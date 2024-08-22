Doktorları şaşırtan olay! Anüsünden 66 cm uzunluğunda yılan balığıyla limon çıktı... "Bağırsaklarını parçalayarak dışarı çıkmaya çalışmış"

MYNET|DIŞ HABERLER Yerel medyaya göre, Vietnam'da bir hasta şiddetli karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Ağrının nedenini teşhis etmek için yapılan röntgen taramalarında hastanın bağırsak bölümünde 66 cm uzunluğunda bir yabancı madde bulundu. Hastane yetkilileri hastanın ismini açıklamazken, hastanın 31 yaşında bir Hint vatandaşı olduğunu belirtti.

Yılan balığının bağırsak duvarından sızarak dışarı çıkmaya çalışması üzerine bölgeye zarar verdiğini ifade eden doktorlar, sonda yardımıyla çıkarma girişiminin başarısız olması üzerine karnını forsepsle kesmek zorunda kaldılar. Daha sonra limonu hastanın anüsünden aşağı doğru ittiler ve bağırsaktaki deliği dikip sızan dışkıyı temizlediler.

Sağlık görevlileri, tedavi edilmediği takdirde hayatını kaybedeceğini ve hayatının geri kalanını stoma torbasıyla yaşamak zorunda kalacağını söylediler.