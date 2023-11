Doğum için gün sayıyordu! Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı'nın oğulları dünyaya geldi!

Ünlü oyuncu Ezgi Mola hamilelik haberleriyle gündemden düşmüyordu. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu bir süredir ortalarda görünmüyordu. Son paylaşımında hala doğum yapmadığını, evde salatalık yiyerek yattığını söyleyen Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı'nın oğulları dünyaya geldi.

EZGİ MOLA ANNE OLDU

Gazetemagazin'in haberine göre Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı'nın bebekleri dünyaya geldi. Esprili tarzıyla tanınan ve sosyal medyada oldukça aktif olan Ezgi Mola, bir süredir paylaşım yapmıyordu.

Mola takipçilerinin doğum yaptığını sanmaları üzerine, geçtiğimiz gün 'henüz doğurmadım' notuyla bir paylaşım yapmıştı.

Bugün akşam saatlerinde gelen habere göre ünlü çiftin bebekleri dünyaya geldi. Çiftin bebeklerinin isminin ne olacağı ise henüz bilinmese de Merve Dizdar yaptığı bir gafla ağzından 'Can' ismini kaçırmıştı.

Dizdar, "Can bizim canımız olacak. Bize en büyük hediye. Çevresinde onu çok seven insanlar olacak. Adı Can olacak ama kim koydu bilmiyorum onu Ezgi'ye sorun" demişti.