Keten tohumu nasıl tüketilir, keten tohumu nasıl kullanılmalı? Keten tohumu direkt yenir mi?

Tüm dünyada "süper besin" adıyla da bilinen keten tohumu özellikle son yıllarda en sık tercih edilen besinler arasında yer alıyor. Kilo vermek isteyen kişilerin diyetlerine eklediği bir öğün olarak bilinir. Farklı tarifler uygulanarak tüketilebilen keten tohumu ağırlıklı olarak yoğurt ile birlikte yenir. Birçok hastalığın tedavi sürecinde takviye olarak da kullanılır. Bilinçli olarak ve doktor onayına göre tüketildiği zaman tam bir şifa deposudur.

Keten tohumu nasıl tüketilir?

Birçok şekilde tüketilebilen keten tohumu en çok salatalara eklenerek ya da yoğurt ile karıştırılarak yenir. Pilav ve çorba gibi yemeklere ekleyerek tüketenler de vardır. Hemen hemen her hâliyle tüketilebilen keten tohumunun günlük tüketim miktarı olarak 2 tatlı kaşığını geçmemesi önerilir. Smoothielerde, kahvaltıda yenilen mısır gevrekleri ya da yulaf ezmesi ile birlikte yemeyi tercih edenler de bulunur. Olgunlaşmamış keten tohumunun ya da çiğ olarak tüketilmemesi önerilir çünkü bu şekilde içerdiği toksinlerle vücuda zararlı olabilir. Genellikle kış aylarında hastalıklara karşı korunmak için tüketilen keten tohumu faydaları genel manada şu şekildedir:

Enerji verir.

Bağışıklık sistemini güçlendirerek olası hastalıklara karşı vücudun direncini arttırır.

Enfeksiyonel hastalıkların tedavisinde destekleyicidir.

Nezle, grip soğuk algınlığı gibi hastalıklara engel olduğu bilinir.

Kilo vermeye yardımcıdır.

Vücuttaki şişkinliği ve gazı giderir.

Kabızlık sorunu için çare olarak görülür.

Kuvvetli bir antioksidandır.

Tansiyonu düzenleyici etkisi vardır.

Bağırsak sistemini düzenleyici etkisi bulunur.

Cilt hastalıklarına, sedef ve egzamaya karşı koruyucudur.

Keten tohumunun zararları ya da yan etkileri var mı?

Her besin için geçerli olan aşırı tüketimin sorun olması durumu keten tohumu için de geçerlidir. Doktorlar tarafından önerilen miktardan daha fazla tüketilmesi hâlinde bazı yan etkilere sebebiyet verebilir. Özellikle alerjik reaksiyonlara açık kişiler, anne adayları, emziren anneler, kronik rahatsızlığı bulunan kişiler, düzenli ilaç kullanması gereken kişiler ve hassas bünyeye sahip olanlar daha dikkatli olmalıdır. Keten tohumunun aşırı tüketilmesi hâlinde oluşabilecek bazı yan etkiler şu şekildedir:

Hazımsızlığa yol açabilir.

İshale sebebiyet verebilir.

Alerjik reaksiyona neden olabilir. Bu etkiler ciltte kızarma, şişkinlik ya da kaşıntı olarak görülebilir.

Yağ birikimine neden olabilir.

Mide rahatsızlıklarına sebep olabilir.

Keten tohumu nasıl kullanılmalı?

Aktarlardan ya da pazarlardan temin edilebilecek olan keten tohumu kullanılmadan önce 10 dakika boyunca ılık suda bekletilmelidir. Daha sonra bir süzgeç yardımı ile süzülerek soğuk suya atılır. Soğuk suda da 2 saat kadar bekletilir. Keten tohumu filizlenmeye başlayacaktır. Bu hâliyle tüketilebilir. Ayrıca toz hâline getirerek kullanabilmek de mümkündür. Bu hali ile farklı yiyeceklere eklenerek de yenebilen keten tohumu direkt yenir mi?

Keten tohumu direkt olarak tüketilen bir gıda değildir. Genel olarak yiyeceklerle, özellikle de yoğurt ile karıştırılarak yenir. Ancak farklı yiyecek ve içecekle karıştırılarak da tüketilebilir. Salatalarda, yemeklerde, çorbalarda da kullanılabilir. Yoğurt ile karıştırıldığı zaman bu karışıma farklı baharatlar da eklenebilir. Örnek olarak en sık tercih edilen çörek otudur. Bunun dışında zerdeçal ekleyerek de yenebilir. Uzman bir doktora danışarak bünye için en uygun karışımı hazırlamak daha doğru olacaktır.

Keten tohumu yoğurtla nasıl yenir?

Keten tohumunun içeriğinde bulunan vitaminler ve mineraller yoğurdun zengin içeriği ile birleştiğinde daha faydalı olur. Özellikle kabızlık sorunları yaşayan kişilerin ve kilo vermek isteyenlerin ilk tercihleri arasında yer alır. Bir tatlı kaşığı keten tohumu bir kase yoğurt ile karıştırılır. Arzuya göre bu karışımın içine yulaf ezmesi de eklenebilir. Hazırlanan karışım yüksek lif içerdiği için uzun süre tok tutma özelliğine sahiptir.

Keten tohumu öğütülmeden yenir mi?

Keten tohumunu öğütmeden tüketmek de mümkündür. Ancak uzmanların önerileri daha kolay sindirilebileceği için öğütülmüş keten tohumu tüketilmesi yönündedir. Aksi takdirde öğütülmemiş hâliyle tüketilirse bağırsaklarda soruna neden olabilir. Ayrıca içerdiği bütün besin değerlerinin amacına ulaşabilmesi için öğütülerek yenmesi daha sağlıklı olacaktır.

Keten tohumu zayıflamak için nasıl kullanılır?

Kilo vermek isteyenlerin en sık tükettiği besinlerden biri de keten tohumudur. İçeriğinde magnezyum, demir, bakır, çinko gibi mineraller bulunur. Yüksek lif içerdiği için uzun süre tok tutma özelliği vardır. Ancak hiçbir besin direkt olarak zayıflamak için ya da kilo problemleri için kullanılmamalıdır. Keten tohumu besin içeriği sayesinde kilo vermek isteyen kişilerin kilo verme sürecinde destek olur. Keten tohumu zayıflamak için kullanmak isteyen kişiler mutlaka bir doktor kontrolünde ve önerisinde kullanılması önerilir. Keten tohumunun uzmanlar tarafından önerilen miktardan daha fazla kullanılması çeşitli rahatsızlıklara sebep olabilir.



