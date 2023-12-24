Dubaili milyonerin eşi evlenmeden önceki talep listesini saydı! Sosyal medyada gündem oldu... Maddeler arasında neler yok ki...

Dubaili milyoner Jamal'ın eşi olarak sosyal medyada ünlenen Soudi, sevgilisiyle evlenmeden önce yaptığı talepleri gösteren bir liste paylaşınca yeniden sosyal medyanın gündemine yerleşti. Fenomen isim eşiyle birlikte çekildikleri bir fotoğrafı paylaşarak gönderisine, "Evlendiğimizde milyoner kocamdan beklediğim her şey" notunu ekledi.

ÇEYİZ PARASI BİLE VAR

Milyoner eşinden yaptığı talepleri sıralayan Soudi, "Dadılar, aşçılar ve şoförler, 7 adet pırlanta yüzük, 10 milyon dolarlık düğün ve gelinlik, yatırım amaçlı bana ait olan mülkler ve arabalar, her ay tatil, 2.3 milyon çeyiz parası" ifadelerini kullandı.







