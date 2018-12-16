HABER

DSP'den asgari ücret eleştirisi

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.12.2018 12:41 | Son Güncelleme

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal: - "Sözde 'solcu' geçinenlerin 2 bin 200 lira asgari ücretle geçim sağlanacağını söylemesi en hafif deyimiyle aymazlıktır, gaflettir"

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, "Sözde 'solcu' geçinenlerin 2 bin 200 lira asgari ücretle geçim sağlanacağını söylemesi en hafif deyimiyle aymazlıktır, gaflettir." dedi.

Aksakal, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren (YHT) ile yol kontrolü yapan kılavuz lokomotifin çarpıştığı kazada yaşamını yitirenlere ve Afrin'de şehit düşen askere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve metanet diledi.

Orta Doğu'da yeni bir devlet kurma planı çerçevesinde sürecin aksamadan yürütüldüğünü belirten Aksakal, "Fırat'ın doğusunda yani Suriye topraklarında PYD, YPG ve ABD güçleri bir oldubittinin peşindedirler." diye konuştu.

Aksakal, ekonomide yaşanan gelişmelere ilişkin, "Halkın geçim sıkıntısı, ekonomideki olumsuz tablo, ülke ekonomisindeki durağanlık, hedeflenen büyüme rakamlarının küçülme olarak tezahür etmesi, başta emekçi kesimin yaşam kalitesini alabildiğine kötüleştirmekte, diğer taraftan da gerek tarım, gerek sanayi kesiminde, gerekse esnaf ve tüccar kesiminde derin yaralar açarak hayatı çekilmez hale getirmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Asgari Ücret Tespit Komisyonunun çalışmalarına yönelik eleştirilerde bulunan Aksakal, şöyle devam etti:

"Hükümet tarafınca işverenlerin talebi ve beklentileri doğrultusunda asgari ücretin bin 900 liralar çerçevesinde tutulması eğilimi karşısında teslimiyetçi ve basiretsiz sendika yöneticileri ve parlamentodaki muhalefet partilerinin evlere şenlik açıklamalarını da ibretle izliyoruz. Hal böyleyken sözde 'solcu' geçinenlerin 2 bin 200 lira asgari ücretle geçim sağlanacağını söylemesi en hafif deyimiyle aymazlıktır, gaflettir."

Piramitlerin tepesinde seks yaptılarPiramitlerin tepesinde seks yaptılar
Muharrem Sarıkaya: CHP-İYİ Parti farklı bir yöntem deniyorMuharrem Sarıkaya: CHP-İYİ Parti farklı bir yöntem deniyor
Erdoğan ne demek istedi: Alışılagelmiş bir açıklama değilErdoğan ne demek istedi: Alışılagelmiş bir açıklama değil
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
asgari ücret DSP Genel Başkanı Önder Aksakal

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan ne demek istedi? 'Alışılagelmiş bir açıklama değil'

Erdoğan ne demek istedi? 'Alışılagelmiş bir açıklama değil'

Ankara'da drift yapan sürücüye ceza yağdı! Sosyal medyada paylaşılınca...

Ankara'da drift yapan sürücüye ceza yağdı! Sosyal medyada paylaşılınca...

Jennifer Lopez'den cinsel ilişki itirafı

Jennifer Lopez'den cinsel ilişki itirafı

Hadise ve Beyaz aşk mı yaşıyor? Acun Ilıcalı açıkladı!

Hadise ve Beyaz aşk mı yaşıyor? Acun Ilıcalı açıkladı!

Reuters dünyaya duyurdu: 15 bin savaşçıyla hazırız

Reuters dünyaya duyurdu: 15 bin savaşçıyla hazırız

Ahmet Takan yazdı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıltıcı anketler sunuldu!

Ahmet Takan yazdı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıltıcı anketler sunuldu!

İlginizi Çekebilir

Hafta sonu yapılabilecek en keyifli 5 ev aktivitesi

Hafta sonu yapılabilecek en keyifli 5 ev aktivitesi

Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan cenaze törenine katıldı

Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan cenaze törenine katıldı

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Belediye başkanı adayı açıklandı, parti karıştı! Toplu istifa depremi

Belediye başkanı adayı açıklandı, parti karıştı! Toplu istifa depremi

HDP'den seçimde dengeleri değiştirecek çıkış!

HDP'den seçimde dengeleri değiştirecek çıkış!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Farklı bir yöntem deniyorlar' deyip açıkladı: Kimse kendini garanti sanmasın

Muharrem Sarıkaya: CHP-İYİ Parti farklı bir yöntem deniyor

Erdoğan ne demek istedi? 'Alışılagelmiş bir açıklama değil'

Erdoğan ne demek istedi: Alışılagelmiş bir açıklama değil

Bakan Turhan kürsüye çıktı, CHP'li vekiller 'istifa' sloganı attı

TBMM'de 'istifa' protestosu gerilimi

Erdoğan'dan Fatih Portakal'a: Ahlaksız

Erdoğan'dan Fatih Portakal'a: Ahlaksız

MHP, Aydın Büyükşehir Başkan Adayını geri çekti

MHP, Aydın Büyükşehir Başkan Adayını geri çekti

Erdoğan ve Trump arasında kritik görüşme!

Erdoğan ve Trump arasında kritik görüşme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.