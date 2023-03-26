Dua Lipa Hello Kitty'li bikinisiyle poz verdi görenler ünlü şarkıcıdan gözünü alamadı!

Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa, hem güzelliğiyle hem de sesiyle herkesi kendine hayran bırakan isimler arasında. Dua Lipa’nın Instagram hesabından paylaştığı derin dekolteli pozlarına beğeni yağdı. İpli bir bikini tercih eden Dua Lipa’ya ünlü isimler de kayıtsız kalamadı.

Oldukça seksi pozlar veren Lipa’nın, ipli bikini ile yaptığı paylaşıma, 6 milyona yakın beğeni ve yorum geldi.



Türk takipçileri ise Lipa’nın bu pozlarını, Bella Hadid’e benzetti ve ‘Dua ex görümcesinin yolundan gidiyor’ yorumunda bulundu…

Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa, bir dönem Gigi ve Bella Hadid’in erkek kardeşi Anwar Hadid ile birlikteydi. Aşklarını dolu dizgin yaşayan çift, karantina günlerini de birlikte geçirmiş ve evlerinden yaptıkları paylaşımlarla kendilerinden bayağı söz ettirmişlerdi.

Anwar Hadid'den ayrılan ünlü şarkıcı, Fransız yönetmen Romain Gavras ile yeni aşka yelken açtı.



