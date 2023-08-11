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Doktorlar bile gözlerine inanamadı! Midesinden tam 3 metre uzunluğunda ve 20 kilogram ağırlığında...

11.08.2023 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin'de 53 yaşındaki bir kadının midesinden 3 metre uzunluğunda ve 20 kilogram ağırlığında dışkı çıkartıldı. Yıllardır kabızlık problemi yaşadığı ifade edilen kadının son zamanlarda nefes almakta güçlük çektiği ifade edildi. Doktorlar kadının midesinden ameliyatla çıkartılan dışkının futbol topu büyüklüğünde olduğunu belirtti. İşte haberin tüm detayları!

Doktorlar bile gözlerine inanamadı! Midesinden tam 3 metre uzunluğunda ve 20 kilogram ağırlığında...

Çin'de akıllara durgunluk veren tıbbi bir vaka yaşandı. Yıllardır kabızlık problemi yaşayan kadının midesinden ameliyatla çıkartılan dışkının uzun zamandır biriktiği ve katılaştığı ifade edildi.

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"3 METRE UZUNLUĞUNDA BİR PİTON ŞEKLİNDE..."

Çinli cerrahların ameliyat sonrası yaptığı açıklamalara göre kabızlık problemi yaşayan kadından çıkartılan dışkının 3 metre boyunda bir piton şeklinde olduğu ifade edildi.

Öte yandan doktorlar bir futbol topu büyüklüğünde ve 20 kilogram ağırlığındaki dışkının yıllardır birikerek bu hale geldiğini belirtti.

DAYANILMAZ BİR AĞRISI VARDI

Midesindeki şişkinlik ve yaşadığı dayanılmaz ağrı yüzünden yataktan zar zor kalkabildiğini ifade eden 53 yaşındaki kadın, Çin'deki Zheijiang Üniversitesi Hastanesi'ne başvurdu.

Yıllardır kabızlık problemi yaşadığı öğrenilen Hua ismindeki kadın, müshillerle dahi çözülemeyen durumu için tıbbi bir yardıma başvurmaya karar verdi.

Yerel basından edinilen bilgilere göre, Hua o kadar şişmişti ki hastaneye geldiğinde hamile gibi görünüyordu.

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NEFES ALAMIYORDU...

Vücudundaki 20 kiloluk dışkıyla gezen kadının midesinde büyük bir basınç biriktiği ve nefes alma problemi doğurduğu öğrenildi.

Öyle ki Hua'nın yakınları, kadının karnına neredeyse taşlaşmış olan dışkıyı hissedebildiklerini ifade etti.

Ameliyat sonrası çıkartılan kitlenin; karaciğer, mide, ince bağırsak ve diğer organların hepsine genişlemiş bağırsaklar tarafından baskı yapıldığı öğrenildi.

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DOĞUM KUSURU OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Doktorlar futbol topu büyüklüğündeki kitleyi kadının vücudundan çıkarttıktan sonra durumun, 'Hirschsprung' ismindeki bir hastalık olduğunu açıkladı. 'Hirschsprung' hastalığı yüzünden dışkının bağırsaklar boyunca aşırı yavaş hareket ettiği ve buna bağlı olarak sıkışarak biriktiği öğrenildi.

Başarılı bir ameliyat geçirdiği ifade edilen kadının artık iyileşme sürecinde olduğu açıklandı.


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