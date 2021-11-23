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Dolar rekor kırarken Şahan Gökbakar böyle seslendi: Ülkemiz ve Türk liramız için çok üzülüyorum

23.11.2021 16:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar yükselirken Türk lirası değer kaybetmeye devam ediyor. Türkiye'nin gündeminde doların hızlı artışı var. Şahan Gökbakar da yaptığı paylaşımlarla gündemde. Gökbakar "Ülkemiz ve Türk liramız için çok üzülüyorum" dedi.

Dolar rekor kırarken Şahan Gökbakar böyle seslendi: Ülkemiz ve Türk liramız için çok üzülüyorum

Dolar rekor üstüne rekor kırarken Türkiye'nin gündemi de bu yükseliş oldu. 13,45’i gören dolar sonrası vatandaşlar sosyal medyada çeşitli paylaşımlar yapıyor.

Komedyen Şahan Gökbakar da bu konuda sessiz kalmadı. Gökbakar önce "Ülkemiz ve Türk liramız için çok üzülüyorum" dedi. Ardından ise dolar kurundaki oynama sonrası şu yorumlarda bulundu:

Nurgül Yeşilçay'dan dolar tepkisi! &quot;Yazıklar olsun&quot;Nurgül Yeşilçay'dan dolar tepkisi! "Yazıklar olsun"

"Arkadaşlar, dostlar, beyler, hanımlar, vatandaşlar kim duyuyorsa, 3 saat önce dolar 12,33 yazdım, şimdi 13,30... Ne yapacağız? Plan ne? Ne amaçlıyoruz? Neden bu şekilde? Nasıl durduralım? Bunları konuşmayalım mı artık???

Dolar, euro ve sterlin de yeni rekorlar peş peşe geldi! Dolar 13 lirayı sterlin ise 18 lirayı aştıDolar, euro ve sterlin de yeni rekorlar peş peşe geldi! Dolar 13 lirayı sterlin ise 18 lirayı aştı

Uzun zamandır, aklı başında, kerli ferli bütün ekonomistler, adaplarını korumaya çalışarak doların yükseleceğini bu gidişle halkımızın her geçen gün fakirleştiğini söyledi durdu... Bu insanlar hain ilan edildi, linç edildi.. Eee noldu şimdi? Tam da dedikleri gibi olmadı mı..."

Ekran Alıntısı

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Amerikan Doları Şahan Gökbakar
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