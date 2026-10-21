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Dondurucunuz buz tuttuysa bunu deneyin! İçine 1 kap koymak yetiyor

Dondurucuda zamanla biriken kalın buz tabakaları sadece alanı daraltmıyor, cihazın sıcaklığı korumak için daha fazla çalışmasına ve enerji tüketmesine neden oluyor. Bu yüzden meydana gelen buz tabakasının düzenli aralıklarla temizlenmesi öneriliyor. Peki bu buz kütlesini zahmetsiz bir şekilde nasıl temizleyeceğiz? Uzmanların önerdiği bazı yöntemlerle buzların çözülme süreci hızlandırılabiliyor.

Dondurucunuz buz tuttuysa bunu deneyin! İçine 1 kap koymak yetiyor
Gökçen Kökden

Buzdolabının dondurucu bölümünde zamanla oluşan kalın buz tabakasından kurtulmak için tüm dolabın fişini çekmek her zaman pratik olmayabiliyor. Özellikle içerisindeki gıdaların çözülme riski, bu işlemi daha da zahmetli hale getiriyor. Ancak doğru yöntem uygulandığında buzların çözülme sürecini hızlandırmak mümkün.

Dondurucunuz buz tuttuysa bunu deneyin! İçine 1 kap koymak yetiyor 1

1. ÖNCE DONDURUCUYU BOŞALTIN

İlk olarak dondurucudaki bütün yiyecekleri çıkarın. İşlem sırasında çözülmelerini önlemek için ürünleri buz aküleri bulunan soğutucu çantalara veya iyi yalıtılmış kaplara yerleştirin. Dondurucunun önüne ve çevresine emici havlular sermek de eriyen buzlardan kaynaklanan suyun zemine yayılmasını önlemeye yardımcı olacaktır.

2. KAPAĞINI AÇIK BIRAKIN

Dondurucunun kapağını açık bırakmak, odadaki daha sıcak havanın içeri girmesini sağlayarak buzların çözülme sürecini başlatır. Bazı cihazlarda sıcaklık ayarı yükseltilebiliyor veya dondurucu bölmesi ayrı olarak devre dışı bırakılabiliyor. Ancak bu özellik her modelde bulunmadığından cihazınızın kullanım kılavuzundaki buz çözme talimatlarını kontrol etmek önemli.

3. SICAK SU DOLU BİR KAP YERLEŞTİRİN

Buz çözme işlemini hızlandırmak için kullanılabilecek yöntemlerden biri sıcak sudan yararlanmak. Isıya dayanıklı bir kabı sıcak suyla doldurarak dondurucunun içine yerleştirebilirsiniz. Sudan yükselen sıcaklık ve buhar, buz tabakasının daha hızlı yumuşamasına yardımcı olur. Ancak kaynar suyu doğrudan buzların üzerine dökmeyin. Çok yüksek sıcaklık, dondurucunun plastik parçalarına ve iç yüzeyine zarar verebilir. Kabın da sıcak yüzeyle doğrudan temasının cihazınıza uygun olup olmadığını kullanım kılavuzundan kontrol edin. Su soğudukça sıcak suyla yenilenebilir.

4. SICAK HAVANIN DOLAŞMASINI SAĞLAYIN

Dondurucunun önüne, sudan güvenli bir mesafeye yerleştirilen bir vantilatör odadaki havanın açık dondurucunun içine doğru hareket etmesine yardımcı olabilir. Böylece buzların doğal olarak çözülmesi hızlanabilir. Elektrikli cihazları eriyen suyun bulunduğu alanlardan uzak tutmak gerekiyor.

5. YUMUŞAYAN BUZLARI ZORLAMAYIN

Buz tabakası çözülmeye başladığında parçalar kendiliğinden gevşemeye başlayacaktır. Gevşeyen buzları cihazın yüzeyine zarar vermeden dikkatlice alabilirsiniz. Buradaki en önemli nokta ise bıçak, tornavida veya başka bir keskin metal eşya kullanmamak. Keskin cisimler dondurucunun iç yüzeyini delebilir ve soğutma sistemine ciddi zarar verebilir. Gerekiyorsa yalnızca cihaz için uygun plastik bir spatula veya buz kazıyıcı kullanılmalı.

6. ERİYEN SUYU SÜREKLİ TOPLAYIN

Buzlar eridikçe dondurucunun altında ve çevresinde su birikebilir. Islanan havluları düzenli olarak kuru olanlarla değiştirin ve biriken suyu temizleyin. Bu adım hem zeminin zarar görmesini hem de kayma riskini azaltır.

7. BUZLAR ÇÖZÜLDÜKTEN SONRA TEMİZLEYİN

Dondurucunuz buz tuttuysa bunu deneyin! İçine 1 kap koymak yetiyor 2

Bütün buzlar temizlendikten sonra dondurucunun iç yüzeylerini cihaz üreticisinin önerdiği şekilde temizleyin. Kaynakta eşit miktarda su ve beyaz sirke karışımı öneriliyor; ancak bazı üreticiler belirli temizlik maddelerinin kullanılmasını önermeyebileceğinden kullanım kılavuzunu kontrol etmek en güvenlisi. Temizliğin ardından dondurucunun içini tamamen kurulayın ve sıcaklık ayarını normal seviyesine getirin.

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Anahtar Kelimeler:
temizlik buzdolabı
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