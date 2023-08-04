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    4. Brezilyalı model Cris Galera ve kendisinden yaşça küçük sevgilisi televizyon programı için soyundu! “Ormanda çıplak yaşadık”

    Brezilyalı model Cris Galera ve kendisinden yaşça küçük sevgilisi televizyon programı için soyundu! “Ormanda çıplak yaşadık”

    04.08.2023 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Brezilyalı sosyal medya fenomeni Cris Galera kendisinden 8 yaş küçük sevgilisi Miqueias Rocha ile Brezilya’da yayınlanan bir televizyon programı için ilginç bir deneyime imza attı. İkili izole bir ormanlık alanda uzun bir süre çıplak bir şekilde birlikte yaşadı. Çekimlerin sonuna geldiklerini söyleyen Galera, “Benim için inanılmaz bir deneyimdi. Ormanda çıplak yaşadık” dedi.

    Sosyal medyadan yaptığı paylaşımları sayesinde dikkatleri üzerine çekmeyi başaran 35 yaşındaki Chris Galera, 27 yaşındaki sevgilisi Miqueias Rocha ile cesur bir projeye imza attı. Brezilya’da yayınlanan bir televizyon programı için ikili aylarca çıplak şekilde ormanda diğer yarışmacılarla birlikte yaşadı. Galera, katıldıkları realite şovun asıl amacının fiziksel ve duygusal dayanıklılığı test eden zorlu şartlarla mücadele etmek olduğunu dile getirdi.

    “AKIL SAĞLIĞIMI KAYBEDİYORDUM”

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    İzole bir alanda yaşam konusunda zorlanmayacağını düşündüğünü dile getiren Galera, “Bunun hayatımda zaten yaptığım bir şey olduğuna inanarak yola çıktım ama neredeyse akıl sağlığımı kaybediyordum. Hayal ettiğim her şeyden tamamen farklıydı. Hava koşulları, açlık, yorgunluk...Çok bağırdım, kavga çıkarttım, gizlice ağladım. Bu gerçekten çılgıncaydı” dedi.

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    sosyal medya Brezilya fenomen

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