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DSÖ'den Omicron açıklaması: Henüz çok erken

09.12.2021 09:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Omicron mutasyonunun Delta'dan daha hafif şekilde hastalığa neden olduğuna dair bazı kanıtlar da var, ancak yine de emin olmak için henüz çok erken" dedi.

DSÖ'den Omicron açıklaması: Henüz çok erken

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus düzenlediği basın toplantısında, "Omicron mutasyonu şu anda 57 ülkede tespit edildi ve bu sayının artmaya devam etmesini bekliyoruz. Omicron'un belirli özellikleri, salgının seyri üzerinde büyük bir etkisi olabileceğini düşündürmektedir. Bu etkinin tam olarak ne olacağını bilmek hala zor. Şimdilik diğer mutasyonlara göre kesin artış oranını ölçmek zor olsa da bulaşmada hızlı bir artışı görmeye başlıyoruz" ifadelerini kullandı.

"DÜNYADA OLUP BİTENLERİ DİKKATLE İZLEMEK ÖNEMLİ OLACAKTIR"

Güney Afrika'da Omicron vaka sayısının hızla arttığını kaydeden Ghebreyesus "Omicron, Delta'nın bulaşımı çok düşük olduğunda tespit edildi. Bu nedenle Omicron'un Delta'yı geçip geçemeyeceğini anlamak için dünyada olup bitenleri dikkatle izlemek önemli olacaktır" dedi. Ghebreyesus, Omicron'un neden olduğu hastalığın ciddiyeti ve semptomlarının daha net bir resminin oluşturulması için daha fazla ülkeyi DSÖ’nün sitesinde bulunan vaka raporlama formunu kullanarak Klinik Veri Platformuna daha fazla veri göndermeye çağırdı.

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"HENÜZ ÇOK ERKEN"

Ghebreyesus, "Güney Afrika'dan gelen yeni veriler, Omicron ile yeniden enfeksiyon riskinin arttığını gösteriyor, ancak daha sağlam sonuçlar çıkarmak için daha fazla veriye ihtiyaç var. Omicron'un Delta'dan daha hafif şekilde hastalığa neden olduğuna dair bazı kanıtlar da var, ancak yine de emin olmak için henüz çok erken" dedi.

Omicron hakkında daha fazla bilgi edinmeye yardımcı olmak için DSÖ ile yakın bir şekilde çalışan Güney Afrika'daki bilim insanlarına bir kez daha teşekkür eden Ghebreyesus, önümüzdeki hafta Afrika Birliği ve Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin ev sahipliğinde düzenlenen ve araştırmacıları bir araya getirecek olan Afrika'da Uluslararası Halk Sağlığı Konferansı'na katılmayı dört gözle beklediğini dile getirdi. Ülkeleri "etkisiz" ve "ayrımcı" seyahat yasaklarından kaçınmaya çağıran Ghebreyesus "Fransa ve İsviçre'nin Güney Afrika ülkelerine yönelik seyahat yasaklarını kaldırmasından memnunum ve diğer ülkeleri de onların yolundan gitmeye çağırıyorum. Fransa ve İsviçre'ye teşekkür ederim" diye konuştu.

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Omicron mutasyonunun tespit edilmesinin ardından birçok ülke sınırlarını Güney Afrika’ya kapatarak bütün uçuşları durdurmuştu.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) WHO Dünya Sağlık Örgütü
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