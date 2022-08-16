DSÖ açıkladı! Maymun çiçeği ilk kez evcil köpekte görüldü, Maymun çiçeği belirtileri nelerdir? Nasıl bulaşır?

Covid-19 vakalarının ardından gelen maymun çiçeği vakaları göz korkutuyor. Toplum her an yeni bir açıklama bekliyor. Dünya Sağlık Örgütü yaptığı açıklamada Fransa’da yaşayan maymun çiçeği hastalığına yakalanmış bir hastanın hastalığını evcil köpeğine bulaştırdığını duyurdu. İlk kez bir evcil hayvana maymun çiçeği bulaştı. Fransa’da yaşayan çift, İtalyan tazısı cinsi köpeklerinin vücudunda yaralar oluşmaya başladığını görünce durumdan şüphelenip doktora gittiklerini söylediler.

ENFEKTE KİŞİLER KENDİLERİNİ İZOLE ETMELİ

Maymun çiçeği hastalığı vakalarının yüksek olduğu İngiltere’de ise hükümetin yayınladığı sağlık yönergesine göre hastalığa yakalananların evcil hayvanlarla temaslarını kesmeleri gerektiği açıklandı. Maymun çiçeği hastalığı daha önce sadece salgının yaşandığı ülkelerdeki vahşi hayvanlarda görülmüş, Avrupa ve ABD'deki hayvanlara ise yurt dışından getirilen hayvanlardan bulaştığı değerlendirmesi yapılmıştı. İlk kez evcil bir hayvanda virüsün görülmesinin ardından yetkililer enfekte kişilerin kendini izole etmesinin önemine dikkat çekti.

MAYMUN ÇİÇEĞİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Yüksek ateş

Baş, sırt ve kas ağrıları

Lenf bezlerinde şişlikler

Yorgunluk hali

Üşüme ve titreme

Ciltte su çiçeğine benzer, su dolu küçük kabarcıklar şeklinde görülen döküntüler

MAYMUN ÇİÇEĞİ NASIL BULAŞIR?

Virüs, maymun çiçeğine yakalanmış başka bir kişiyle yakın temas halinde yayılabiliyor. Virüs vücuda deri sıyrıkları, solunum yolu, gözler, burun veya ağız yoluyla girebiliyor. Cinsel ilişki sırasında doğrudan temas yoluyla da bulaşabiliyor. Virüs ayrıca bulaştığı maymunlar, sıçanlar ve sincaplar gibi hayvanlar ya da yatak takımı ve giysi gibi nesnelere temas yoluyla yayılabiliyor.



