Dolar rekor kırarken Şahan Gökbakar böyle seslendi: Ülkemiz ve Türk liramız için çok üzülüyorum

Dolar rekor üstüne rekor kırarken Türkiye'nin gündemi de bu yükseliş oldu. 13,45’i gören dolar sonrası vatandaşlar sosyal medyada çeşitli paylaşımlar yapıyor.

Komedyen Şahan Gökbakar da bu konuda sessiz kalmadı. Gökbakar önce "Ülkemiz ve Türk liramız için çok üzülüyorum" dedi. Ardından ise dolar kurundaki oynama sonrası şu yorumlarda bulundu:

"Arkadaşlar, dostlar, beyler, hanımlar, vatandaşlar kim duyuyorsa, 3 saat önce dolar 12,33 yazdım, şimdi 13,30... Ne yapacağız? Plan ne? Ne amaçlıyoruz? Neden bu şekilde? Nasıl durduralım? Bunları konuşmayalım mı artık???

Uzun zamandır, aklı başında, kerli ferli bütün ekonomistler, adaplarını korumaya çalışarak doların yükseleceğini bu gidişle halkımızın her geçen gün fakirleştiğini söyledi durdu... Bu insanlar hain ilan edildi, linç edildi.. Eee noldu şimdi? Tam da dedikleri gibi olmadı mı..."





