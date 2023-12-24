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    4. Dubaili milyonerin eşi evlenmeden önceki talep listesini saydı! Sosyal medyada gündem oldu... Maddeler arasında neler yok ki...

    Dubaili milyonerin eşi evlenmeden önceki talep listesini saydı! Sosyal medyada gündem oldu... Maddeler arasında neler yok ki...

    24.12.2023 14:40 | Son Güncelleme:
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    TikTok'ta 'Soudiofarabiaa' kullanıcıa adıyla paylaşımlar yapan kadın milyoner kocası ve Dubai'deki hayatına ilişkin detayları hayranlarına sunuyor. Lüks hayatıyla kullanıcıların dikkatini çekmeyi başaran isim evlenmeden kocasından istediklerini tek tek açıklayınca sosyal medyada gündem olmayı başardı. Fenomen ismin listesindeki maddeler herkesi şaşırttı.

    Dubaili milyonerin eşi evlenmeden önceki talep listesini saydı! Sosyal medyada gündem oldu... Maddeler arasında neler yok ki...

    Dubaili milyoner Jamal'ın eşi olarak sosyal medyada ünlenen Soudi, sevgilisiyle evlenmeden önce yaptığı talepleri gösteren bir liste paylaşınca yeniden sosyal medyanın gündemine yerleşti. Fenomen isim eşiyle birlikte çekildikleri bir fotoğrafı paylaşarak gönderisine, "Evlendiğimizde milyoner kocamdan beklediğim her şey" notunu ekledi.

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    ÇEYİZ PARASI BİLE VAR

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    Milyoner eşinden yaptığı talepleri sıralayan Soudi, "Dadılar, aşçılar ve şoförler, 7 adet pırlanta yüzük, 10 milyon dolarlık düğün ve gelinlik, yatırım amaçlı bana ait olan mülkler ve arabalar, her ay tatil, 2.3 milyon çeyiz parası" ifadelerini kullandı.

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    sosyal medya Dubai milyoner
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