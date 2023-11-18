Dördüncü bebeğini evde arkadaşlarının yanında doğurdu! Üstelik her saniyeyi canlı yayınladı... "Doğumumu 45 bin yabancıya canlı yayınladım"

Hipnodoğum öğretmeni 37 yaşındaki Siobhan Miller doğumun korkunç veya iğrenç olmadığını göstermek istedi. Dördüncü çocuğunun doğumunu diğer kadınlar ilham olması için sosyal medyadan canlı yayınlamaya karar veren Miller evine kamera kurdu. Arkadaşlarının ve çocuklarının doğum anına tanık oldukları anlarda Miller canlı yayındaydı.

"BUNU TEKRAR YAPMAYI ÇOK İSTERİM"

Evde geçekleşen doğum sırasında 1 saat 20 dakika boyunca canlı yayında olan Miller sonunda hastaneye gitmeye karar verdi. Hastanede canlı yayına devam etmeyen Miller, küçük kızı Fionnuala sağlıklı bir şekilde kucağına almayı başardı. Fionnuala'nın ardından yeniden hamile kalmayı düşünmediğini söyleyen Miller, "Bunu tekrar yapmayı çok isterim ama maddi olarak öyle bir durumum yok. Doğum yapmayı kesinlikle seviyorum. Vücudunuzdaki güç, bir mucize gibidir.Doğumumu 45 bin yabancıya canlı yayınladım. Onlara cesaret etmek istedim" dedi.