diyetler için birebir. İçerisindeki ay çekirdeği ile protein günlük protein alımınızı destekler. Sizde, doyurucu ve sağlıklı bir diyet ekmeği arıyorsanız Mestemacher Ayçekirdekli Çavdarli Tam Tahıl Ekmeği'ni sepetinize ekleyebilirsiniz!

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    3. Yılların eskitemediği lezzet: Etimek Çok Tahıllı Ekşi Mayalı Kızarmış Ekmek

    Diyet yaparken ekmekten vazgeçemeyenler buraya! Diyete uygun ekmek önerileri

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    Ekmeği kızarttığınızda kalorisinin düştüğünü biliyor musunuz? Bir de üzerine tahıl, süt ve yumurta gibi besleyici ürünlerin eklendiğini düşünün. Hem düşük kalorili hem vitamin, kalsiyum ve lif kaynağı bir ekmek diyetlerinizin baş tacı olmak için sizleri bekliyor. Sabah kahvaltılarında ve kanepelerinizde kullanabileceğiniz sağlıklı bir alternatif arıyorsanız Etimek Çok Tahıllı Ekşi Mayalı Kızarmış Ekmeği deneyin!

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    4. Glüten hassasiyeti olanlar için: Schar-Pan Rustico Glutensiz Çok Tahıllı Ekmek

    Diyet yaparken ekmekten vazgeçemeyenler buraya! Diyete uygun ekmek önerileri

    Glutensiz besin kullanımı aslında kendine değer veren herkesin benimsemesi gereken bir tüketim şekli. Glüten çoğu zaman vitamin, mineral ve kolajen emilimini azaltan zararlı bir etken. Demir eksikliği, cilt rahatsızlıkları gibi bir çok soruna neden olduğu da biliniyor. Sizde bu sorunlardan yakınıyorsanız Schar-Pan Rustico Glutensiz Çok Tahıllı Ekmek'i denemelisiniz. Ekmeğin içeriğinde yok yok! Tahıl, çekirdek ve lif kaynağı olan bu ekmek, sağlıklı yağları da barındırıyor. Hem glütensiz hem lezzetli hem de kalorisi az! Diyet yapanlar bir başka ne ister?

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    5. Okulda veya iş yerinde diyet yiyecek bulamayanlara: Wasa Sade Gevrek Ekmek

    Diyet yaparken ekmekten vazgeçemeyenler buraya! Diyete uygun ekmek önerileri

    Diyette olanların en büyük sorunu "Dışarda ne yiyeceğim?" sorusunun cevabını bulamamak olabilir. Öğle arasında kendinize sağlıklı bir öğün bulmakta zorlanıyorsanız evde diyetinize uygun yiyecek hazırlamak en mantıklısı. Wasa sade gevrek ekmek öğle aralarında yardımınıza yetişiyor. Yüksek lif kaynağı bu ürünü yiyeceklerinize zemin olarak kullanabilirsiniz. Avokado limon biraz peynir ile öğle arası muhteşem bir öğün oluşturabilirsiniz. Hem tok tutan hem temiz içerikli zayıflamayı destekleyici bir alternatif arıyorsanız bu ürün tam size göre.

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    6. Laktoz içermeyen tahıl deposu bir seçenek: Schar-Schär Pan Multigrano Glutensiz Keten Tohumu, Darı ve Ayçekirdekli Ekmek

    Diyet yaparken ekmekten vazgeçemeyenler buraya! Diyete uygun ekmek önerileri

    Diyet öğünlerinde laktoz hassasiyeti olanlar için alternatif bir ürün mü arıyorsunuz? İçeriğindeki keten tohumu ve darı ile sağlıklı yağları bünyesinde bulunduran bir seçenek Schar-Schär Pan Multigrano Glutensiz Keten Tohumu, Darı ve Ayçekirdekli Ekmek! Oldukça doyurucu ve tok tutan bir seçenek ayrıca zengin bir lif kaynağı. Ay İçeriğindeki ay çekirdeği ile tam bir protein kaynağı. Her yönden diyetinizi destekleyecek sağlıklı bir seçenek istiyorsanız bu ürünü denemelisiniz.

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    7. Diyet öğünlerinde yeni bir lezzet: Mestemacher Tam Tahıllı Alman Ekmeği Siyah Çavdarlı

    Diyet yaparken ekmekten vazgeçemeyenler buraya! Diyete uygun ekmek önerileri

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    Diyet yaparken kalori alımını düşürmek çok önemli. Fakat bunu yaparken sağlığınızdan olmamalısınız. Bol lif, yüksek tahıl ile doğru bir yol izleyebilirsiniz. Siyah çavdarın eklem rahatsızlıkları ve mide rahatsızlıkları üzerine faydaları saymakla bitmez. Diyetin yanında spor yapan kişilerin eklemlerini desteklemek için kesinlikle tercihi siyah çavdar olmalı. Hem lezzetli hem yeni bir tat arıyorsanız tam sizin için sağlıklı bir seçenek olan Mestemacher Tam Tahıllı Alman Ekmeği Siyah Çavdarlı'ya şans vermelisiniz!

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