Dudak çatlaması nasıl geçer? Dudak çatlaması tedavisi - Dudak çatlağı

Mevsim değişiklikleri ve nem oranının düşmesi ciltte kurumaya neden olur. Dudaklar, bu durumdan en çok etkilenen bölgelerden biridir. Yumuşak ve hassas bir yapıya sahip olan dudaklarda görülen kuruma ve bunun sonucu olarak çatlama, hem acı veren hem de görüntü olarak estetik olmayan bir durumdur. Genellikle kış aylarında görülen dudak çatlamaları normal karşılanır. Fakat, uzun süre iyileşmeyen dudak yaralarınız varsa mutlaka bir doktora başvurmalısınız. İyileşmeyen dudak yaraları, farklı hastalıkların habercisi olabilir. Dudak çatlaması neden olur? “Dudak çatlaması neden olur?” bu sorunu yaşayanların merak ettiği sorulardan biridir. Yetersiz su tüketimi, dudak yalama, ağız açık uyuma gibi dudak çatlamalarına sebep olan birçok faktör vardır. Bu faktörler sebebiyle nemsiz kalan dudaklar kurur ve çatlar. Dolayısıyla yeterince nemlenmeyen ve kabuklanan dudaklarda zamanla çatlamalar ve yaralar oluşur. Dudaklarda görülen çatlama ve kabuklanmaların nedenleri arasında sağlıksız ve denetimsiz kozmetik ürünlerinin kullanımı da sayılabilir. Stres kaynaklı dudak ısırmaları ya da dudak kabuğu soyma alışaknlıkları da dudaklarda yaralanmalara sebep olur. Özellikle nem sebebiyle oluşan çatlamalar genellikle geçici olsa da iyileşmeyen dudak çatlamaları, farklı hastalıkların habercisi olabilir.

Dudak çatlaması hangi hastalığın belirtisidir? Birçok insanda görülebilen dudak çatlaması sorunu, her zaman çevresel faktörlerden kaynaklı olmayabilir. Hastalık habercisi de olabilen iyileşmeyen dudak yaralarına dikkat etmelisiniz. Peki, dudak çatlaması hangi hastalığın belirtisidir? Bu tür çatlama ve yara oluşumları vitamin eksiklikleri başta olmak üzere birçok hastalığın belirtisi olabilir. A vitamini, B2 ve B3 vitamini eksikliği, dudak çatlamalarının sebepleri arasındadır. Şeker hastalığı, bazı kan hastalıkları, tiroid yetmezliği, sedef hastalığı gibi ciddi sağlık sorunlarında da dudak çatlamaları sıkça görülür. İyileşmeyen dudak çatlamaları ve yaralarınız varsa mutlaka vakit kaybetmeden bir uzmana görünmelisiniz. Dudak çatlamaları nasıl iyileşir? Dudaklarınızda oluşan çatlama ve yaralanmaların altında yukarıda sayılan hastalıklar biri yoksa dudaklarınızın ihtiyaç duyduğu nemi sağlayarak bu durumdan kurtulabilirsiniz. Dudak çatlaması nasıl geçer? İşte size birkaç denenmiş öneri;

Soğuk hava, rüzgar ve aşırı güneşe maruz kalmak gibi etkenlerin olduğu dış ortamlarda nemlendirici kullanarak hem kurumaları önleyebilir hem de var olan dudak çatlağının artmasına engelleyebilirsiniz.

Dudak ısırma, yalama ve dudak emme gibi alışkanlıklarınız varsa dudaklarınızın zarar görmesini engellemek için nemlendirici balsam tercih edebilirsiniz.

Dudak çatlaklarının oluşma sebeplerinden biri de vücudun susuz kalmasıdır. Bol bol sıvı tüketmek dudaklarınızı da kuruma ve çatlaklara karşı koruyacaktır. Uzmanlar günlük olarak en az 2 litre su tüketilmesini öneriyor.

Düzenli beslenme, sebze ve meyve tüketimi de dudak çatlamalarının önlenmesinde önemli faktörlerdir. Dengeli ve düzenli beslenme vücut nem oranını düzenleyeceği için dudaklarınıza gerekli olan nemi de karşılamış olur.

Dudaklarınızda kanamalar varsa soğuk kompres uygulayarak bu kanamaları durdurmanız mümkün.

Geçmeyen ve derinleşen dudak yaraları farklı hastalıkların habercisi olabilir. Bu tür durumlarda doktorunuza başvurarak dudak çatlaması için ilaç önerileri alabilirsiniz. Dudak çatlamalarını önlemek için doğal yöntemler Peki, dudak çatlamasına ne iyi gelir? Çeşitli sebeplerle dudaklarınızda meydana gelen kuruma, çatlama ve yaraların tedavisi için denenmiş bazı doğal yöntemler vardır. Evde rahatlıkla hazırlayabileceğiniz kürlerle dudak çatlaması sorunundan kurtulabilirsiniz. Bal: Antibakteriyel bir yapıya sahip olan bal, aynı zamanda dudaklarınızın iyileşme sürecinin hızlandıran şifalı bir besindir. Krem sürer gibi bir miktar bal sürüp 15 dakika beklemeniz dudaklarınızın beslenmesini ve daha sağlıklı bir yapıya kavuşmasını sağlayacaktır.

Aloe Vera Jeli: Şifalı bir bitki olan Aloe Vera içerisinde bulunan jel dudaklar için hem koruyucu hem de çatlakları giderici bir özelliğe sahiptir. Aloe Vera jelini birkaç gün düzenli olarak uygulamanız dudak çatlamalarına iyi gelecektir.

Doğal yağlar: Zeytinyağı ve Hindistan cevizi yağı gibi mucizevi besinler, dudak çatlamaları için de kullanılabilecek doğal nemlendiricilerdir. Dudaklarınıza bir miktar bu yağlardan sürerek ihtiyaç duyulan nemi karşılayabilir, aynı zamanda dudaklarınızı dış etkenlerden koruyabilirsiniz.

Tuzlu Su: Özellikle çatlamalar sonrası oluşan dudak yaralarının tedavisinde tuzlu suyla pansuman önerilir. Yaraların temiz kalmasını sağlayan bu uygulama biraz ağrılı olsa da birkaç dakika içerisinde acının azaldığını göreceksiniz. Bir bardak ılık su içerisine bir yemek kaşığı tuz ekleyerek dudaklarınıza pansuman yapabilirsiniz.

Salatalık: Su oranı yüksek bir besin olan salatalık, cilt bakımı ve güzelliği için sıkça kullanılır. Dudaklarınızın ihtiyaç duyduğu nemi sağlamak için de salatalıktan faydalanabilirsiniz. Çatlayan dudağınıza dilimlenmiş salatalık koyup 15-20 dakika bekletin. Kuruma sorununun geçtiğini göreceksiniz.