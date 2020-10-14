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Dr. Death’in kadrosunda değişiklik: Jamie Dornan gitti Joshua Jackson geldi

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Alec Baldwin’li Dr. Death dizisinde önemli bir değişiklik oldu. Dizi kadrosundan beklenmeyen şekilde ayrılan Jamie Dornan’ın yerine Joshua Jackson geldi.

Dr. Death’in kadrosunda değişiklik: Jamie Dornan gitti Joshua Jackson geldi

Dr. Death dizisinin oyuncu kadrsounda başrol değişikliği. Grinin Elli Tonu filmiyle ünü dünyaya yayılan Jamie Dornan’ın son dakika dizinin kadrosundan ayrılmasıyla yerine Joshua Jackson geldi. Covid-19 yüzünden çekimleri defalarca ertelenen dizinin kadrosu bu değişiklik sonrası tamamlanmış oldu. Jamie Dornan, diziden çekilme nedeni olarak, sürekli değişmek zorunda kalan çekim takvimini gösterdi.

Başarılı aktör Joshua Jackson, bilimkurgu dizisi Fringe ile hayranlarını ikiye katlamıştı. Peşi sıra rol aldığı The Affair, Little Fires Everywhere ve When They See Us ile başarısını perçinledi.

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DR. DEATH KONUSU

Dr.Death, Dallas tıp camiasında yükselen bir yıldız olan Dr. Christopher Duntsch'un (Jackson) gerçek hikayesine dayanıyor. Genç, karizmatik ve görünüşte parlak olan Dr. Duntsch, her şey aniden değiştiğinde gelişen bir beyin cerrahisi uygulaması inşa ediyordu. Hastalar, karmaşık ancak rutin omurga ameliyatları için ameliyathanesine girdiler ve kalıcı olarak sakat bırakıldılar ya da öldüler. Kurbanlar yığılırken, iki doktor, beyin cerrahı Robert Henderson (Baldwin) ve damar cerrahı Randall Kirby (Slater) onu durdurmak için bir mücadele içine girdi.

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