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Dokuz Oğuz ne zaman başlayacak? Dokuz Oğuz konusu ne, oyuncuları kimler? Başrolde Yasemin Allen ve Kubilay Aka var!

05.01.2023 14:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fox Tv'nin heyecanla beklenen yeni dizisi Dokuz Oğuz'un afişi yayınlandı. Yapımcılığını Gold Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğunda Cem Akyoldaş’ın oturduğu ve Süleyman Çobanoğlu’nun kaleme aldığı Dokuz Oğuz için geri sayım başladı. Peki, Dokuz Oğuz ne zaman başlayacak? Dokuz Oğuz konusu ne, oyuncuları kimler? İşte yeni dizi hakkında tüm merak edilenler...

Dokuz Oğuz ne zaman başlayacak? Dokuz Oğuz konusu ne, oyuncuları kimler? Başrolde Yasemin Allen ve Kubilay Aka var!

FOX izleyicisiyle buluşmaya gün sayan Dokuz Oğuz dizisinin teaser posteri yayınlandı. Dokuz Oğuz'da, Türk’ün olduğu her yerde, Türk için savaşacak “Oğuz Timi”nin hikayesini anlatıyor. Dizinin başrollerini Yasemin Allen ve Kubilay Aka üstleniyor. İşte yeni dizi Dokuz Oğuz hakkında tüm bilgiler...

DOKUZ OĞUZ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İlk tanıtım fragmanıyla aksiyonun hiç azalmayacağını gösteren “Dokuz Oğuz”, Türk’ün olduğu her yerde, Türk için savaşacak “Oğuz Timi”nin hikayesini anlatıyor. Dokuz Oğuz dizisi çok yakında Fox Tv'de izleyicisinin karşısına çıkacak. Dizinin resmi yayın tarihi belli olur olmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

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DOKUZ OĞUZ KONUSU NE?

Albay Tomris Toprak; “Türk Dünyası Acil Müdale Timi“ni kurmak için titizlikle çalışmalarını sürdürmüş ve en seçkin askerlerden oluşan Oğuz Timi’ni kurmuştur. Türk Silahlı Kuvvetlerinin göz bebeği olan bu birlik, dünyanın her noktasında kıyıma, zulme uğrayan Türkler için mücadele edecektir. Tim komutanı Türk Silahlı Kuvvetlerinin en yetenekli ve en cesur subaylarından biri olan Yüzbaşı Batur Karanlık ve onun isteğiyle “Oğuz Timi”ne kabul edilen Sözleşmeli Erler; Okan Demirkır ve Yaşar Kayatürk, Teğmen Yiğit Toygar, Astsubaylar; Ercan Korkut, Umay Çolpan, Timur Gökay ve Boran Delideniz yemin ederek göreve başlarlar. Oğuz Timi’nin göreve başlamasıyla artık dünyada hiçbir Türk kimsesiz değildir…

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DOKUZ OĞUZ OYUNCULARI KİMLER?

Kubilay Aka, Deniz Işın, Yasemin Kay Allen, Hakan Boyav, Tuncer Salman, Dağhan Külegeç, Kayhan Açıkgöz, Serhan Onat, Rami Narin, Volkan Keskin, Taylan Meydan, Sahra Şaş ve Mehmet Çevik’in yer aldığı Dokuz Oğuz, Mehmetçik'in iki bin yılı aşan efsanesinde, ulaşılan yeni bir zirvenin destansı öyküsüyle ekranlarda olacak.

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Kubilay Aka Yasemin Allen Oyuncu 1 yıl ele

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