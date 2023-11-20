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Dolandırıcılıkla suçlanan Nevra Bilem'in skandal ses kaydı gündem oldu! Parasını isteyen mağdura skandal yanıt

20.11.2023 08:19 | Son Güncelleme:
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Dilan Polat-Engin Polat ve Özlem-Tayyar Öz, Şule Kayatürk ve Yasin Türk çiftlerinden sonra dolandırıcılıkla suçlanan Nevra Bilem'in hayatı da mercek altına alındı. Altınlarla pozlarıyla gündeme gelen Nevra Bilem'in skandal ses kaydı gündemde.

Dolandırıcılıkla suçlanan Nevra Bilem'in skandal ses kaydı gündem oldu! Parasını isteyen mağdura skandal yanıt

Sık sık eşinin kendisine aldığı altınlarla videolar çeken Nevra Bilem hakkında şikayet yağıyor. Fenomenin dolandırıcılık yaparak gelir elde ettiği iddiaları sürerken Kanal D Ana Haber'de yeni iddialar gündeme geldi.

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Kanal D Haber'in aktardığı bilgilere göre, fenomen mağdurları artıyor, art arda şikayetler geliyor. Onlarca kişiyi mağdur eden Nevra Bilem hakkında iddialara göre 30 ayrı şikayet var.

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Son olarak ise fenomene dair şoke eden bir ses kaydı ortaya çıktı. Bir kişi fenomen yüzünden mağdur olup mesaj atınca aldığı yanıt şoke etti.

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"O PARA SENİ BULUR" TELKİNİ

Nevra Bilem mağdura "Ben suçluyu haklıyı ayıramıyorum ayıramadığım için de bir ödeme yapmıyorum. Ben parasında değilim ben dolandırıldım yani, ben şu an kimseye güvenemiyorum. Allah nasip ederse sen duanı et Ramazan'da bolca duanı et o para seni bulur" dedi.

Kanal D Haber'de fenomenin iddialar sonrası altın paylaşımlarını durdurduğu takılarını bile çıkardığı da iddia edildi. Aynı zamanda Nevra Bilem'in reklam paylaşımları da azaldı.

Günün Magazin olayları


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