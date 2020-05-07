HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Doğa yürüyüşü yaparken buldu! Tam 40 milyon yıllık

Doğa yürüyüşü yaparken buldu! Tam 40 milyon yıllık

YAŞAM HABERLERİ  | 07.05.2020 12:17 | Son Güncelleme

Şırnak'taki bir dere kenarında bulunan 40 milyon yıllık taşın üzerinde deniz canlılarına ait fosiller bulunduğu ortaya çıktı.

Beytüşşebap ilçesinde yaşayan Halil Özkan, doğa yürüyüşü yaparken dere kenarında üzerinde şekiller yer alan taş buldu. 10 kilogram ağırlığındaki taşı inceleyen Özkan taşın üzerinde deniz canlılarına ait fosillerin bulunduğunu belirledi. Özkan, incelenmesi için taşı üniversiteye vereceğini söyledi.

40 milyon yılık olduğu tahmin edilen 10 kilo gram ağırlığındaki taşın, günümüzden milyonlarca yıl öncesinde var olan Tethis Okyanusu'nun bölgeden geçtiğini kanıtlar nitelikte olduğunu belirten Jeoloji Yüksek Mühendisi Abdullah Sipahi, "Bu fosiller, Tethis Denizi’nin bölgedeki varlığını kanıtlar niteliktedir. Bölgedeki kireçtaşları içinde günümüzden 48.4 milyon yıl önce başlayıp 40.4 milyon yıl önce sona eren orta eosen (lütesiyen) döneme ait nummulites fosillerine rastlanmaktadır. Bu canlılık, bazı yeraltı kaynaklarının varlığına işaret olabilir" dedi.

Şırnak'ta daha önce Cudi ve Gabar dağlarının bulunduğu bölgelerde nesilleri tükenen bilimsel adları 'Nummulites' ve 'Alveolina' olan kök ayaklı deniz canlılarına ait olduğu belirtilen fosiller bulunmuştu. (DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Korkunç gece! Cadde savaş alanına döndü Korkunç gece! Cadde savaş alanına döndü
Öldürdü, sosyal medyada fotoğrafını paylaştı! Öldürdü, sosyal medyada fotoğrafını paylaştı!
Flaş açıklama: Koronavirüsü bu şekilde yok edebiliriz! Flaş açıklama: Koronavirüsü bu şekilde yok edebiliriz!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Tecavüz, cinsel istismar...' Üvey baba kabusu

'Tecavüz, cinsel istismar...' Üvey baba kabusu

Türk lirasına saldırılar sürüyor

Türk lirasına saldırılar sürüyor

Köpeğinin öldüğü söylenmemişti! Ersin'den Survivor canlı yayınında duygulandıran sözler

Köpeğinin öldüğü söylenmemişti! Ersin'den Survivor canlı yayınında duygulandıran sözler

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili genelge

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili genelge

Son anket sonucunda Meral Akşener sürprizi!

Son anket sonucunda Meral Akşener sürprizi!

Bekçiye sopalı saldırı iddiası! Vurularak durduruldu

Bekçiye sopalı saldırı iddiası! Vurularak durduruldu

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Amatör balıkçının sevinç çığlıkları denizde yankılandı

Acemi şansının böylesi!

Öldürdü, sosyal medyada fotoğrafını paylaştı! O görüntü cezasız kalmadı

Öldürdü, sosyal medyada fotoğrafını paylaştı!

Hava kirliliğinde çarpıcı sonuç! 'Yüzde 70 oranında azalma oldu'

Hava kirliliğinde çarpıcı sonuç! Yüzde 70 oranında...

Amatör balıkçının oltasına dev trança takıldı

Amatör balıkçının oltasına dev trança takıldı

Koronavirüse karşı sosyal mesafeli bank ürettiler!

Sosyal mesafeli bank ürettiler!

Elazığ'da kurt sürüsü, 120 koyunu telef etti

Kurt sürüsü, 120 koyunu telef etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.