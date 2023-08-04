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    4. Doğum günü partisini anlatınca sosyal medyada gündem yarattı! Barbie istemişti annesi yanlışlıkla striptizci tuttu

    Doğum günü partisini anlatınca sosyal medyada gündem yarattı! Barbie istemişti annesi yanlışlıkla striptizci tuttu

    04.08.2023 10:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    TikTok’tan çocukken başına gelen ilginç bir olayı anlatan Julia isimli kadın kısa sürede dikkatleri çekmeyi başardı. Çocukluk döneminde Barbie’ye takıntılı olduğunu dile getiren Julia annesinin 5. yaş doğum gününde kendisine Barbie temalı bir doğum günü yapmak istediğini söyledi. Ancak olaylar Julia’nın annesinin hesapladığı gibi gitmedi.

    Sosyal medyada ‘Joolia_go0lia’ kullanıcı adıyla paylaşım yapan Julia isimli bir kadın hayatı boyunca ikonik sarışın oyuncak bebeğe hayran olduğunu söyledi. Barbie hayranlığının özellikle çocukluk dönemlerinde üst düzeye çıktığını belirten Julia, annesinin 5. yaş doğum gününde kendisine sürpriz olarak Barbie kostümlü bir kişiyi getirmek istediğini belirtti. Ancak annesi yanlışlıkla etkinlik için yetişkin bir şovmen tuttuğunu anlayınca her şey bir anda değişti.

    “HERKES ÇOK EĞLENDİ”

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    Sosyal medyada 190 bini aşkın izlenmeye ulaşan gönderisine Julia, “Ailem yanlışlıkla 5. doğum günü partim için bir striptizci tuttu. Herkes çok eğlendi.” notunu ekledi.

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    TikTok kullanıcılarının büyük bir bölümü doğum günü partisinde annenin yaptığı hayatı eğlenceli bulduğunu söyleyerek adeta yorum bölümüne akın etti. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Bu benim nişanımda başıma geldi. Gerçekten inanılmazdı” dedi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Muhtemelen şimdiye kadarki en iyi çocuk doğum günü partisi” yorumunu yaptı.

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