Kadıköy'deki patlamayla ilgili açıklamalar kafa karıştırmıştı! Patlamanın şiddeti gün aydınlanınca ortaya çıktı

Kadıköy Fikirtepe'de bulunan 3 katlı bir binada dün akşam saatlerinde bir patlama meydana geldi. Bina meydana gelen patlama sonrası alevlere teslim oldu. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken yangın kısa sürede söndürüldü. Patlamanın nedenine ilişkin doğal gaz muamması devam ederken patlamanın şiddeti gün aydınlanınca ortaya çıktı.

3 KATLI BİNADA PATLAMA

Patlama, dün saat 19.00 sıralarında Fikirtepe Mahallesi'nde meydana geldi. 3 katlı binanın 2'inci katında patlama oldu. Patlama sonrasında bina alevlere teslim oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına merdiven araçlarıyla müdahale ederken, polis ekipleri olayın yaşandığı sokağa şerit çekerek önlem aldı. Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı.

3 KİŞİ ÖLDÜ, 1 KİŞİ YARALANDI

Dumandan etkilenen 1 kişi acil servis ekipleri tarafında hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangın sonrasında olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Yapılan incelemenin ardından bina içerisinde 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Cenazeler incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

KAFALARI KARIŞTIRAN AÇIKLAMALAR

Dün, patlamanın nedenine ilişkin yapılan açıklamalar kafa karıştırmıştı. İlk başta İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Kadıköy Fikirtepe'de meydana gelen doğal gaz patlamasında maalesef 3 kişi yaşamını yitirdi. Binada arama çalışmaları devam ediyor. Patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum." açıklamasını yapmıştı.

#Kadıköy Fikirtepe'de meydana gelen #doğalgaz patlamasında maalesef



3 kişi yaşamını yitirdi.



Binada arama çalışmaları devam ediyor.



Patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 9, 2022

İMAMOĞLU VE İGDAŞ'TAN AÇIKLAMA

Bu açıklamanın ardından Ekrem İmamoğlu'ndan da bir açıklama geldi. İmamoğlu ise açıklamasında patlamanın doğal gaz kaynaklı olmadığını söyledi. İmamoğlu paylaşımında "İstanbul Fikirtepe’deki 3 katlı binada patlama nedeniyle çıkan yangın kontrol altına alındı. İlk tespitlerimize göre patlama doğal gaz kaynaklı değil. Maalesef yangında can kaybı da var. Olayın nedeni Emniyet Teşkilatımızın raporu ile netleşecek" ifadelerine yer verdi.

İstanbul Fikirtepe’deki 3 katlı binada patlama nedeniyle çıkan yangın kontrol altına alındı. İlk tespitlerimize göre patlama doğalgaz kaynaklı değil. Maalesef yangında can kaybı da var. Olayın nedeni Emniyet Teşkilatımızın raporu ile netleşecek. — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) October 9, 2022

Murat Ongun ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımında "İGDAŞ: Patlama olan dairede doğal gaz bağlantısı yoktur. Kamuoyunun bilgisine." şeklinde bilgi paylaştığını duyurdu.

İGDAŞ: Patlama olan dairede doğalgaz bağlantısı yoktur. Kamuoyunun bilgisine. https://t.co/c3nffKZ6JJ — Murat Ongun (@Mrt_Ongun) October 9, 2022

İSTANBUL VALİLİĞİ: İNCELEMELER TAMAMLANDIKTAN SONRA KESİN SEBEBİ AÇIKLANACAK

Valilikten yapılan son açıklamada “İtfaiye, Emniyet, AFAD ve İGDAŞ ekiplerinin patlama ve yangının kesin sebebine ilişkin incelemeleri tamamlandıktan sonra kamuoyu ile paylaşılacaktır." denildi.

#Kadıköy #Fikirtepe'de meydana gelen patlama ve sonrasında yangına dair

Basın Açıklaması: pic.twitter.com/PDHGKezLUe — TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) October 9, 2022

DUVALAR YIKILDI

Patlamanın şiddeti gün aydınlanınca ortaya çıktı. 3 katlı binanın patlamayla birlikte büyük hasar aldığı, duvarlarının yıkıldığı görüldü.