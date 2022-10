Protein içeren besinler listesi: Proteinli yiyecekler nelerdir, protein nelerde var?

Protein vücutta açlık tokluk mekanizması için önemli bir yere sahiptir. Hayvansal ya da bitkisel olması fark etmeksizin proteinin her çeşidi tokluk süresini uzatır. Protein, sindirim süresini ve gastrik boşalım süresini uzattığı için besinlerin midede daha uzun kalmasını sağlar. Tokluk hissinin oluşmasına yardımcı olur. Vücudun ihtiyacı olan miktarda proteini hem hayvansal hem de bitkisel kaynaklı besinlerden almak mümkündür. Kırmızı et, beyaz, et somon gibi hayvansal proteinlerin yanı sıra baklagiller, badem, soya sütü gibi protein ağırlıklı besinlerden protein alınır. Vücudunuzun ihtiyacı olan proteini doğru besinler ve içecekler sayesinde alabilirsiniz. Günlük beslenme düzeninizin içine doğru miktarda protein eklemek için bir uzmandan yardım alabilirsiniz. Pek çok gıdada bulunabilen protein hangi besinlerde bulunur?

Protein nelerde var?

Protein, vücut fonksiyonlarının sağlıklı çalışabilmesi için ihtiyaç duyulan en önemli makro besinlerden birisidir. Protein yapısı aminoasitlerden oluşur. 20 farklı aminoasitten oluşan proteinlerin 12 tanesini vücut kendi kendisine üretir. Ancak geri kalan 8 tanesinin dış yolla yani besinler yardımıyla vücuda alınması gerekir. Bunun için proteinli yiyecekler tüketilmesi önerilir. Protein içeren besinler hem bitkisel hem de hayvansaldır.

Hemen hemen tüm işlenmemiş gıdalarda protein yer alır. Ancak protein oranları birbirinden farklıdır. Proteinlerin doğru zamanlarda ve doğru miktarlarda tüketilmesi önemlidir. Her besinin içeriğindeki protein miktarı diğerlerinden farklıdır. Protein oranı yüksek olan besinler:

Baklagiller

Yumurta

Süt

Yoğurt

Kabak çekirdeği

Çiğ badem

Ton balığı

Karides

Somon

Tavuk göğsü

Hindi göğsü

Az yağlı kırmızı Et

Lor peyniri

Yer fıstığı

Yulaf

Bulgur

Brokoli

Yeşil mercimek

Brüksel lahanası

En çok protein hangi bitkide var?

Protein ihtiyacını karşılamak isteyen kişiler sebzelere oranla daha çok et ve et ürünlerini tercih eder. Ancak bu durum et endüstrisinin günümüzdeki değişimi, küresel ısınma ve et tüketiminin insan vücudunda yarattığı ödem sebebiyle yerini bitkisel proteinlere bırakmıştır. Vegan ve vejeteryan beslenme tarzlarında protein alımını sağlamak, et ve süt ürünleri dışında protein alımının gerçekleştiği bitkisel kaynaklı besinler de vardır. Protein içeren bitkisel protein kaynakları:

Yeşil mercimek

Kinoa

Soya

Nohut

Bakla

Fasulye

Bezelye

Brokoli

Brüksel lahanası

Karabuğday

Antep fıstığı

Chia tohumu

Keten tohumu

Kabak çekirdeği

Yulaf

En çok hangi meyvede protein var?

Protein bilinen aksine sadece hayvansal gıdalarda ve baklagillerde yoktur. Özellikle hayvansal ürün tüketemeyen ve vegan beslenmeyi seçen insanlar protein ihtiyaçlarını protein oranı yüksek bakliyat ve meyvelerden karşılar. Protein içeren yiyecekler içinde meyveler de oldukça fazla çeşitliliğe sahiptir. Protein oranı yüksek olan meyveler:

Kayısı

Kivi

Böğürtlen

Avokado

Portakal

Muz

Ahududu

Kavun

Şeftali

Günlük protein ihtiyacı

Günlük protein ihtiyacı her insana göre farklılık gösterir. Az hareketli bir yaşantıya sahip insanla spor yapan bir insanın, 2500 kalorilik bir diyet yapan kişiyle 1500 kalorilik diyet yapan bir kişinin günlük protein ihtiyacı farklıdır. Genel hesaplamaya göre vücut ağırlığının 1 kilosu için yaklaşık 1 gram protein tüketilmesi gerekir. Bu hesaplama normal bir beslenme düzenine ve yaşam şekline sahip bireyler için ideal rakamlardır. Günlük protein ihtiyacı karşılanabilmesi için bir kişinin günde ortalama 0,8 g/kg/gün protein almalıdır.

Vücut geliştirme ya da güç gerektiren spor ya da işlerle uğraşan bireylerin çalışmalarına ve kilolarına göre ihtiyaçları olan protein miktarı değişir. Bu tip durumlarda günlük tüketilmesi gereken protein miktarı 1 kg için 1.5-2 gram aralığında değişir. Protein içeren besinler kişini sağlıklı vücut gelişimi için oldukça önemli bir yere sahiptir. Günlük protein ihtiyacı hesaplamak ve vücudunuza doğru miktarlarda protein almak için mutlaka uzman bir doktora danışmanız gerekir.