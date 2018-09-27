MAGAZİN

Doğa Rutkay’dan duygusal veda

MAGAZİN HABERLERİ  | 27.09.2018 10:39 | Son Güncelleme

Ünlü oyuncu Doğa Rutkay Kamal'ın 2 aylık ikizleriyle ay başında çıktığı tatil sona erdi. Bebekleriyle ilk kez tatile giden oyuncu, yaşadığı duygusal anları sosyal medya sayfası üzerinden takipçileriyle paylaştı.

Doğa Rutkay’dan duygusal veda

Ünlü oyuncu ve sunucu Doğa Rutkay, bu ayın başında ailesiyle çıktığı Alaçatı tatilini sona erdirdi. Rutkay, önceki gün de ikizlerinden Rutkay Kerim’le poz vererek Ege’ye duygusal sözlerle veda etti. İşte Doğa Rutkay’ın sosyal medya hesabından paylaştığı tatile veda fotoğrafı;

HUZUR DOLU TATİL

Başarılı oyuncu ve sunucu Doğa Rutkay yaza şu sözlerle veda etti: “Evlatlarla çok sevdiğimiz Alaçatı, Hacımemiş köyümüzdeki kısa tatil sona erdi.
Çok değişik bir tecrübeydi aslında,hayatımın bambaşka bir rotaya doğru gittiği aşikardı en azından. Rahat öğlen uykuları,ne yersen ye rahatlığı, gece gezmeleri hatta buradan oraya şuradan şuraya da mı gitsek özgürlüğü olmadan yaşadığım ilk tatil. Bebelerin uykusu, açlığı tokluğu, gazı huzuru, ilk gülücüğü, kirpiklerinin rengi , ayakları topuklarının pembeliği, filan derken hop bitti bir ay daha. Anne olmanın önce kendinden bir ufak ufak uzaklaşmak olduğunu söylemek istemem ama öncelik merkezinin değiştiği kesin. Ve bu deri değiştirmek gibi bir şey. Memnunum. Şükran doluyum. Piraye'de Rutkay Kerim' de, bu tatil bol bol rüzgar yedi” Menülerinde anne sütünün dışında, güneş, deniz tuzu ,kum , bol bol eş dost sevgisi, çimen kokusu, kelebekler, ağaçların hışırtısı, cır cır böceği sesi ve begonviller vardı. Ve evet sizden gelen o güzel dilekler yazılan yorumlar da cabası… Ve bizi sokakta görüp “Allah bağışlasın, nazarlardan korusun” diyen herkese sevgi selam”

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