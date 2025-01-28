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Evde doğum yaptığı videoyu yeniden izlediğinde keşfettiği detay duygulandırdı! O anları sosyal medyadan paylaşınca viral oldu: "İzlerken ağladım"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
28.01.2025 12:37
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Nichol Gerber isimli bir kadın yakın zamanda evde gerçekleştirdiği doğum deneyimine ait bir detayı TikTok'tan paylaşınca viral olmayı başardı. Doğum videosunu yeniden izlediğinde köpeği Penny'in bir an bile yanından ayrılmadığını fark edince bu anı sosyal medyadan paylaştı. Görüntülere kısa sürede binlerce yorum ve beğeni topladı.

Evde doğum yaptığı videoyu yeniden izlediğinde keşfettiği detay duygulandırdı! O anları sosyal medyadan paylaşınca viral oldu: "İzlerken ağladım"

MYNET|DIŞ HABERLER TikTok'ta 'nichol.gerber' kullanıcı adıyla paylaşım yapan Nichol Gerber isimli bir kadın evde doğum videosunu yayınlayınca 3.4 milyon izlenmeye ulaştı. İkinci çocuğunun doğumunu her zaman evde yapmayı planladığını söyleyen Gerber, doğum sancılarının hızla ilerlemesi sonucunda doğumu kendisini gerçekleştirmek zorunda kaldı.

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Olayların beklenmedik şekilde gelişmesine rağmen Gerber, görüntüleri yeniden izlediğinde köpeğinin yanından ayrılmadığını gördü. Köpeğinin yanında olduğunu sonrasında fark ettiğini ve o anı TikTok'tan paylaşmak istediğini söyleyen Gerber, "Sanırım saatler sonra olan bitenin gerçeklerini anlamaya başlayana kadar Penny'nin orada olduğunu fark etmemiştim. Her şey planladığımdan daha iyi bir noktada tamamlandı" dedi.

SOSYAL MEDYADAN YORUMLAR GELDİ

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Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü görüntüleri sevimli bulduğunu söyleyerek olumlu bir şekilde değerlendirdi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "İzlerken ağladım" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Gerçekten aranızdaki bağı buradan bile görmek mümkün" yorumunu yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya tiktok
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