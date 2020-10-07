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Doğru emzirme yöntemleri nelerdir, sütün yettiği nasıl anlaşılır?

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
ANNE ÇOCUK HABERLERİ  | Son Güncelleme

1-7 Ekim Emzirme Haftası dolayısı ile emzirmenin anne ve bebeğe olan faydaları hakkında konuşan Özel Ümit Batıkent Hastanesi Hemşiresi Kübra Demirbaş, doğru emzirme yöntemlerini paylaştı.

Doğru emzirme yöntemleri nelerdir, sütün yettiği nasıl anlaşılır?

Tüm annelerin bebeklerini emzirecek sütü olduğunu belirten Hemşire Kübra Demirbaş, “Özel bir sorunu olmayan her anne emzirebilir. Yeter ki anne kendini rahat hissetsin, kendine güvensin. Aile bireylerinin bu konuda olumsuz yorumlar yapmaması, anneyi desteklemesi çok önemli” diye konuşan Hemşire Kübra Demirbaş, “Psikolojik sorunlar anne sütünü baskılayabilir, anne desteklenirse bu sorunları aşar, yeter ki anne gayretli olsun. Ne kadar çok ve sık emzirilirse süt de o kadar artacaktır” şeklinde konuştu.

SÜTÜN YETTİĞİ NASIL ANLAŞILIR?

İlk günlerde 2 saati geçmeyecek şekilde bebeklerin emzirilmesi gerektiğini aktaran Demirbaş, “Bebek günde 5-6 kez idrar ve 3-4 kez kaka yapıyorsa iyi beslendiği düşünülür, tabi yeterli beslendiğinin anlaşılması için kilo alımının da çocuk doktoru tarafından kontrol edilmesi gerekir. Bebek ilk günlerde biraz kilo verir, ancak 10 gün içinde doğum kilosuna ulaşır” dedi.

DOĞRU EMZİRME NASIL OLMALI?

Doğru emzirmenin nasıl olması gerektiğini de anlatan Hemşire Demirbaş, şunları söyledi: “Emzirme için anne rahat olduğu bir ortam seçmeli, arkasına bir destek alıp dik oturmalıdır. Anne bebeğin başını dirseğine yerleştirip bebeği tamamen kavramalıdır, bebeğin altına kucağımıza bir emzirme yastığı koymak da çok yararlı olur. Anne ile bebek birbirine dönük olmalıdır. Göğsümüzün ucu ve kahverengi olan kısmını olabildiğince bebeğin ağzının içine yerleştirmeye çalışmalıyız. Yani anne ile bebek birbirine yapışmalı ve arada boşluk olmamalı, ancak tabi bebeğin burnu boşlukta ve nefes alabilir pozisyonda olmalı. Bebeği emzirirken göğüsler mutlaka alttan desteklenerek tutulmalı, parmaklarımızla göğsümüzü c şeklinde tutmalıyız. Göğüs doğru tutulmadığında bebek emerken yorulur, tam ememez, zamanla yanlış emme, göğüs ucu yaralarına neden olur, göğüs ucu yaraları olmaması için doğru emzirme şarttır. Emzirmeden önce sütümüzle göğüs ucumuzu temizleyebiliriz.”

EMZİRMENİN BEBEĞE ANNEYE FAYDASI NEDİR?

İlk anne sütünün bebeğin ilk aşısı olduğunu ve çok değerli olduğunu belirten Demirbaş, “Anne sütünün bebeği pek çok enfeksiyondan hastalıktan koruyucu özelliği var, bağışıklığı güçlendirici özelliği var” diye konuştu.
Anne sütünün bebeğin yanı sıra anneye de çok faydası olduğunu belirten Hemşire Kübra Demirbaş, “Emziren annelerde; rahim daha çabuk toparlanır, daha az kanama olur, bebek ile psikolojik bir bağ kurulur, annenin ruhsal durumunu olumlu etkiler, kilo vermemizi kolaylaştırır, meme kanseri gibi bazı kanser türleri emziren annelerde daha az görülür” ifadelerini kullandı.

Bebeklerin en az iki sene emzirilmesi gerektiğini de sözlerine ekleyen Demirbaş, emzirmeyi bırakırken bir kerede tamamen bırakılmamasını, kademeli olarak bebek huzursuz edilmeden bırakılması gerektiğini söyledi.

(İHA)

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