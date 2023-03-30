Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Doğu Afrika’da yeni salgın paniği yaşandı! 24 saat içinde gizemli virüs 3 can aldı... Karantina uygulamaları devreye girdi

Doğu Afrika’da yeni salgın paniği yaşandı! 24 saat içinde gizemli virüs 3 can aldı... Karantina uygulamaları devreye girdi

30.03.2023 08:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğu Afrika ülkesi Burundi’de yeni salgın alarmı verildi. 24 saat içinde üç gizemli ölümün yaşanması ve hastalanan kişilerin aynı belirtileri göstermesi yeni bir salgının işareti olarak yorumlandı. Yetkililer halkı karantina uygulamalarıyla birlikte daha fazla hijyenik önlemler almaları konusunda uyardı.

Doğu Afrika’da yeni salgın paniği yaşandı! 24 saat içinde gizemli virüs 3 can aldı... Karantina uygulamaları devreye girdi

Doğu Afrika ülkesi Burundi’de aynı bölgede yaşayan 3 kişinin aynı semptomları göstererek hastalanması panik yaşattı. Hastaların 24 saat içinde hayatını kaybetmesine neden olan hastalık henüz resmi olarak tanımlanmadı. SOS Media Burundi, hastalığın semptomlarının karın ağrısı, burun kanaması, akut baş ağrısı, yüksek ateş, kusma ve baş dönmesi olduğunu belirtti.

“HIZLA ÖLDÜREN BİR HASTALIK”

Gizemli virüsün semptomlarının Marburg ve ebola ile aynı olmasına rağmen Burundi Sağlık Bakanlığı virüsün yeni bir hastalık olduğunu söyledi. Outlet'e konuşan Migwa sağlık merkezinden bir hemşire, "Hızla öldüren bir hastalık" dedi.

İlginizi Çekebilir

Yarasa değil! Koronavirüs o hayvandan mı bulaştı?

Yarasa değil! Koronavirüs o hayvandan mı bulaştı?

 Milyonlarca insan adeta heykele dönüştü! Aralıksız uyudu

Milyonlarca insan adeta heykele dönüştü! Aralıksız uyudu

 Tarihin en ilginç olayı! Yorgunluktan ölene kadar dans ettiler

Tarihin en ilginç olayı! Yorgunluktan ölene kadar dans ettiler

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yapay zekayla fotoğraflarını müstehcen videolara çevirdilerYapay zekayla fotoğraflarını müstehcen videolara çevirdiler
Tepki çeken düğün! Bir gelin iki farklı damatla evlendi Tepki çeken düğün! Bir gelin iki farklı damatla evlendi
Olay itiraf! “Ekonomi uçamıyorum, göğüslerim koltuğa sığmıyor”Olay itiraf! “Ekonomi uçamıyorum, göğüslerim koltuğa sığmıyor”
Anahtar Kelimeler:
Burundi Afrika salgın

En Çok Okunan Trend Haberler

1+1 dairesinin aylık kirası 35 bin TL, aidatı 6 bin TL...

1+1 dairesinin aylık kirası 35 bin TL, aidatı 6 bin TL...

Böyle ifşa etti! “Çekimler sırasında ölüyordu”

Böyle ifşa etti! “Çekimler sırasında ölüyordu”

“İş kadını kombini”dedi! Ceketinin içine hiçbir şey giymeyince...

“İş kadını kombini”dedi! Ceketinin içine hiçbir şey giymeyince...

Ana sınıfı öğretmeni tartışma yarattı! “Bekar babaların dikkatini çekiyor”

Ana sınıfı öğretmeni tartışma yarattı! “Bekar babaların dikkatini çekiyor”

İlginizi Çekebilir

Şoke eden soru! "Fulya Öztürk'ün ayağını mı kaydırdın?"

Şoke eden soru! "Fulya Öztürk'ün ayağını mı kaydırdın?"

Mahkemede ifade vermeye çağrılınca konuşmayı unuttu

Mahkemede ifade vermeye çağrılınca konuşmayı unuttu

Fiyatı 3 bin 599 TL'ye düştü! Kullananların çok sevdiği Cosori airfryerda indirim

Fiyatı 3 bin 599 TL'ye düştü! Kullananların çok sevdiği Cosori airfryerda indirim

Sevgilisinin karısı eve gelince işler bir anda karıştı...

Sevgilisinin karısı eve gelince işler bir anda karıştı...

Tutuklanacağını söylemişti! Fotoğraflar ABD’yi karıştırdı

Tutuklanacağını söylemişti! Fotoğraflar ABD’yi karıştırdı

Sporda ve günlük hayatta şıklığı yakalayın! Spor ve sırt çantalarında indirim

Sporda ve günlük hayatta şıklığı yakalayın! Spor ve sırt çantalarında indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.