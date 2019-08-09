YEMEK

Diyetisyen İpek: Etin üzerine tatlı yemeyin

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 09.08.2019 09:53 | Son Güncelleme

Diyetisyen Aysun İpek, "Hazmı hızlı olan tatlı, ana yemekten kısa süre sonra yenildiğinde midede çürümeye neden olarak gaz, şişkinlik, hazımsızlık problemlerine yol açar. Bu nedenle tatlı ve meyve yemeyi tercih ediyorsak, et yedikten en az 2 saat sonra tüketmeye dikkat etmeliyiz” dedi.

Diyetisyen İpek: Etin üzerine tatlı yemeyin

Diyetisyen Aysun İpek, Kurban Bayram’ında kesilen hayvan etinin bekletilmeden birkaç saat içinde pişirilerek tüketildiğini belirterek, "Ancak yeni kesilmiş hayvanların etlerindeki ölüm katılığı olarak tabir edilen sertlik, hem pişirmede hem de sindirimde zorluğa sebep olmaktadır. Bu durum midede şişkinlik ve hazımsızlık problemlerine neden olur. Özellikle mide hassasiyeti bulunan bireyler, eti 24 saat bekletmeden tüketmemelidir” diye konuştu.

Et kavurmanın içine tereyağı veya kuyruk/iç yağının eklenmemesi ve etin kendi suyunda, kısık ateşte pişirilmesi gerektiğini kaydeden İpek, "Et kullanılarak yapılan sebze ya da baklagil yemeklerine kesinlikle yağ ilave edilmemelidir. Özellikle katı yağlar et yemeklerinde kullanılmamalı, etin kendi yağı ile pişmesi sağlanmalıdır. Kolesterol problemleri yaşayan ve kalp damar hastalığı riski taşıyan kişilerin bu duruma büyük hassasiyet göstermeleri gerekmektedir” şeklinde konuştu.

BOL SU TÜKETİN
Yüksek protein tüketiminin böbrek ve karaciğer yükünü artıracağına dikkat çeken İpek, "İkram edilen tatlılara karşı koymada su sanılanın aksine çok büyük bir öneme sahiptir. Gün boyu mutlaka yeterli su alımına özen gösterilmelidir. Her saat başı 1 bardak su tüketmek aynı zamanda yaşanacak mide ağrısı, hazımsızlık, gaz ve kabızlık problemlerinin önüne geçmede yardımcı olacaktır” dedi.

ETTEN HEMEN SONRA TATLI YEMEK HAZIMSIZLIK YAPAR
Tatlı ikramlarını geri çevirmekte zorlananlar için de önerilerde bulunan İpek, "Tatlı ikramları bayramların kaçınılmaz gerçeklerinden bir tanesi. Tatlıyı ikram edilen et yemeğinin hemen üzerine tüketmek, mide açısından oldukça tehlikeli bir durum. Hazmı hızlı olan tatlı, ana yemekten kısa süre sonra yenildiğinde midede çürümeye neden olup gaz, şişkinlik, hazımsızlık problemleri oluşturur. Bu nedenle tatlı yemeyi tercih ediyorsak, yemekten en az 2 saat sonra tüketmeye hem kilo kontrolü hem mide konforu açısından dikkat etmeliyiz. Meyve de tatlıya benzer şekilde yemekten en az 2 saat sonra tüketilmelidir” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
kurban bayramı bayramda beslenme

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