Dondurulmuş anne sütü ne kadar sürede tüketilmeli? Buzlukta saklanan anne sütü nasıl verilir?

Bebekler doğdukları tam olarak gelişmiş sistemlere sahip olmazlar. Bağışıklık sistemleri ve sindirim sistemleri normal bir yetişkin ile aynı değildir. Bebekler oldukça hassas kan değerlerine ve metabolizmaya sahip doğarlar. Bundan dolayı anne sütüne bağımlılık söz konusudur. Anne sütü, bebekler için başlı başına mucizevi bir gıdadır. Yeni doğan bebeklerin beslenmesinde ilk 6 ay anne sütü çok önemlidir. Anne sütü bebekte bağışıklık sisteminin gelişmesini sağlar. Böylelikle ileri yaşta oluşabilecek hastalıkları dahi önleyebilmektedir.

Anne sütü neden önemli?

Anne sütünün içerdiklerine eşdeğer hiçbir gıda maddesi mevcut değildir. Zengin besin değerlerinin yanında anne sütü bebeğin gelişimi için içerisinde zenginliklerle doludur. Vitaminler, mineraller, sindirim enzimleri ve bebeği hastalıklardan koruyan antikorları da barındırır. Böylelikle annedeki bağışıklık gen yolu hariç aktarılmaya devam eder. Bebeğin hastalanmasıyla anne sütü içeriği değişebilir bu nedenle bebeklerin anne sütüyle beslenmesi önemlidir. Anne, bebeğin hastalığını görür ve hormonlarında değişiklik gözlenir. Bu durum annenin sütüne de yansır ve bebeğin hastalığına karşı antikor açısından zengin anne sütü oluşur. Benzer birçok durumda anne, hormonlarıyla bebeğin ihtiyacı olan anne sütünü üretir.

Anne sütü ne kadar süre saklanır?

Bazı durumlarda anne sütü hemen tüketilemeyebilir. Bu yüzden daha sonra tüketilmek için dondurularak saklanabilir. Anne sütü saklamak için kullanılan kap, bu amaçla üretilmiş ya da sterilize edilmiş olmalıdır. Anne sütü oda sıcaklığında (24 ila 26 santigrat derece arasında) 3-4 saat saklanabilir. Buzdolabı rafında saklanan anne sütü en fazla 2-4 gün saklanabilir ve bu süre içerisinde bebeğin tüketmesi gerekir. Anne sütünün daha uzun süre saklanması isteniyorsa dondurulmalıdır. -16 santigrat derece derin dondurucu ortamında dondurulan anne sütü 3 ila 6 ay arasında bozulmadan kalabilir.

Daha sonra kullanımı için anne sütü saklarken dikkatli olunmalıdır. Genellikle anne sütü için özel saklama poşetleri ve şişeleri kullanılabilir. Cam kavanoz da sterilize açısından kolaylık sağlandığından tercih edilebilir. Ancak anne sütü saklamak için üretilen özel saklama poşetlerini veya şişeleri kullanmak daha doğrudur. Temizlenip tekrar kullanım durumunda kaplar kurutulmadan kullanılmamalıdır.

Dondurulmuş anne sütünün bozulduğu nasıl anlaşılır?

Anne sütünün içeriğine bağlı kokusu farklılık gösterir. Her anne sütünün kokusu, rengi, tadı ve içeriği aynı değildir. Ancak dondurulduktan sonra doğru çözdürme yöntemi uygulandığı hâlde keskin, ekşi ve kötü bir koku geliyorsa anne sütü bozulmuş olabilir. Ayrıca bozulan anne sütünün kıvamında da koyuluk görülür. Herhangi bir durumda bozuk anne sütünün tüketilmemesi için saklanan kaplara tarih etiketi belirtilmelidir. Oda sıcaklığında 3-4 saat, buzdolabı rafında 2-4 gün ve dondurucuda 3-6 ay arası saklanabilen anne sütü bu zaman aralıklarında bebeğe verilmezse anne sütü bozulmaya başlayabilir. Saklanılan anne sütünün yapısında, kokusunda ve renginden herhangi bir farklılık gözlemleniyorsa bebeğe verilmeden atılmalıdır.

Dondurulmuş anne sütü ne kadar sürede tüketilmeli?

Bebek, anne sütünü çeşitli nedenlerle hemen tüketemeyebilir. Bu durumlarda anne sütü, daha sonrasında bebeğin tüketmesi için saklanır. Oda sıcaklığında, buzdolabı rafında ve dondurucuda anne sütünün ömrü farklılık gösterir. Oda sıcaklığında bekleyen sür en fazla 4 saat içinde bebek tarafından tüketilmelidir. Buzdolabı rafında saklanan süt ise en fazla 4 gün içinde tüketilmelidir. Dondurucuda daha uzun süre saklanabilen anne sütüyse 6 ay içinde tüketilmelidir. Dondurulmuş anne sütü çözündükten sonra buzdolabı rafında 24 saat kalabilir ve ısıtılarak tüketilebilir. Çözünmüş anne sütü oda sıcaklığında bekletiliyorsa 8 saat içerisinde tüketilmelidir. Bir kere dondurulmuş ve sonrasında çözünmüş anne sütü bir daha dondurulmamalıdır.

Buzlukta saklanan anne sütü nasıl verilir?

Dondurulan anne sütünün tüketilmesinde doğru çözdürme işlemi çok önemlidir. Hem tazeliğin korunması açısından hem de tüketim için bilinçli bir yol izlenmelidir. Öncelikle doğru çözdürme işlemi için kabınızı asla direkt ateş altına koymayın. Bunun için başka bir kaba ılık su ya da sıcak suyla doldurun. Daha sonra anne sütünün olduğu kabı sıcak su dolu olan kaba koyun. Hafifçe karıştırarak kaymak ve süt katmanlarının önüne geçebilirsiniz. Şiddetli bir şekilde karıştırmak veya ateş üstünde tutmak anne sütü içerisindeki canlı bileşenlere zarar verebilir. Bu yollar izlendikten sonra anne sütü tüketilmeye hazır hâle gelir. Böylelikle dondurulmuş anne sütü sağlıklı bir şekilde tüketilebilir.

Isıtılan anne sütü ne kadar dayanır?

Anne sütü çözdürme işlemi sonrasında 24 saat buzdolabında saklanabilir. Ancak bir daha dondurulmamalıdır. Bir daha dondurup tekrar çözmek anne sütündeki besin değerlerini yok eder ve sütün bozulmasına neden olur. Dondurulduktan sonra çözünen anne sütü buzdolabında 24 saat, oda sıcaklığında 4-8 saat kalabilir. Isıtıldıktan sonra anne sütü 1-2 saat içerisinde tüketilmelidir. Bu süreler içinde tüketilmeyen anne sütünde bakteri oluşumunu hızlanır. Süt bozulmaya başlar ve kullanılamaz hâle gelebilir.



