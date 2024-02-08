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    4. Dövme modeli Amber Luke dövmelerinin sayısını açıkladı! "Tenini görmek bile mümkün değil"

    Dövme modeli Amber Luke dövmelerinin sayısını açıkladı! "Tenini görmek bile mümkün değil"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    08.02.2024 11:51 | Son Güncelleme:
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    Dövme modeli Amber Luke, vücudundaki dövmeleriyle verdiği cesur pozlarla geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı. Gözbebekleri de olmak üzere vücudunun büyük bir bölümü dövmelerle kaplatan Luke ilk kez yüzündeki dövme sayısını açıkladı.

    "Avustralya'nın en dövmeli kadını" olarak adlandırılan Amber Luke'un cildinin yaklaşık %98'ini kaplayan yaklaşık 600 mürekkebi olduğu dile getirilse de sayısını kimse net olarak bilmiyordu. Kaligrafiler, göğsündeki geometrik desenler ve kollarındaki portreler de dahil olmak üzere gözbebeklerine dahi dövmeler yaptıran Luke, mürekkep sanatı için bir servet harcamıştı. Son olarak yüzünün yakından çekilmiş bir halini paylaşan Luke, yüzündeki dövmelerin sayısını açıkladı.

    "FAVORİ DÖVMEN HANGİSİ?"

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    Yüzünün yakından çekilen bir görüntüsünü paylaşan Luke gönderisini, "Gözbebeklerim de dahil olmak üzere 33 yüz dövmem var. EDIT: ve 15 piercingim var. Favori dövmen hangisi?" notunu ekledi.

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    Gönderiyi paylaştığından bu yana 2.300'den fazla kişi beğendi ve takipçileri de hemen yorum yaptı. Bir kişi ona dil dövmesi yaptırmayı düşünüp düşünmediğini sorarken, diğerleri de gözbebeklerine mürekkep yaptırmak istediklerini paylaştı. Bir sosyal medya kullanıcısı ise gönderiye, "Tenini görmek bile mümkün değil" yorumunu yaptı.

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    Anahtar Kelimeler:
    dövme Amber Luke
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