Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Uzmanı Prof. Dr. Hakan Ağır, "Dudak damak yarıkları her bebekte aynı mı gelişir?" sorusunun yanıtını ve daha fazlasını bizler için paylaştı. Dudak ve damak yarıklarının en büyük nedenlerinden bir tanesi genetik yatkınlıktır, ancak çevresel faktörler de bu yarıklıklara neden olabilir.
Dudak damak yarığına sahip olan bir bebeğe ebeveynlik yapmak üzücü ya da can sıkıcı olabilir. Fakat dudak ve damak yarığı düzeltilebilir. Yapılan ameliyatlar sayesinde hem dudak hem de damak normal fonksiyonuna kavuşur ve görünüm olarak da tamamen düzeltilebilir. Bunun için birkaç ameliyatın gerçekleştirilmesi gerekir.
DUDAK VE DAMAK YARIKLARI NASIL GELİŞİR?
Yüz ve üst dudak, hamileliğin 5 ile 9. haftaları arasında gelişir. Yaklaşık olarak 12. haftaya kadar dudak tam birleşmediğinde damak yarığı da ortaya çıkar. Yarıklar farklı şekilde meydana gelir.
Dudak yarıklarında üst dudağın iki tarafının ayrılmasıyla oluşur. Ayrıca üst dudakta küçük bir boşluk da meydana gelir. Bu yarık genellikle üst çene kemiği ya da üst diş eti ile beraber burun tabanına kadar ilerleyebilir. Bazı durumlarda bu yarık iki tarafta meydana gelebilir.
Damak yarıklarında da ağzın ön taraftaki kemiksi kısmında meydana gelebileceği gibi arka taraftaki yumuşak dokuya kadar da ilerleyebilir. Dudak ve damak birbirlerinden farklı olarak geliştiği için yarıklar da birbirinden bağımsız şekilde oluşur.
YARIKLAR NEDEN MEYDANA GELİR?
Birçok durumda dudak damak yarıklarının tam olarak neden meydana geldiği bilinmez. Ancak dudak ve damak yarıklarına hem genetik hem de çevresel etmenlerin neden olduğu düşünülür.
Ebeveynlerinde ya da ebeveynlerinin birinci veya ikinci dereceden akrabalarında dudak damak yarığı olan kişilerin çocuklarında da bu bozukluğa rastlanabilir. Yarıkların bir diğer nedenini ise annenin hamilelikte kullandığı ilaçların neden olabileceği düşünülür.
Nöbet ilaçları, antikonvülzan ilaçlar, Accutane ve methotrexate içeren akne ilaçları, kanser, kireçlenme ve sedef hastalığının tedavisinde kullanılan yaygın ilaçların dudak ve damak yarıklarına neden olabilir. Ayrıca hamilelik aslında virüslere ya da çeşitli kimyasallara maruz kalmak gelişmekte olan fetus üzerinde bu tarz etkilerin ortaya çıkmasını sağlayabilir.
Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Uzmanı
Prof. Dr. Hakan Ağır
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