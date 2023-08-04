Doğum günü partisini anlatınca sosyal medyada gündem yarattı! Barbie istemişti annesi yanlışlıkla striptizci tuttu

Sosyal medyada ‘Joolia_go0lia’ kullanıcı adıyla paylaşım yapan Julia isimli bir kadın hayatı boyunca ikonik sarışın oyuncak bebeğe hayran olduğunu söyledi. Barbie hayranlığının özellikle çocukluk dönemlerinde üst düzeye çıktığını belirten Julia, annesinin 5. yaş doğum gününde kendisine sürpriz olarak Barbie kostümlü bir kişiyi getirmek istediğini belirtti. Ancak annesi yanlışlıkla etkinlik için yetişkin bir şovmen tuttuğunu anlayınca her şey bir anda değişti.

“HERKES ÇOK EĞLENDİ”

Sosyal medyada 190 bini aşkın izlenmeye ulaşan gönderisine Julia, “Ailem yanlışlıkla 5. doğum günü partim için bir striptizci tuttu. Herkes çok eğlendi.” notunu ekledi.

TikTok kullanıcılarının büyük bir bölümü doğum günü partisinde annenin yaptığı hayatı eğlenceli bulduğunu söyleyerek adeta yorum bölümüne akın etti. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Bu benim nişanımda başıma geldi. Gerçekten inanılmazdı” dedi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Muhtemelen şimdiye kadarki en iyi çocuk doğum günü partisi” yorumunu yaptı.