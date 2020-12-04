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DSÖ'den 'pandemi sonrası dünyayı daha zorlu sorunlar bekliyor' uyarısı

04.12.2020 19:55 | Son Güncelleme:
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DSÖ'den 'pandemi sonrası dünyayı daha zorlu sorunlar bekliyor' uyarısı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip koranavirüs (Kovid-19) salgını birinci yılına yaklaşırken dünyanın tünelin sonunda ışık gördüğünü ancak yoksulluk ve açlığın aşısı olmadığı için pandemiden sonra daha zorlu sorunların beklediği uyarısında bulundu.

Ghebreyesus, BM Genel Kurulunda düzenlenen Kovid-19 Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, ''Zengin ve güçlü ülkelerin aşı izdihamında fakir ülkelerin ezilmesine müsaade edemeyiz.'' dedi.

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Salgının üzerinden neredeyse bir yıl geçtiğini ve ''tünelin sonundaki ışığın daha parlak hale geldiğini'' belirten Ghebreyesus, pandemiden sonra ise dünyayı daha zorlu sorunların beklediği uyarısında bulundu.

Ghebreyesus,''Yoksulluk ve açlığın aşısı yok, eşitsizliğin ve iklim değişikliğinin aşısı yok." diye konuştu..

Pandeminin küresel bir kriz olduğuna dikkati çeken Ghebreyesus, çözümün de adil ve küresel olması çağrısı yaptı. (AA)

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