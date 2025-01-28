Evde doğum yaptığı videoyu yeniden izlediğinde keşfettiği detay duygulandırdı! O anları sosyal medyadan paylaşınca viral oldu: "İzlerken ağladım"

MYNET|DIŞ HABERLER TikTok'ta 'nichol.gerber' kullanıcı adıyla paylaşım yapan Nichol Gerber isimli bir kadın evde doğum videosunu yayınlayınca 3.4 milyon izlenmeye ulaştı. İkinci çocuğunun doğumunu her zaman evde yapmayı planladığını söyleyen Gerber, doğum sancılarının hızla ilerlemesi sonucunda doğumu kendisini gerçekleştirmek zorunda kaldı.

Olayların beklenmedik şekilde gelişmesine rağmen Gerber, görüntüleri yeniden izlediğinde köpeğinin yanından ayrılmadığını gördü. Köpeğinin yanında olduğunu sonrasında fark ettiğini ve o anı TikTok'tan paylaşmak istediğini söyleyen Gerber, "Sanırım saatler sonra olan bitenin gerçeklerini anlamaya başlayana kadar Penny'nin orada olduğunu fark etmemiştim. Her şey planladığımdan daha iyi bir noktada tamamlandı" dedi.

SOSYAL MEDYADAN YORUMLAR GELDİ

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü görüntüleri sevimli bulduğunu söyleyerek olumlu bir şekilde değerlendirdi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "İzlerken ağladım" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Gerçekten aranızdaki bağı buradan bile görmek mümkün" yorumunu yaptı.