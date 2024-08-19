Dizilerden aldığı para gündemdeydi! Burak Özçivit yatırımlarını gayrimenkule yaptı

Oyuncu Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti yatırımlarıyla dikkat çekiyor. İstanbul’da oturdukları lüks sitede ikinci villalarını alan çift ilk eve 2 milyon 350 bin dolar ve ikinci villaya da 4 milyon 250 bin dolar ödemişti.

Dizilerden bölüm başı ortalama 750 bin TL kazanan ünlü oyunu Burak Özçivit geçen yıl ortalama 80 milyon TL’ye reklam anlaşması da imzalamıştı.

ETKİNLİKLERDEN KAZANDIKLARI GÜNDEME GELİYORDU

Başta Dubai olmak üzere yurt dışındaki etkinliklere katılmak için de 100 bin dolar (3 milyon TL) talep ettiği söylenen Özçivit, son olarak Dubai merkezli Alamiya şirketinin Türkiye ortak yapımı “Mahmool Makfool” adlı filmde oynamayı da kabul etmişti.

Özçivit bu projelerden kazancının büyük bölümünü gayrimenkule yatırıyor.

Posta gazetesinde yer alan habere göre Özçivit, Bodrum Turgutreis'te her biri 60 milyon TL değerinde 4 villa yaptırdı. Birine eşi Fayriye Evcen ve oğullarıyla kendisi yerleşti. Villalar, geniş bahçe alanı, modern havuz ve şık balkonlarıyla dikkat çekiyor.