Doğum gününde ölen Pelin Kaya'nın son görüntüsü ortaya çıktı! Malta Başbakanı açıklama yaptı, arkadaşı son anlarını anlattı

Malta'da korkunç bir şekilde hayatını kaybeden Pelin Kaya'yla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Kaya'nın son anlarında yanında olan arkadaşı Berivan Çayır, "Ben ona pasta yaptırmıştım doğum günü olduğu için. Saat tam on iki olduğunda pastasını kestik, dilek tuttu. Biz de ona 'Bizim için de tut' dedik, kim bilir neydi dileği. Sonra Pelin evden ayrılıp Türkiye'den bir arkadaşının evine gitti. Pelin'in doğum günü olduğu için sürpriz yapacaktı." dedi.

Pelin Kaya'ya çarpan cani hakkında da konuşan Berivan Çayır; kendi kız arkadaşına da şiddet gösterdiğini ve kanında uyuşturucu çıktığını anlattı.

KANINDA 3 TİP UYUŞTURUCU ÇIKTI

ATV Haber'e konuşan Çayır, "O cani kendi kız arkadaşına da şiddet gösteren hastalıklı birisi. Uyuşturucu kullanıyor, zaten 3 tip farklı uyuşturucu çıktı kanında."

MALTA BAŞBAKANI'NDAN AÇIKLAMA

Öte yandan Malta Başbakanı Robert Abela’dan açıklama geldi. Malta Başbakanı Robert Abela, 30 yaşındaki Türk vatandaşı Pelin Kaya’nın hayatını kaybettiği olayın ardından mahkemeleri, kurallara uymayanlara karşı güçlü bir mesaj vermeye çağırdı.

Abela, “Ülkedeki pek çok kişi gibi ben de bu olay karşısında şoke oldum ve öfkelendim. Mahkemelerin davanın her aşamasında kararlı ve sert olmalarını bekliyorum. Kurbanlar ve aileleri için gereken adalet sağlansın” dedi. Başbakan Abela, toplumda kurallara uymayanların sert sonuçlarla yüzleşmesi gerektiğini belirtti.

Abela, ayrıca olayın faili Jeremie Camilleri’ye hızlıca müdahale eden güvenlik güçlerine de teşekkür ederek, ülkedeki herkesin huzur ve güven içinde yaşama hakkı olduğunu dile getirdi.

2. DURUŞMA 30 OCAK'TA

Genç mimarı öldüren 33 yaşındaki Jeremie Camilleri'nin 2.duruşması 30 Ocak'ta Malta'da yapılacak. Duruşmaya Pelin Kaya'nın ailesi ve sevenleri de katılacak.

EĞİTİMİNİN ARDINDAN ÜLKESİNE DÖNECEKTİ

Üniversite eğitiminin ardından Malta'ya dil eğitimine giden Kaya, daha sonra da iç mimar olarak çalışmaya başlamıştı. Arkadaşları tarafından da çok sevilen bir isimdi. Doktorasını bitirdikten sonra ülkesine dönüp Türk mimarisi üzerine uygun çalışmalar yapmak istiyordu.

NE OLMUŞTU?

Malta'nın Gzira kentinde meydana gelen olayda, Jeremie Camilleri'nin kullandığı siyah bir araç, önce benzin istasyonuna zarar verip ardından da hemen yakınındaki fast-food restoranına girmişti. Olay sırasında doğum gününü kutladıktan olay yerinden geçen 30 yaşındaki Türk vatandaşı Pelin Kaya aracı kullanan cani tarafından ezilmişti.

Görgü tanıkları araç sürücüsünün, çarptığı Kaya'ya ayrıca taşlar attığını ve yardım etmek isteyenlere de engel olduğunu aktarmıştı.

Malta polisi, saldırgan tavırlar sergileyen araç sürücüsü Camilleri'yi elektro şok tabancasının yardımıyla gözaltına almıştı

CENAZESİ İSTANBUL'A GETİRİLDİ

Kaya'nın cenazesi önceki gece İstanbul'a getirilerek ailesine teslim edildi. Sevenleri dün Pelin'i son yolculuğuna uğurlamak üzere Esenyurt Esenkent Şehit Mustafa Hasanoğlu Camisi'nde bir araya geldi. Pelin'in tabutuna çiçekler bırakılırken, baba İsmet, anne Çiçek ile ablaları Derya ve Figen Kaya taziyeleri kabul etti.

Kızının tabutuna sarılarak gözyaşı döken Çiçek Kaya, şunları söyledi: "Kızım melekti. 17 Ocak akşamı görüştük. Bildiği halde, bana doğum gününü sordu. Sabah 08.00'de bana kara haberi geldi. Bir katil, bir cani çocuğumu aldı. Malta devleti ve halkı bunun cinayet olduğunu bilsin. Ben yandım çocuklar."

Kaya'nın dayısı Aykan Ceylan da "Arkadaşlarıyla doğum gününü kutlayıp evine dönüyor. Sonrasında İstanbul'dan arkadaşları sürpriz yaparak yanına gidiyor. Onlar için tekrar dışarıya çıkıyor. Bu caniliktir bu cinayettir. Bilerek, isteyerek öldürüyor." dedi.

Kaya, kılınan cenaze namazının ardından Esenyurt Yeni Mezarlık'ta toprağa verildi.



