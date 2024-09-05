Doktorlar adamın midesinden anahtar, tırnak makası ve çakı çıkarttı! Akıllara tek soru geldi: Bunların hepsini nasıl yutmuş?

MYNET|DIŞ HABERLER Hindistan'da ismi açıklanmayan 20'li yaşlarında bir hastanın midesinden anahtar, tırnak makası ve çakı çıkartıldı. Hastanın annesinin dolabının anahtarlarının kaybolduğunu fark etmesinin ardından durum ortaya çıktı. Oğluna nerede olduklarını sorduğunda, anahtar sahibi onu yuttuğunu söyledi. Bunun üzerine anne oğlunu hastaneye götürdü.

Bihar'daki Motihari hastanesine kaldırılan adamın annesi yalan söylemediğini, ultrasonda adamın söz konusu anahtarlarla birlikte diğer yenmeyen nesneleri de yuttuğu ortaya çıkınca anladı.

Ameliyat sırasında, ameliyathaneyi yöneten Dr. Kumar ve ekibi ayrıca tırnak makası ve bir çakı çıkardı.

Doktor hastanın pika hastalığı belirtileri gösterdiğini ifade ederek, "Hastanın "yiyecek olmayan şeyleri kompulsif bir şekilde yuttuğu" bir ruh sağlığı durumudur. Bu rahatsızlık çoğunlukla küçük çocukları, hamile kadınları ve otizm spektrum bozukluğu, zihinsel engellilik ve hatta şizofreni gibi psikiyatrik rahatsızlığı olan kişileri etkiliyor." dedi.