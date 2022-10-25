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Protein içeren besinler listesi: Proteinli yiyecekler nelerdir, protein nelerde var?

25.10.2022 12:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlıklı bir bedene sahip olmak için vücudun belli başlı gereksinimleri vardır. Kalsiyum, mineral, vitamin ve sudan sonra vücudun en çok ihtiyacı olan proteindir. Vücut gelişiminin sağlıklı olması için gün içinde belirli miktarlarda protein alınmalıdır. Proteinden zengin gıdalarla beslenerek ihtiyacınız olan günlük protein miktarını alabilirsiniz. Hem hayvansal hem de bitkisel temelli gıdalardan belli miktarlarda protein ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz. Proteinli yiyecekler nelerdir?

Protein içeren besinler listesi: Proteinli yiyecekler nelerdir, protein nelerde var?

Protein vücutta açlık tokluk mekanizması için önemli bir yere sahiptir. Hayvansal ya da bitkisel olması fark etmeksizin proteinin her çeşidi tokluk süresini uzatır. Protein, sindirim süresini ve gastrik boşalım süresini uzattığı için besinlerin midede daha uzun kalmasını sağlar. Tokluk hissinin oluşmasına yardımcı olur. Vücudun ihtiyacı olan miktarda proteini hem hayvansal hem de bitkisel kaynaklı besinlerden almak mümkündür. Kırmızı et, beyaz, et somon gibi hayvansal proteinlerin yanı sıra baklagiller, badem, soya sütü gibi protein ağırlıklı besinlerden protein alınır. Vücudunuzun ihtiyacı olan proteini doğru besinler ve içecekler sayesinde alabilirsiniz. Günlük beslenme düzeninizin içine doğru miktarda protein eklemek için bir uzmandan yardım alabilirsiniz. Pek çok gıdada bulunabilen protein hangi besinlerde bulunur?

Protein nelerde var?

Protein, vücut fonksiyonlarının sağlıklı çalışabilmesi için ihtiyaç duyulan en önemli makro besinlerden birisidir. Protein yapısı aminoasitlerden oluşur. 20 farklı aminoasitten oluşan proteinlerin 12 tanesini vücut kendi kendisine üretir. Ancak geri kalan 8 tanesinin dış yolla yani besinler yardımıyla vücuda alınması gerekir. Bunun için proteinli yiyecekler tüketilmesi önerilir. Protein içeren besinler hem bitkisel hem de hayvansaldır.

Hemen hemen tüm işlenmemiş gıdalarda protein yer alır. Ancak protein oranları birbirinden farklıdır. Proteinlerin doğru zamanlarda ve doğru miktarlarda tüketilmesi önemlidir. Her besinin içeriğindeki protein miktarı diğerlerinden farklıdır. Protein oranı yüksek olan besinler:

  • Baklagiller
  • Yumurta
  • Süt
  • Yoğurt
  • Kabak çekirdeği
  • Çiğ badem
  • Ton balığı
  • Karides
  • Somon
  • Tavuk göğsü
  • Hindi göğsü
  • Az yağlı kırmızı Et
  • Lor peyniri
  • Yer fıstığı
  • Yulaf
  • Bulgur
  • Brokoli
  • Lor peyniri
  • Yeşil mercimek
  • Brüksel lahanası

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En çok protein hangi bitkide var?

Protein ihtiyacını karşılamak isteyen kişiler sebzelere oranla daha çok et ve et ürünlerini tercih eder. Ancak bu durum et endüstrisinin günümüzdeki değişimi, küresel ısınma ve et tüketiminin insan vücudunda yarattığı ödem sebebiyle yerini bitkisel proteinlere bırakmıştır. Vegan ve vejeteryan beslenme tarzlarında protein alımını sağlamak, et ve süt ürünleri dışında protein alımının gerçekleştiği bitkisel kaynaklı besinler de vardır. Protein içeren bitkisel protein kaynakları:

  • Yeşil mercimek
  • Kinoa
  • Soya
  • Nohut
  • Bakla
  • Fasulye
  • Bezelye
  • Brokoli
  • Brüksel lahanası
  • Karabuğday
  • Antep fıstığı
  • Chia tohumu
  • Keten tohumu
  • Kabak çekirdeği
  • Yulaf

En çok hangi meyvede protein var?

Protein bilinen aksine sadece hayvansal gıdalarda ve baklagillerde yoktur. Özellikle hayvansal ürün tüketemeyen ve vegan beslenmeyi seçen insanlar protein ihtiyaçlarını protein oranı yüksek bakliyat ve meyvelerden karşılar. Protein içeren yiyecekler içinde meyveler de oldukça fazla çeşitliliğe sahiptir. Protein oranı yüksek olan meyveler:

  • Kayısı
  • Kivi
  • Böğürtlen
  • Avokado
  • Portakal
  • Muz
  • Ahududu
  • Kavun
  • Şeftali

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Günlük protein ihtiyacı

Günlük protein ihtiyacı her insana göre farklılık gösterir. Az hareketli bir yaşantıya sahip insanla spor yapan bir insanın, 2500 kalorilik bir diyet yapan kişiyle 1500 kalorilik diyet yapan bir kişinin günlük protein ihtiyacı farklıdır. Genel hesaplamaya göre vücut ağırlığının 1 kilosu için yaklaşık 1 gram protein tüketilmesi gerekir. Bu hesaplama normal bir beslenme düzenine ve yaşam şekline sahip bireyler için ideal rakamlardır. Günlük protein ihtiyacı karşılanabilmesi için bir kişinin günde ortalama 0,8 g/kg/gün protein almalıdır.

Vücut geliştirme ya da güç gerektiren spor ya da işlerle uğraşan bireylerin çalışmalarına ve kilolarına göre ihtiyaçları olan protein miktarı değişir. Bu tip durumlarda günlük tüketilmesi gereken protein miktarı 1 kg için 1.5-2 gram aralığında değişir. Protein içeren besinler kişini sağlıklı vücut gelişimi için oldukça önemli bir yere sahiptir. Günlük protein ihtiyacı hesaplamak ve vücudunuza doğru miktarlarda protein almak için mutlaka uzman bir doktora danışmanız gerekir.

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