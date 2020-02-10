Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Uzmanı Prof. Dr. Hakan Ağır, "Dudak damak yarıkları her bebekte aynı mı gelişir?" sorusunun yanıtını ve daha fazlasını bizler için paylaştı. Dudak ve damak yarıklarının en büyük nedenlerinden bir tanesi genetik yatkınlıktır, ancak çevresel faktörler de bu yarıklıklara neden olabilir.

Dudak damak yarığına sahip olan bir bebeğe ebeveynlik yapmak üzücü ya da can sıkıcı olabilir. Fakat dudak ve damak yarığı düzeltilebilir. Yapılan ameliyatlar sayesinde hem dudak hem de damak normal fonksiyonuna kavuşur ve görünüm olarak da tamamen düzeltilebilir. Bunun için birkaç ameliyatın gerçekleştirilmesi gerekir.

DUDAK VE DAMAK YARIKLARI NASIL GELİŞİR?

Yüz ve üst dudak, hamileliğin 5 ile 9. haftaları arasında gelişir. Yaklaşık olarak 12. haftaya kadar dudak tam birleşmediğinde damak yarığı da ortaya çıkar. Yarıklar farklı şekilde meydana gelir.

Dudak yarıklarında üst dudağın iki tarafının ayrılmasıyla oluşur. Ayrıca üst dudakta küçük bir boşluk da meydana gelir. Bu yarık genellikle üst çene kemiği ya da üst diş eti ile beraber burun tabanına kadar ilerleyebilir. Bazı durumlarda bu yarık iki tarafta meydana gelebilir.