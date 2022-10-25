Kuru dut nasıl tüketilir? Kuru dut nelere faydalı, dut kurusu nasıl yapılır?

Dut meyvesi yaz aylarında en çok tüketilen meyveler arasında gelir. Taze olarak tüketildiği gibi kurutularak da tüketilebilir. Taze dut direkt olarak tüketilirken kuru dut hem direkt olarak hem de çeşitli yiyecek ve içeceklerin içerisinde eklenerek tüketilebilir. Ayrıca kutu dut suyla birlikte kaynatılıp içilebilir. Hazır olarak aktarlardan ya da pazarlardan temin edilebilen dut kurusu birçok hastalığa da şifa olarak bilinir. Yaş dutu evde de kurutmak da son derece kolay bir işlemdir. Dut, vücuda ihtiyaç duyduğu enerjiyi verir. Kabızlığa karşı kullanılır.

Kuru dut nasıl tüketilir?

her yiyecek ve içeceğin günlük önerilen tüketim miktarı vardır. Bu tüketim miktarından fazla tüketildiği zaman yiyecekler ve içecekler vücutta alerjik reaksiyonlar, toksin özellikler gösterebildiği gibi bazı rahatsızlıklara da sebep olabilir. Kuru dut da önerilen miktarlarda tüketilmesi gerekir. Kuru dut direkt olarak yenebilir ayrıca su ile birlikte birkaç dakika kaynatılarak elde edilen suyu da içilebilir. Yüksek oranda protein içerdiği için kuru dutun önerilen miktarlardan fazla tüketilmemesi gerekir. Peki, dut kurusu günde ne kadar yenmeli?

Önerilen günlük dut kurusu miktarı günde bir avuçtur. Daha fazla tüketilmesi özellikle hassas bünyelere sahip olan kişiler için bazı yan etkilere sebebiyet verebilir. Uzman bir doktora danışarak kullanılması daha sağlıklı olacaktır.

Dut kurusu hazır olarak kolayca temin edilebilir. Ancak taze dutu evdeki imkânlarla kurutabilmek de mümkün olur. Dut kurusu evde şu şekilde hazırlanır:

Kurutulacak yaş dutlar fırın tepsisine dizilir.

Fırın 60 dereceye ayarlanır.

Dutların aralıklı olarak dizildiği fırın tepsisi fırına yerleştirilir.

En fazla 5 saat olacak şekilde ara sıra kontrol edilerek kurutulur.

Dutu fırın dışında, bir tepsiye dizerek güneş altında da kurutmak mümkündür. Kurutulacak miktardaki yaş dutlar temizlenerek bir tepsiye dizilir. Güneşin olduğu saatlerde, ara ara karıştırılarak kurutulabilir ancak bu işlem uzun sürecektir. Hem fırında hem de güneşte kurutulabilen kuru dut yıkanır mı?

Diğer sebzeler ve meyveler gibi dut da yıkanarak tüketilmesi gereken besinler arasında yer alır. Kurutulmuş olan dut da üzerinde bulunan tozlardan arındırmak için yıkanmalıdır. Ancak dut hassas ve küçük taneli bir yapıya sahip olduğu için farklı bir yöntem ile yıkanmalıdır. Çok bastırmadan ve ovalamadan temizlenmelidir. Bir kase içine konan taze ya da kuru dutlar birkaç kez suyu değiştirilerek kirlerinden arındırılabilir.

Kuru dut nelere faydalı?

Birçok farklı biçimde tüketilebilen kuru dut içerdiği vitaminlerin ve minerallerin çeşitliliği ile çeşitli sağlık sorunlarına şifadır. Kuru dutun faydaları genel olarak şu şekildedir:

Yüksek oranda C vitamini içerir.

İçeriğinde B1, B2 ve K vitaminleri bulunur.

Sindirim sisteminin düzgün çalışmasını destekler ve korur.

Yüksek oranda demir ve kalsiyum içerir.

Güçlü bir antioksidan özelliğine sahiptir.

Böbrek hastalıklarında faydalıdır.

Diş eti rahatsızlıkları için destekleyicidir. Dişleri güçlendirdiği bilinir.

Özellikle soğuk kış günlerinde doğal antibiyotik olarak kullanılır.

Kemiklere iyi gelir ve gelişimini destekler.

Karaciğer sorunları ile başa çıkmaya yardımcı olur.

Cilt hastalıklarında, egzama tedavisi süreçlerinde kullanılır.

Vücuda enerji verir.

Hazımsızlığı giderici etkisi bulunur.

Hafızaya iyi geldiği ve hafızayı güçlendirdiği bilinir.

İştah arttırıcı özelliği vardır.

Metabolizmayı hızlandırır ve sağlıklı olarak çalışmasına yardımcı olur.

Kanser hücreleri ile savaşmaya yardımcıdır.

Kansızlığa karşı tüketilebilir.

Kuru dutun kaynatılarak elde edilen suyu cilde bir pamuk yardımı ile sürülebilir. Bu sayede bazı cilt sorunlarına iyi geldiği bilinir. Doktora danışılarak onay alınması hâlinde bu amaçla da kullanılabilir.

Kuru dutun zararları ya da yan etkileri var mı?

Aşırı miktarda tüketilmesi hâlinde her besin gibi kuru dut da bazı yan etkilere sebep olur. Uzman bir doktora danışılarak bilinçli bir şekilde tüketilmelidir. Özellikle alerjik bünyelere sahip olan kişiler, anne adayları, emziren anneler, hassas bünyeleri olan kişiler başta gelmek üzere dikkatli olunmalıdır. Gerekenden fazla yendiği zaman oluşabilecek bazı yan etkiler şu şekildedir:

Diyabet hastaları için sakıncalı olabilir. Kan şekerinin ani yükselmesine neden olabilir.

Hassas bünyesi olan kişilerde alerjik bazı reaksiyonlar görülebilir.

Düşük oranda da olsa cilt kanserine yol açabilme ihtimali de vardır.

Özellikle kemoterapi sürecinde olan kişilerin kuru dut tüketmemesi gerekir.

Kuru dut ishal yapar mı?

Kurutulmuş dut kabızlığa gidermede yardımcı olan bir besindir. Bağırsakları ve mideyi sağlıklı olarak çalışması için destekleyici özelliklere sahiptir. Aç karnına tüketilerek kabızlığı giderir. Ancak fazla tüketilmesi hâlinde ishale sebebiyet de verebilir. Bilinçli ve yeterli miktarda tüketilmesi gerekir.