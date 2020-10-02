Dudak dolgusu bağımlısı, 'dünyanın en büyük' dudaklarına sahip olmak için uyarıları görmezden geliyor

Dünyanın en büyük dudaklarını elde etmek için dolgulara bir servet harcayan “gerçek hayattaki Barbie” 21. enjeksiyonunu yaptırdı. Dudak dolgusu bağımlısı, doktorlar tarafından uyarılmasına rağmen dudaklarının boyutunu dört katına çıkardı. Andrea: "Dudaklarımın büyük olmasını gerçekten çok seviyorum ve enjeksiyonların hiçbirini çıkarmaya niyetim yok, sadece onları daha da büyütmek istiyorum."

Bulgaristan, Sofya'dan 22 yaşındaki Andrea Emilova Ivanova, vücutta doğal olarak yapılan bir madde olan hyaluronik asitle dudaklarını şişirmek için küçük bir servet harcadı.

Andrea dudaklarına o kadar çok dolgu yaptırdı ki üst dudağı neredeyse burnuna değiyor. Doktorlar tarafından tehlikeli olabileceği için uyarılan genç kız, bu uyarılara kulak asmıyor.

Felsefe öğrencisi genç kız yaptığı açıklamada, doktorlar tarafından uyarıldığını ama her şeye rağmen dudak büyütme operasyonlarına devam edeceğini söyledi.

