Mynet Trend

BİZE ULAŞIN

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Trend Haber
    4. Doktorlar adamın midesinden anahtar, tırnak makası ve çakı çıkarttı! Akıllara tek soru geldi: Bunların hepsini nasıl yutmuş?

    Doktorlar adamın midesinden anahtar, tırnak makası ve çakı çıkarttı! Akıllara tek soru geldi: Bunların hepsini nasıl yutmuş?

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    05.09.2024 13:15
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Hindistan'da doktorlar, yirmili yaşlarının başında olduğu bildirilen genç bir adamın midesinden anahtar, tırnak makası ve çakı çıkarttıktan sonra şaşkına döndü. Cerrahi müdahalenin yapıldığı anlar saniye saniye sosyal medyadan paylaşıldı. Ameliyatın hassas yapısına rağmen hastanın durumunun iyi olduğu bildirildi.

    Doktorlar adamın midesinden anahtar, tırnak makası ve çakı çıkarttı! Akıllara tek soru geldi: Bunların hepsini nasıl yutmuş?

    MYNET|DIŞ HABERLER Hindistan'da ismi açıklanmayan 20'li yaşlarında bir hastanın midesinden anahtar, tırnak makası ve çakı çıkartıldı. Hastanın annesinin dolabının anahtarlarının kaybolduğunu fark etmesinin ardından durum ortaya çıktı. Oğluna nerede olduklarını sorduğunda, anahtar sahibi onu yuttuğunu söyledi. Bunun üzerine anne oğlunu hastaneye götürdü.

    2

    Bihar'daki Motihari hastanesine kaldırılan adamın annesi yalan söylemediğini, ultrasonda adamın söz konusu anahtarlarla birlikte diğer yenmeyen nesneleri de yuttuğu ortaya çıkınca anladı.

    1

    Ameliyat sırasında, ameliyathaneyi yöneten Dr. Kumar ve ekibi ayrıca tırnak makası ve bir çakı çıkardı.

    3

    Doktor hastanın pika hastalığı belirtileri gösterdiğini ifade ederek, "Hastanın "yiyecek olmayan şeyleri kompulsif bir şekilde yuttuğu" bir ruh sağlığı durumudur. Bu rahatsızlık çoğunlukla küçük çocukları, hamile kadınları ve otizm spektrum bozukluğu, zihinsel engellilik ve hatta şizofreni gibi psikiyatrik rahatsızlığı olan kişileri etkiliyor." dedi.

    İlginizi Çekebilir

    Müstehcen yıldızdan şoke eden itiraf! "Cinsellik çok sıkıcı"

    Müstehcen yıldızdan şoke eden itiraf! "Cinsellik çok sıkıcı"

     Müstehcen yıldızın şüpheli ölümü! Taciz iddiaları gündemdeydi

    Müstehcen yıldızın şüpheli ölümü! Taciz iddiaları gündemdeydi

     Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

    Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

    Müstehcen pozlarını akrabaları ifşa etti! İkiz fenomenlerin olay itirafi

    Müstehcen pozlarını akrabaları ifşa etti! İkiz fenomenlerin olay itirafi

     İş görüşmesinde başına geleni anlattı! 'Kendinizi kullandırtmayın'

    İş görüşmesinde başına geleni anlattı! 'Kendinizi kullandırtmayın'
    Önceki İçerik Sonraki İçerik
    Anahtar Kelimeler:
    Hindistan Pika sendromu
    En Çok Okunan Trend Haberler
    Türkiye tacizci börekçilerin pişkinliğini konuşuyor! Evli kadına mesaj atıp eşini dövdüler: Seni deşerim

    Türkiye tacizci börekçilerin pişkinliğini konuşuyor! Evli kadına mesaj atıp eşini dövdüler: Seni deşerim

    Valilik duyurdu, veliler dikkat! İstanbul'da okulların açılacağı saat değişti

    Valilik duyurdu, veliler dikkat! İstanbul'da okulların açılacağı saat değişti

    Komşusunun bozulan kamerasını tamir etti! Yasak aşkı saniye saniye izledi

    Komşusunun bozulan kamerasını tamir etti! Yasak aşkı saniye saniye izledi

    Banyosundan sesler geldi! Tavandaki lambayı sökünce gördüklerine inanamadı

    Banyosundan sesler geldi! Tavandaki lambayı sökünce gördüklerine inanamadı

    Aşk yağmurunu bu kez de onlar denedi

    Aşk yağmurunu bu kez de onlar denedi

    En yakın arkadaşı düğüne davet etmedi! "Cezalandırılmamalıyım"

    En yakın arkadaşı düğüne davet etmedi! "Cezalandırılmamalıyım"

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

    Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

    Stanley indirimi başladı! Dayanıklılık, şıklık ve kalite bir arada...

    Stanley indirimi başladı! Dayanıklılık, şıklık ve kalite bir arada...

    Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

    Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

    Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

    Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

    Columbia, LEGO, Levi's... Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları burada

    Columbia, LEGO, Levi's... Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları burada

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.