Brezilyalı model Cris Galera ve kendisinden yaşça küçük sevgilisi televizyon programı için soyundu! “Ormanda çıplak yaşadık”

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımları sayesinde dikkatleri üzerine çekmeyi başaran 35 yaşındaki Chris Galera, 27 yaşındaki sevgilisi Miqueias Rocha ile cesur bir projeye imza attı. Brezilya’da yayınlanan bir televizyon programı için ikili aylarca çıplak şekilde ormanda diğer yarışmacılarla birlikte yaşadı. Galera, katıldıkları realite şovun asıl amacının fiziksel ve duygusal dayanıklılığı test eden zorlu şartlarla mücadele etmek olduğunu dile getirdi.

“AKIL SAĞLIĞIMI KAYBEDİYORDUM”

İzole bir alanda yaşam konusunda zorlanmayacağını düşündüğünü dile getiren Galera, “Bunun hayatımda zaten yaptığım bir şey olduğuna inanarak yola çıktım ama neredeyse akıl sağlığımı kaybediyordum. Hayal ettiğim her şeyden tamamen farklıydı. Hava koşulları, açlık, yorgunluk...Çok bağırdım, kavga çıkarttım, gizlice ağladım. Bu gerçekten çılgıncaydı” dedi.