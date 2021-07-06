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Dr. Öz'ün kızı Daphne Öz Bodrum'da aşka geldi

06.07.2021 09:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü Dr. Mehmet Öz'ün kızı Daphne Nur Oz, Amerika'da ünlü bir beslenme yazarı ve televizyon sunucusu. Şu sıralar Mehmet Öz ve ailesi Bodrum'da tatilin keyfini çıkarırken yaşadıkları keyifli anları Instagram'da takipçileriyle paylaşıyor.

Dünyaca ünlü Türk kökenli doktor Mehmet Öz, özellikle Amerika olmak üzere tüm dünyada takip edilen bir doktor.

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Mehmet Öz'den ev tavsiyesi: Bol bol seks yapın!Mehmet Öz'den ev tavsiyesi: Bol bol seks yapın!

En son pandemide yaptığı 'bol bol seks yapın' açıklamasıyla dikkatleri çeken Dr. Öz, yasakların esnemesiyle soluğu ailesiyle Bodrum'da aldı.

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Kendisi gibi Amerika'da ünlü olan beslenme yazarı ve televizyon sunucusu kızı da tatilden anlarrı sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmiyor.

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Bodrum'da bir tavernada eğlenen Daphne Nur Oz, eşini öpücüklere boğduğu anları sosyal medya hesabından paylaştı.

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35 yaşındaki 4 çocuk annesi Daphne Nur Oz, 2010 yılında John Jovanovic ile evlendi.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Darphne mi isme bak Darphane gibi
bal cevizi eksik etmeyin bolbol

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